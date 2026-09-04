পিরিয়ডের সময় ব্যথার একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার রয়েছে ! খাদ্যতালিকায় এই সুপারফুডগুলো রাখুন

পিরিয়ডের সময় ব্যথার একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার রয়েছে ! খাদ্যতালিকায় এই সুপারফুডগুলো রাখুন
আপনি প্রাকৃতিক উপায়েও পিরিয়ডের ব্যথার (ক্র্যাম্পের) উপশম পেতে পারেন ।
Published : September 4, 2026 at 3:41 PM IST
পিরিয়ডের ব্যথা ও পেট মোচড়ানি থেকে স্বস্তি পেতে মহিলারা ও কিশোরীরা প্রায়ই ব্যথানাশক ওষুধের ওপর নির্ভর করেন ৷ অথচ অনেকেই জানেন না যে, কিছু বিশেষ খাবারও এই উপসর্গগুলি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
মাসিকের সময় যেসব 'সুপারফুড' বা অত্যন্ত উপকারী খাবার খাওয়া যেতে পারে, তার তালিকা নীচে দেওয়া হল:
কলা: কলায় প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে ৷ এটি পেশির টান কমাতে এবং পেট ফাঁপা বা ফোলা ভাব দূর করতে সহায়তা করে । এছাড়া, কলায় থাকা ভিটামিন বি-6 হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং মেজাজের ওঠানামা (মুড সুইং) নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে ।
তরমুজ: পিরিয়ডের সময় শরীরে তরলের অভাবের কারণে প্রায়ই পেট ফাঁপার সমস্যা দেখা দেয় । এই ক্ষেত্রে তরমুজের মতো ফল যাতে প্রচুর পরিমাণে জল ও ইলেক্ট্রোলাইট থাকে শরীরে তরলের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে । পাশাপাশি, এতে থাকা শর্করা শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায় ।
বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার: পিরিয়ডের সময় ছাড়াও অন্যান্য দিনে বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার খাওয়া উপকারী । কাঠবাদাম, আখরোট এবং কুমড়োর বীজে ম্যাগনেসিয়াম ও ভিটামিন-ই-এর মতো পুষ্টি উপাদান প্রচুর পরিমাণে থাকে । এগুলি মাসিকের সময় প্রায়ই অনুভূত হওয়া পেট ফাঁপা ও শরীর ফুলে যাওয়ার সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
লেবুজাতীয় ফল: কমলা, লেবু এবং মুসম্বির মতো লেবুজাতীয় ফল শরীরে আয়রন শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এছাড়া, এসব ফলে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে, যা শরীরকে আর্দ্র রাখতে এবং পেটের মোচড় বা ব্যথা থেকে স্বস্তি দিতে সাহায্য করে ।
সবুজ শাকসবজি: পিরিয়ডের সময় প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এতে আয়রন, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান ভরপুর থাকে । এগুলি মাসিকের সময় শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া রক্তের ঘাটতি পূরণে এবং পেশির খিঁচুনি বা ব্যথা কমাতে সহায়তা করে ৷
আদা: আয়ুর্বেদে আদাকে এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও প্রদাহ-প্রতিরোধী (anti-inflammatory) গুণের কারণে প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসাবে গণ্য করা হয় । এটি খেলে মাসিকের সময় হওয়া বিভিন্ন উপসর্গ ৷ যেমন- পেটে ব্যথা, মোচড়, বমি বমি ভাব এবং পেশি শক্ত হয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে আরাম পাওয়া যায় । আপনি আপনার খাদ্যতালিকায় আদা চা বা আদার ক্বাথ (কাড়া) অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
হলুদ: হলুদে থাকা কারকিউমিন শরীরের প্রদাহ ও ব্যথা কমাতে সাহায্য করে । আপনি দুধের সঙ্গে হলুদ মিশিয়ে খেতে পারেন; এক গ্লাস দুধে সামান্য পরিমাণ হলুদ মিশিয়ে রাতে পান করলেই উপকার পাওয়া যায় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10178419/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)