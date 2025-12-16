কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্ক পেতে খাবারের তালিকায় রাখুন এই জিনিসগুলি, ম্যাজিকের মতো কাজ করবে

কম্পিউটারের মতো মস্তিষ্ক পেতে খাবারের তালিকায় রাখুন এই জিনিসগুলি, ম্যাজিকের মতো কাজ করবে
মনকে তীক্ষ্ণ করার জন্য খাদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত ৷ কিছু খাবার পুষ্টিতে সমৃদ্ধ যা আপনার মস্তিষ্ককে আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ।
Published : December 16, 2025 at 11:00 AM IST
আমাদের মস্তিষ্ক সমগ্র শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সর্বদা সক্রিয় থাকে । তাই, এর বিশেষ যত্ন নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । তবে, আজকের দ্রুতগতির জীবনে মনকে সুস্থ এবং তীক্ষ্ণ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় । তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু নির্দিষ্ট খাবার নিয়মিত খাওয়া হলে মস্তিষ্ক দীর্ঘদিন সতেজ ও সক্রিয় থাকে । সেইসব খাবারকে বলা হয় 'ব্রেনের সুপারফুড'।
আমাদের খাদ্যতালিকায় কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে পারি যা আমাদের স্মৃতিশক্তি শক্তিশালী করতে পারি এবং আমাদের মনোযোগ উন্নত করতে পারি । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন খাবার সম্পর্কে যা আমাদের মস্তিষ্ককে তীক্ষ্ণ করতে সাহায্য করতে পারে ।
আখরোট: আখরোট মস্তিষ্কের জন্য সবচেয়ে উপকারী ড্রাই হিসেবে বিবেচিত হয় । এগুলি মস্তিষ্কের মতো আকৃতির । আখরোট ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ই এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ । মস্তিষ্কের কোষের বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতার জন্য ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড অপরিহার্য । নিয়মিত 2-3 টি আখরোট খেলে স্মৃতিশক্তি উন্নত হয়, মানসিক চাপ কমায় এবং মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে ।
হলুদ: হলুদে কারকিউমিন থাকে, যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী । কারকিউমিন প্রদাহ প্রতিরোধে সাহায্য করে ৷ স্মৃতিশক্তি উন্নত করে এবং নতুন মস্তিষ্কের কোষের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে ।
ব্লুবেরি: ব্লুবেরি মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে একে ব্রেন বেরিও বলা হয় । এতে অ্যান্থোসায়ানিন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা মস্তিষ্কের কোষগুলিকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে রক্ষা করে এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি হ্রাসের গতি কমিয়ে দেয় । ব্লুবেরি শেখার এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে ।
সবুজ পাতাযুক্ত সবজি: পালং শাক, ব্রকলি, কেল এবং অন্যান্য সবুজ পাতাযুক্ত সবজি ভিটামিন কে, লুটেইন, ফোলেট এবং বিটা-ক্যারোটিনে সমৃদ্ধ । ভিটামিন কে মস্তিষ্কের কোষের বৃদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে । এই সবজিতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মস্তিষ্ককে মুক্ত র্যাডিক্যাল ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ।
ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকলেটে কোকো ফ্ল্যাভোনয়েড, ক্যাফেইন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা মস্তিষ্কের জন্য উপকারী । এগুলি মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে, স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ এবং শেখার উন্নতি করে । ডার্ক চকলেট মেজাজ বৃদ্ধিকারী হরমোনের নিঃসরণও বাড়ায় । সীমিত পরিমাণে 70% বা তার বেশি কোকোযুক্ত ডার্ক চকলেট খাওয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ।
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/foods-linked-to-better-brainpower
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- শরীরের লক্ষণ দেখলেই বোঝা যাবে স্বাস্থ্যকর জীবনধারার খাদ্যাভ্য়াস ! আপনি সুস্থ কি না কীভাবে জানবেন ?
- বাচ্চাকে ব্রেকফাস্ট করাতে নাজেহাল ? বানিয়ে ফেলুন এই সুস্বাদু পদগুলি, অনায়াসে খেয়ে নেবে
- আয়ুষ্মান খুরানা বলেছেন দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা ঘুমান ! কম ঘুম শরীরে আনতে পারে বড় বিপদ, বলছে গবেষণা
- শীতকালে দিনে কতটা বাদাম খাওয়া উচিত ? বেশি খেলেই হতে পারে মহাবিপদ