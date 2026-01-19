ETV Bharat / health

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকে বার্ধক্য ? পাতে রাখুন এই খাবারগুলি

আজকের ব্যস্ত জীবনযাত্রা এবং ক্রমবর্ধমান দূষণ আমাদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে, যা আমাদের স্বাস্থ্য এবং ত্বক উভয়কেই প্রভাবিত করছে ।

বার্ধক্যের সমস্য়ায় এই খাবার (Getty Image)
ETV Bharat Health Team

January 19, 2026 at 10:58 AM IST

3 Min Read
যদি কেউ বলে থাকেন বার্ধক্য থামানো যায়, তাহলে এটি হাসির বিষয় হতে পারে ৷ কিন্তু সত্য হল আপনার প্লেটে থাকা কিছু জিনিস অবশ্যই বার্ধক্যের প্রক্রিয়া ধীর করে দিতে পারে । পরিবর্তনশীল জীবনধারা, মানসিক চাপ এবং খারাপ খাদ্যাভ্যাস অকাল বার্ধক্যের কারণ হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, কিছু সুপারফুডে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ ত্বক, পেশী এবং শরীরের বার্ধক্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।

আপনি যদি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও তরুণ দেখাতে চান, তাহলে কিছু খাবার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যা আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে কেবল আপনার স্বাস্থ্যের জন্যই ভালো হবে না বরং আপনার বার্ধক্যের গতি কমাতেও সাহায্য করবে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি সম্পর্কে ।

টমেটো: লাইকোপিন সমৃদ্ধ টমেটো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এটি এক ধরণের ক্যারোটিনয়েড যা টমেটোকে লাল রঙ দেয় । এটি দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকিও কমায় এবং সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে পারে, তবে সানস্ক্রিনের চেয়ে কম পরিমাণে ।

লাইকোপিন, মাছের তেল, সয়া আইসোফ্লাভোন এবং ভিটামিন সি এবং ই সমৃদ্ধ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পানীয় 15 সপ্তাহ ধরে পান করলে বলিরেখা কমাতে সাহায্য করতে পারে । তবে, এই পরিবর্তন এই পানীয়গুলিতে থাকা অন্যান্য উপাদানের কারণেও হতে পারে ।

অ্যাভোকাডো: চর্বি, ফাইবার এবং অসংখ্য ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ অ্যাভোকাডো বার্ধক্য প্রতিরোধের জন্য একটি চমৎকার পছন্দ হতে পারে । এর উচ্চ মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট উপাদান ত্বকের সুস্থ স্তর বজায় রাখতে সাহায্য করে । উপরন্তু, এগুলিতে উচ্চ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বকের ক্ষতি করে এবং বার্ধক্যের লক্ষণ সৃষ্টিকারী ফ্রি র‍্যাডিকেলগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে বার্ধক্য ধীর করতে সাহায্য করে ।

শাকসবজি: চিকিৎসকরা প্রায়শই সুস্বাস্থ্যের জন্য বেশি করে শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেন । বেশিরভাগ শাকসবজি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ, কম ক্যালোরিযুক্ত এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা অনেক গুরুতর অসুস্থতা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে । বেল পেপার, শাকসবজি, টমেটো এবং ব্রোকলির মতো সবজি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের একটি চমৎকার উৎস ।

শরীরে কোলাজেন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে সবুজ শাকসজি । আপনার খাদ্যতালিকায় কমপক্ষে দু'বার সবজি অন্তর্ভুক্ত করুন এবং রোদে পোড়ার আগে সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন ।

গ্রিন টি: গ্রিন টি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, ত্বকের জন্যও উপকারী । এতে উপস্থিত পলিফেনলগুলি সূর্য এবং দূষণের কারণে ত্বকের বাহ্যিক বার্ধক্য প্রক্রিয়া ধীর করতে সাহায্য করতে পারে । এই পলিফেনলগুলি ত্বকের ক্ষতি করার আগেই ফ্রি র‍্যাডিকেলগুলিকে নির্মূল করে ।

শুধু তাই নয়, গ্রিন টি এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং বার্ধক্য বিরোধী বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক ত্বকের যত্নের পণ্যে উপাদান যোগ করা হয় । এই সুবিধাগুলি জেনে, আপনার অবশ্যই এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

