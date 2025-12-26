বাচ্চাদের খুব বেশি কৃমি হলে কী করবেন ? জানুন ঘরোয়া কিছু প্রতিকার

বাচ্চাদের খুব বেশি কৃমি হলে কী করবেন ? জানুন ঘরোয়া কিছু প্রতিকার
অন্ত্রের কৃমি একটি সাধারণ সমস্যা, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে, যা ময়লা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস বা দুর্বল হজমের কারণে হয় ।
Published : December 26, 2025 at 8:43 PM IST
পরিবর্তিত জীবনধারা, অস্বাস্থ্যকর খাবার এবং নোংরা হাতে খাওয়ার কারণে পেটের কৃমি আজকাল একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । শিশুরা বিশেষ করে আক্রান্ত হয় কারণ কাদা, নোংরা জলে বা বাইরে খেলার সময় তাদের জীবাণুর সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে ।
অন্ত্রের কৃমি ক্ষুধামন্দা, পেটে ব্যথা, ডায়রিয়া, পায়ুপথে চুলকানি, বিরক্তি এবং ঘুমের সময় দাঁত কিড়মিড় করার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে । যদি চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এই কৃমি শরীর থেকে পুষ্টি চুরি করতে পারে ৷ যারফলে দুর্বলতা এবং অন্যান্য অসুস্থতা দেখা দিতে পারে । ওষুধ পাওয়া গেলেও, কিছু ঘরোয়া প্রতিকারও অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত হয় ৷ যা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই কৃমি দূর করতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু কার্যকর ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে ।
কাঁচা রসুন: রসুনের মধ্যে পরজীবী-বিরোধী এবং জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে । প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 2-3 কোয়া কাঁচা রসুন চিবিয়ে খেলে পেটের কৃমি দূর হয় এবং হজমশক্তি উন্নত হয় ।
কুমড়োর বীজ: কুমড়োর বীজে কিউকারবিটিন নামক একটি যৌগ থাকে ৷ যা কৃমিকে দুর্বল করে । এগুলি পেষ্ট করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খান । এটি ফিতাকৃমির বিরুদ্ধে বিশেষভাবে কার্যকর ।
হলুদের দুধ: হলুদকে একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল হিসেবে বিবেচনা করা হয় । ঘুমানোর আগে হাফ চা চামচ হলুদ গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে অন্ত্রের কৃমি মারা যায় এবং পেট পরিষ্কার থাকে ।
সেলারি এবং গুড়: সেলারি এবং গুড়ের মিশ্রণ পেটের কৃমি দূর করার জন্য অত্যন্ত উপকারী । গুড়ের সঙ্গে এক চা চামচ সেলারি চিবিয়ে সকালে খালি পেটে খান ।
নিম পাতা: নিমের তেতো স্বাদ পোঁকামাকড়ের জন্য বিষাক্ত । 4-5টি নিম পাতা পেষ্ট করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খান ।
পেঁপের বীজ: পেঁপের বীজে প্যাপেইন নামক এনজাইম থাকে, যা অন্ত্র থেকে কৃমি বের করে দিতে সাহায্য করে । বীজ শুকিয়ে পিষে এক চা চামচ মধুর সঙ্গে খেলে ভালো ।
নারকেল তেল: নারকেলের প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক বৈশিষ্ট্য রয়েছে । সকালে নারকেল জল পান করলে কৃমি দূরে থাকে ।
বেদানার রস: বেদানার রস কেবল রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় না বরং পেটের কৃমিও দূর করে । এতে উপস্থিত অ্যালকালয়েড পরজীবীদের দুর্বল করে ।
