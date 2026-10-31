আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় জিমে যাওয়া বন্ধ ? অলসতা দূরে সরিয়ে ঘরেই শুরু করুন এই সহজ ব্যায়ামগুলি

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় জিমে যাওয়া বন্ধ ? অলসতা দূরে সরিয়ে ঘরেই শুরু করুন এই সহজ ব্যায়ামগুলি
Workouts You Can Do at Home: শীতকালে অলসতা ও ঝিমুনি এড়াতে, বাড়িতে কিছু সাধারণ ব্যায়াম করার মাধ্যমে আপনি ফিট ও কর্মক্ষম থাকতে পারেন ।
Published : October 31, 2026 at 1:06 PM IST
শীতকাল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে । আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, হাঁটতে যাওয়া বা জিমে যাওয়ার মতো কাজগুলো বেশ কঠিন বলে মনে হতে পারে । এই সময়ে ওজন বেড়ে যাওয়া, পেশিতে জড়তা, অলসতা এবং শক্তির অভাবের মতো সমস্যাগুলি প্রায়শই দেখা দেয় ।
শীতের এই মরশুমে শরীরকে সুঠাম ও ফিট রাখতে চাইলে ব্যায়ামের বিষয়টিকে অবহেলা করা চলবে না । তবে ভালো খবর হল, এর জন্য খুব কঠোর ব্যায়াম বা ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন নেই । কিছু সহজ অথচ নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই নিজেকে ফিট রাখতে পারেন এবং পুরো শীতজুড়ে সচল থাকতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, শরীরকে সচল রাখার জন্য কিছু ব্যায়াম সম্পর্কে ।
বাড়িতেই করুন এই কার্যকর ব্যায়ামগুলি
স্কোয়াটস (Squats): শরীরের নীচের অংশের গঠন উন্নত করতে স্কোয়াটস অত্যন্ত উপকারী । এটি উরু, নিতম্ব এবং পায়ের পেশিকে শক্তিশালী করে । শীতকালে রক্ত সঞ্চালন ধীর হয়ে যেতে পারে, তাই স্কোয়াটস শরীরের তাপমাত্রা বাড়াতে এবং সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে । প্রতিদিন 2-3 সেটে 15-20টি করে স্কোয়াটস করলে তা চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে এবং পায়ের গড়ন সুন্দর করে তোলে ।
পুশ-আপস (Push-ups): শরীরের উপরের অংশের গঠন উন্নত করার জন্য পুশ-আপস অন্যতম সহজ ও কার্যকর ব্যায়াম । এটি বুক, কাঁধ, বাহু এবং কোর (core) পেশিকে শক্তিশালী করে । ঠান্ডা আবহাওয়ায় পেশিগুলো কিছুটা নিস্তেজ হয়ে পড়তে পারে ৷ পুশ-আপস শরীরে শক্তি জোগায় এবং সহনশীলতা বাড়ায় । 8-10টি পুশ-আপ দিয়ে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সংখ্যাটি বাড়ান ।
প্ল্যাঙ্কস (Planks): পেটের মেদ কমাতে এবং কোর পেশিকে শক্তিশালী করতে প্ল্যাঙ্কস একটি চমৎকার উপায় । এটি পেট, কোমর এবং পিঠের পেশিকে মজবুত করে । শীতকালে শরীরের মাঝের অংশে চর্বি জমার প্রবণতা থাকে, যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্ল্যাঙ্কস বেশ কার্যকর । প্রতিদিন 30 সেকেন্ড করে প্ল্যাঙ্ক ধরে রাখার অভ্যাস করুন এবং ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে এক মিনিট বা তার বেশি সময় পর্যন্ত করুন ।
জাম্পিং জ্যাকস (Jumping Jacks): জাম্পিং জ্যাকস একটি কার্ডিও ব্যায়াম, যা পুরো শরীরকে সচল করে তোলে । এটি দ্রুত ক্যালোরি পোড়াতে এবং শরীরের তাপমাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে যা শীতকালে বিশেষভাবে প্রয়োজন । এছাড়া এটি হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় । সকালে বা ব্যায়াম শুরুর আগে 2-3 মিনিট জাম্পিং জ্যাকস করলে তা শরীরের জড়তা দূর করতে সাহায্য করে ।
সূর্য নমস্কার (Surya Namaskar): সূর্য নমস্কার হল একটি যোগব্যায়াম, যা পুরো শরীরকে প্রসারিত (stretch) করে এবং শরীরের সামগ্রিক গঠন উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি পেশিকে নমনীয় করে, হজমশক্তি বাড়ায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । শীতকালে প্রতিদিন 8-12 রাউন্ড সূর্য নমস্কার করলে শরীর উষ্ণ থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী হয় ।
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/5-of-the-best-exercises-you-can-ever-do
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)