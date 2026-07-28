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বর্ষায় মারাত্মক রোগ ডেকে আনে স্ট্রিট ফুড! সাবধান করলেন পুষ্টিবিদরা

বর্ষাকালে রাস্তার খাবার কি নিরাপদ? খাদ্যে বিষক্রিয়া, টাইফয়েড ও হেপাটাইটিসের ঝুঁকি নিয়ে বিশেষজ্ঞের সতর্কতা কী, তা জানাচ্ছেন হেমলতা পি।

STREET FOOD EFFECT IN MONSOON
সুস্থ থাকতে বর্ষাকালে এগুলি চলুন এড়িয়ে, নয়তো... বিপদ (RKC)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 6:23 PM IST

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মশলাদার চাট থেকে শুরু করে পকোড়া, মোমো থেকে রাস্তার ধারের চা ৷ এই সমস্ত সুস্বাদু খাবার সারা বছর সকলের প্রিয়। তবে, বর্ষাকালে রাস্তার ধারের গরম ও মুচমুচে খাবারের প্রতি আকাঙ্খা যেন একটু বেশি হয়ে ওঠে পথচলতি সাধারণ মানুষের কাছে। বৃষ্টিতে রাস্তার খাবার খেয়ে মন ভরলেও, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, বর্ষাকালে বিভিন্ন খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। জ্বর-কাশির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই সময়ে বাড়ে পেটের রোগ। যেহেতু ভালোর সঙ্গে খারাপ জল মিশে যায়, তাই বর্ষাকালে পেটের অসুখ সবথেকে বেশি হয়। সাধারণ পেটের সমস্যার মধ্যে রয়েছে আন্ত্রিক, আমাশয়, ডায়ারিয়া। এছাড়াও জলবাহিত যে কোনও রোগের প্রকোপও বেশি থাকে।

এই মরশুমে আপনি যদি খাদ্যে বিষক্রিয়া, কলেরা, ডায়রিয়া বা টাইফয়েডের মতো রোগের কোপ থেকে বাঁচতে চান, তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে চলুন ৷ পুষ্টিবিদরা বলছেন, বর্ষাকালে আমাদের হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই ধীর হয়ে যায়। সঙ্গে দূষিত খাবার বা জল যোগ হলে হতে পারে ফুড পয়জনিং, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, জন্ডিস এবং অন্যান্য পেটের সংক্রমণ। বিশেষজ্ঞরা এই মরশুমে কী এড়িয়ে যেতে বলছেন, তা এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হল।

বর্ষাকালে কি শাকসবজি খাওয়া বন্ধ করা উচিত ?

আপনি হয়তো কাউকে বলতে শুনেছেন, 'বর্ষাকালে শাকসবজি খাবেন না।' কথাটা কি সত্যি? ঠিক তা নয়।

হায়দরাবাদের পুষ্টিবিদ-চিকিৎসক জানকী শ্রীনাথের মতে, "শাকসবজি মাটিতে জন্মায়, তাই বর্ষাকালে এগুলিতে কাদা, পোকামাকড়, ছত্রাক এবং ক্ষতিকারক অণুজীব জমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তার মানে এই নয় যে, আপনার সেগুলি পুরোপুরি এড়িয়ে চলা উচিত। বরং, রান্না করার আগে সেগুলি ভালোভাবে ধুয়ে নিন। শাকসবজি সঠিকভাবে পরিষ্কার করলে সেগুলি খাওয়ার জন্য অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে ওঠে।"

ফুচকা খাওয়ার আগে দু'বার ভাবুন...

ফুচকা আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার হলেও এর সঙ্গে দেওয়া টকজল যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তা স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। অপরিষ্কার বা দূষিত জল ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ফুচকা তৈরি করা, অপরিষ্কার পাত্র এবং বিক্রেতার পরিচ্ছন্নতার অভাব, এসব কারণেই টকজলে রোগজীবাণু সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকী ফুচকা বাতাস থেকে আর্দ্রতা শোষণ করে ৷ তাই সেগুলো দূষিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

রাস্তার ধারের অস্বাস্থ্যকর ফুচকা খেলে আপনার মারাত্মক গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, ডায়রিয়া, টাইফাস জ্বর এবং কলেরার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো উপায় হল ফুচকার সমস্ত জিনিস তৈরি করে বাড়িতে বানিয়ে খাওয়া ভালো।

আইসক্রিম সবসময় ভালো নয়

বর্ষাকালে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে রেফ্রিজারেশনে সমস্যা দেখা দেয়। আইসক্রিম বেশ কয়েকবার গলে আবার জমে যেতে পারে, যা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বংশবৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। এতে গলা ব্যথা এবং ডায়ারিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

