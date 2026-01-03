30 বছর বয়সের পর কোলাজেন দ্রুত হ্রাস পায়, খাদ্যতালিকায় যোগ করুন এই খাবার
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, 30 বছর বয়সের পর থেকে কোলাজেনের মাত্রা কমতে শুরু করে, যা ত্বক এবং জয়েন্টগুলিতে প্রভাব ফেলে ।
Published : January 3, 2026 at 10:41 AM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, ক্লান্তি, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস প্রথমেই আমাদের ত্বক, চুল এবং জয়েন্টের উপর প্রভাব ফেলে । মুখের উজ্জ্বলতা হ্রাস, বলিরেখা বা হাঁটুতে ব্যথার একটি প্রধান কারণ হল শরীরে কোলাজেনের অভাব । কোলাজেন হল একটি প্রোটিন যা সুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ।
এমন পরিস্থিতিতে, সঠিক জীবনধারা এবং কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মাধ্যমে প্রাকৃতিকভাবে কোলাজেন বৃদ্ধি করা যেতে পারে । আপনি যদি 30 বছর বয়সের পরেও সুস্থ এবং ফিট থাকতে চান, তাহলে অবশ্যই আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই সুপারফুডগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
টমেটো: টমেটোতে থাকা লাইকোপিন ত্বককে সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষা করে । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সিও রয়েছে, যা কোলাজেন ভাঙন রোধ করতে সাহায্য করে এবং ত্বককে দীর্ঘ সময়ের জন্য তারুণ্য ধরে রাখে ।
সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাকসবজিও কোলাজেনের একটি চমৎকার উৎস । পালং শাক, মেথি, সরিষা এবং কেল জাতীয় সবজিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা কোলাজেন ভাঙন রোধ করে এবং ত্বককে ভিতর থেকে শক্তিশালী করে ।
মুসুর ডাল এবং বিন: প্রোটিন হল কোলাজেনের ভিত্তি । মুসুর ডাল, মুগ ডাল, ছোলা এবং কিডনি বিনের মতো উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন শরীরকে কোলাজেন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে ।
রসুন: রসুনে সালফার থাকে, যা কোলাজেন তৈরিতে সাহায্য করে এবং এটিকে ভাঙন থেকে রক্ষা করে । আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সামান্য রসুন যোগ করা বেশ কার্যকর হতে পারে ।
আমলকি: আমলকি ভিটামিন সি এর একটি শক্তিশালী উৎস ৷ ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয় । প্রতিদিন সকালে আমলার রস বা চাটনি খেলে ত্বক টানটান এবং উজ্জ্বল থাকে ।
সাইট্রাস ফল: সাইট্রাস ফল কেবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না বরং কোলাজেন উৎপাদনও ত্বরান্বিত করে । এগুলি ত্বককে মুক্ত র্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করে, যার ফলে বার্ধক্য ধীর হয়ে যায় ।
বাদাম এবং বীজ: বাদাম, আখরোট, কাজু, ফ্ল্যাক্স সিড এবং চিয়া বীজে জিঙ্ক এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকে । কোলাজেন সংশ্লেষণে জিঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে চর্বি ত্বককে আর্দ্র রাখে ।
ডিম: ডিম প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের একটি চমৎকার উৎস, যা কোলাজেন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য । আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় ডিম অন্তর্ভুক্ত করে আপনি আপনার শরীরে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাবেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10820017/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)