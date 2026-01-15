ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি ? এই জিনিস এড়িয়ে চলুন
আপনার কি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়েছে ? যদি তাই হয়, তাহলে চিন্তার কোনও কারণ নেই । পরিবর্তন সহজেই আপনার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে পারে ।
শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি আজকাল একটি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে জয়েন্টে ব্যথা, ফোলাভাব, কিডনিতে পাথর এবং গেঁটেবাত হতে পারে । তাই এটি নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
সাধারণত, কিডনি ইউরিক অ্যাসিড ফিল্টার করে। তবে, খাবারে পিউরিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে, শরীর আরও বেশি ইউরিক অ্যাসিড তৈরি করে, যা বিভিন্ন সমস্যার কারণ হতে পারে । তবে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই । আপনার খাদ্যতালিকা থেকে কিছু খাবার বাদ দিয়ে আপনি সহজেই ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন । জেনে নেওয়া উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা থাকলে কোন খাবারগুলি এড়িয়ে চলতে হবে ।
রেড মিট এবং অর্গান মিট: মাংস, বিশেষ করে রেড মিট (যেমন মটন) এবং অর্গান মিট (যেমন লিভার এবং কিডনি), ইউরিক অ্যাসিড রোগীদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকারক । এগুলিতে পিউরিনের পরিমাণ বেশি থাকে । যখন শরীর এগুলি হজম করে, তখন ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা নাটকীয়ভাবে বেড়ে যায় । অতএব, যদি ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকে, তাহলে কয়েক দিনের জন্য আমিষ খাবার এড়িয়ে চলা উচিত ।
মিষ্টি পানীয় এবং ফ্রুক্টোজ: বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যায় এমন ঠান্ডা পানীয়, প্যাকেটজাত জুস এবং সোডা ইউরিক অ্যাসিডের প্রধান শত্রু । এই পানীয়গুলিতে ফ্রুক্টোজ থাকে । ফ্রুক্টোজ শরীরে ইউরিক অ্যাসিড উৎপাদন ত্বরান্বিত করে এবং কিডনির এটি নির্গমনের ক্ষমতাকে ধীর করে দেয় । তাই, বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যায় এমন জুস এবং সোডা এড়িয়ে চলুন ।
অ্যালকোহল: অ্যালকোহল ইউরিক অ্যাসিড সমস্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে । বিয়ারকে সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয় । বিয়ারে উচ্চ মাত্রার পিউরিন এবং ইস্ট থাকে । ফলে অ্যালকোহল শরীরকে ডিহাইড্রেট করে, যারফলে কিডনি ইউরিক অ্যাসিড নির্গমন করতে অক্ষম হয় । অতএব, অ্যালকোহল সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা ভালো ।
কিছু সামুদ্রিক খাবার: যদিও মাছ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বলে বিবেচিত হয় ৷ তবে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকলে ম্যাকেরেল, সার্ডিন এবং চিংড়ির মতো কিছু মাছ এড়িয়ে চলা উচিত । এই সামুদ্রিক খাবারগুলিতে উচ্চ মাত্রার পিউরিন থাকে, যা জয়েন্টে ব্যথা এবং ইউরিক অ্যাসিড স্ফটিক তৈরি করতে পারে ।
ডাল এবং কিছু শাকসবজি: এমনকি নিরামিষ খাবারেও, কিছু খাবার আছে যা ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধি করতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে গোটা শষ্য, যেমন- রাজমা, ছোলা, এবং কালো ছোলা, এবং ফুলকপি, পালং শাক এবং মাশরুমের মতো সবজি । এগুলিতে মাঝারি পরিমাণে পিউরিন থাকে, তবে যদি আপনার ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেশি থাকে, তবে এগুলি সীমিত পরিমাণে বা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে খাওয়া উচিত ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