টাইফয়েড সালমোনেলা টাইফি ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট একটি মারাত্মক রোগ । এটি দূষিত খাবার বা জলের মাধ্যমে ছড়ায় এবং এর ফলে উচ্চ জ্বর, পেটে ব্যথা ও ডায়ারিয়ার মতো গুরুতর উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে টাইফয়েড জ্বরের চিকিৎসা করা সম্ভব, কিন্তু চিকিৎসা না-করালে এটি প্রাণঘাতী হতে পারে। আপনি যদি আইসক্রিম খেতে চান, তবে সংরক্ষিত ও সিল করা আছে কি না দেখে নেবেন ৷

কাটা ফল এড়িয়ে চলুন

রাস্তার ধারে বিক্রি হওয়া ফল কেটে সাজিয়ে রাখেন অনেক বিক্রেতা ৷ তা দেখতে স্বাস্থ্যকর মনে হলেও জীবাণুর বংশবৃদ্ধির আতুঁড়ঘর হয়ে উঠতে পারে। ফল কেটে খোলা রেখে দিলে, আর্দ্র আবহাওয়ায়, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে। এছাড়া মাছি ও মশার মাধ্যমেও এগুলো দূষিত হতে পারে। খোলা জায়গায় পাওয়া আগে থেকে কাটা ফল খেলে কলেরা, টাইফয়েড জ্বর, খাদ্যে বিষক্রিয়া, বমি বমি ভাব এবং ডায়রিয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে। এর পরিবর্তে গোটা ফল কিনুন এবং বাড়িতে কেটে খান।

এই আবহাওয়ায় এক গ্লাস ফলের রস স্বাস্থ্যকর মনে হতে পারে, তবে তা যদি তা স্বাস্থ্যসম্মত হয়। রাস্তার ধারের কিছু ফলের রস দূষিত বরফ বা নোংরা জল দিয়ে তৈরি হতে পারে। জুস মেশিন, গ্লাস এবং পরিবেশন কাউন্টারে মাছি ও জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে, দূষিত জল থেকে টাইফয়েড জ্বর, কলেরা, হেপাটাইটিস এ (জন্ডিস), গলার সংক্রমণ এবং মারাত্মক ডায়ারিয়ার মতো সংক্রমণ ছড়াতে পারে। বর্ষাকাল লেবু জল, গরম স্যুপ এবং ভেষজ চা বেছে নেওয়ার জন্য দারুণ সময়।

কোন মাছে না ?

বিশেষজ্ঞরা বর্ষাকালে সামুদ্রিক খাবার খাওয়ার ব্যাপারেও সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন। ভারী বৃষ্টির কারণে উপকূলীয় জলে মিশে যায় কিছু সামুদ্রিক ৷ তা খাবারে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। যদি মাছ খান, তবে তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ভালোভাবে রান্না করে খাওয়া উচিত।

বৃষ্টির দিনে নোনতা, মুচমুচে খাবার খেতে ইচ্ছে হতে পারে ৷ কিন্তু অতিরিক্ত লবণ শরীরে জল ধরে রাখে। এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে, বিশেষ করে যাদের আগে থেকেই উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে।

বেশি তেলেভাজা খাবার নয়- তেলেভাজা, অতিরিক্ত মশলাদার খাবার, পানীয় এড়িয়ে চলতে পারলেই ভালো। তবে তারও আগে নজর দেওয়া জরুরি, যে কোন পরিবেশে রান্না করা হচ্ছে। খাওয়ার জায়গা, রান্না এবং পরিবেশনের মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিচ্ছন্নতা থাকে, তাহলে অসুবিধে নেই। বর্ষায় যাবতীয় পেটের রোগের সূত্রপাত কিন্তু নোংরা অপরিচ্ছন্নতা থেকেই। পাশাপাশি, ফ্রাইড রাইস, নুডলস এবং বেশি ভাজাভুজি খেলে তা হজম প্রক্রিয়াকে আরও ধীর করে দিতে পারে। পরিমিতিবোধই হল আসল।

অতিরিক্ত ঝাল খাবার খেতে বেশ ভালো লাগলেও অনেক ক্ষেত্রে পেটের সমস্যা তৈরি করতে পারে। বর্ষাকালে হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়। খুব ঝাল খাবার থেকে কিছু মানুষের অ্যাসিডিটি, বদহজম, পেট ফাঁপা এবং এমনকী কোষ্ঠকাঠিন্যও হতে পারে।

বর্ষা মানে এই নয় যে আপনার পছন্দের সবকিছু খাবার ছেড়ে দিতে হবে। আসলে রাস্তার ধারের খাবার কতটা সুস্বাদু ছিল, তা নিয়ে আপনার পেটের কোনও মাথাব্যথা নেই। আসল কথা হল, সেটা খাওয়ার জন্য নিরাপদ ছিল কি না।

তথ্যসূত্র:

TAGGED:

STREET FOOD IN MONSOON
MONSOON HEALTH
ভুলেও খাবেন না এইগুলি
বর্ষায় পেটের সংক্রমণ
STREET FOOD EFFECT IN MONSOON

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