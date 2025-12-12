পিরিয়ড ঠিক রাখতে পাতে রাখুন এই খাবারগুলি, কী বলছেন ডায়েটিশিয়ান ?

পিরিয়ড ঠিক রাখতে পাতে রাখুন এই খাবারগুলি, কী বলছেন ডায়েটিশিয়ান ?
আপনি কি সেইসব মহিলার মধ্যে একজন যাঁরা মাথাব্যথা, খিঁচুনি এবং বিরক্তি শুরু হওয়ার পরেই প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোম (PMS) এর প্রতিকার খুঁজতে শুরু করেন ?
বেশিরভাগ মহিলারা প্রাক-ঋতুস্রাব সিনড্রোম (পিএমএস) এর চিকিৎসা শুরু করেন যখন লক্ষণ বা ব্যথা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যায় ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন আপনার মাসিকের 10 থেকে 12 দিন আগে থেকে প্রকৃত উপশম শুরু হওয়া উচিত ?
লক্ষণ: প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোমের সম্ভাব্য লক্ষণ ও উপসর্গের তালিকা দীর্ঘ ৷ তবে বেশিরভাগ মহিলাই এই সমস্যাগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি অনুভব করেন ।
আবেগগত এবং আচরণগত লক্ষণ এবং উপসর্গ:
- উত্তেজনা বা উদ্বেগ
- বিষণ্ণ মেজাজ
- মেজাজের পরিবর্তন এবং বিরক্তি বা রাগ
- খিদের পরিবর্তন
- ঘুমাতে সমস্যা (অনিদ্রা)
শারীরিক লক্ষণ ও উপসর্গ:
- জয়েন্ট বা পেশী ব্যথা
- মাথাব্যথা
- ক্লান্তি
- ওজন বৃদ্ধি
- পেট ফাঁপা
- ব্রণর সমস্যা
- কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া
- অ্যালকোহল অসহিষ্ণুতা
'লুটিয়াল ফেজ' নামে পরিচিত এই সময়ে, আপনার শরীরের কিছু পুষ্টির প্রয়োজন হয় । ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "এই পুষ্টিগুলি হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে, মেজাজ বজায় রাখতে এবং পেশীগুলিকে শিথিল করতে সাহায্য করে ।" বিজ্ঞানেও এই সহজ, ঘরোয়া প্রতিকারগুলি আছে । জেন নেওয়া প্রয়োজন কোন তিনটি জিনিস আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন ?
জিঙ্ক সমৃদ্ধ খাবার: জিঙ্ককে মাসিকপূর্ব সিনড্রোম উপশমের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পুষ্টি উপাদানগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয় । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এটি মেজাজের পরিবর্তন, মাথাব্যথা, স্তনের কোমলতা, ফোলাভাব এবং পিএমএসের তীব্রতা কমাতে সাহায্য করে ।
কী খাবেন ? প্রতিদিন মাত্র এক টেবিল চামচ কুমড়োর বীজ বা এক বাটি ছোলা খেলে অনেক উপকার পাওয়া যায় ।
ভিটামিন বি6 সমৃদ্ধ খাবার: ভিটামিন বি6 আপনার শরীরে সেরোটোনিন উৎপাদনে সহায়তা করে । সেরোটোনিন হল হরমোন যা আপনার মেজাজ এবং খিদে নিয়ন্ত্রণ করে । এটি আপনার মাসিকের আগের দিনগুলিতে খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা, বিরক্তি, ক্লান্তি এবং মানসিক সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণে খুবই সহায়ক ।
ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার: প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোম নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্যালসিয়ামের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালণ করে । এটি পেটের খিঁচুনি, ফোলাভাব, বিরক্তি এবং মেজাজ খারাপ হওয়া কমাতে সাহায্য করে ।
কী খাবেন ? এক বাটি দই বা তিলের বীজ সহজেই আপনার ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি করতে পারে ।
এই ডায়েট কীভাবে কাজ করে ?
এই তিনটি পুষ্টি উপাদান একসঙ্গে প্রিমেনস্ট্রুয়াল সিনড্রোমের তিনটি প্রধান কারণকে সরাসরি প্রভাবিত করে:
জিঙ্ক: হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে ।
ভিটামিন বি6: মেজাজ স্থিতিশীল করে ।
ক্যালসিয়াম: পেশী শিথিল করে এবং খিঁচুনি নিয়ন্ত্রণ করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
