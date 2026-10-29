পিরিয়ডের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ? রান্নাঘরেই লুকিয়ে আছে ম্যাজিক সুপারফুড

পিরিয়ডের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ? রান্নাঘরেই লুকিয়ে আছে ম্যাজিক সুপারফুড
Food Tips: প্রাকৃতিক উপায়েও পিরিয়ড ক্র্যাম্প থেকে স্বস্তি পেতে পারেন ।
Published : October 29, 2026 at 12:15 PM IST
পিরিয়ডের সময় হওয়া ব্যথা ও খিঁচুনি থেকে স্বস্তি পেতে নারী ও কিশোরীরা প্রায়শই ব্যথানাশক ওষুধের আশ্রয় নেন । তবে অনেকেই জানেন না যে, এমন কিছু খাবার রয়েছে যা এই উপসর্গগুলি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু 'সুপারফুড' সম্পর্কে, যা পিরিয়ডের সময় খাওয়া অত্যন্ত উপকারী হতে পারে:
কলা: কলায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা পেশির টান কমাতে এবং পেট ফাঁপা বা ফোলা ভাব থেকে স্বস্তি দিতে সাহায্য করে । এছাড়া, কলায় থাকা ভিটামিন বি-6 হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং মেজাজের দ্রুত পরিবর্তন (মুড সুইং) কমাতে সহায়তা করে ।
তরমুজ: মাঝে মাঝে পিরিয়ডের সময় শরীরে জলের অভাবের কারণে পেট ফুলে যেতে পারে (Bloating)। এই ধরনের পরিস্থিতিতে তরমুজের মতো ফল যাতে প্রচুর জল ও ইলেক্ট্রোলাইট থাকে শরীরের এই জলের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে । এছাড়া, এতে থাকা শর্করা শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায় ।
বাদাম ও বীজ: ঋতুস্রাবের সময় ছাড়াও অন্যান্য দিনে বাদাম ও বীজ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হতে পারে । কাঠবাদাম, আখরোট এবং কুমড়োর বীজে ম্যাগনেসিয়াম ও ভিটামিন ই-এর মতো পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে । এগুলি ঋতুস্রাবকালীন পেট ফাঁপা বা ফোলাভাব কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
লেবুজাতীয় ফল: কমলালেবু, লেবুর মতো লেবুজাতীয় ফল শরীরে আয়রন শোষণের হার বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এছাড়া, এসব ফলে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা শরীরকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে এবং তলপেটের খিঁচুনি বা ব্যথা থেকে স্বস্তি দেয় ।
সবুজ শাকসবজি: ঋতুস্রাবের সময় সবুজ শাকসবজি খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি । এগুলিতে আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ভরপুর থাকে । এগুলি ঋতুস্রাবের ফলে শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া রক্তের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে এবং পেশির খিঁচুনি কমাতেও সহায়তা করে ।
আদা: আয়ুর্বেদে আদা একটি প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে পরিচিত, কারণ এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও প্রদাহরোধী (anti-inflammatory) উপাদান রয়েছে । আদা খাওয়ার ফলে ঋতুস্রাবজনিত ব্যথা, খিঁচুনি, বমি ভাব এবং পেশির আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় । আপনি আদা চা বা ভেষজ কাড়া তৈরির মাধ্যমে আপনার খাদ্যতালিকায় আদা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
হলুদ: হলুদে কারকিউমিন (Curcumin) নামক একটি উপাদান থাকে, যা শরীরের প্রদাহ ও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে । আপনি এক গ্লাস দুধে সামান্য পরিমাণ হলুদ মিশিয়ে পান করতে পারেন ৷ রাতে ঘুমানোর আগে এটি পান করা সবচেয়ে ভালো ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10316899/