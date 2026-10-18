মানসিক চাপের কারণে কি গর্ভধারণ কঠিন হয়ে পড়ছে ? এই রুটিন কার্যকরী হতে পারে

মানসিক চাপের কারণে কি গর্ভধারণ কঠিন হয়ে পড়ছে ? এই রুটিন কার্যকরী হতে পারে
Five step Morning Routine: মানসিক চাপ শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাহত করে, যার ফলে গর্ভধারণ-সংক্রান্ত জটিলতা বৃদ্ধি পায় ।
Published : October 18, 2026 at 9:00 AM IST
দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শরীরের হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে, যার ফলে নারীদের গর্ভধারণে সমস্যা, ঋতুচক্রের অনিয়ম এবং অত্যধিক ক্লান্তির মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় । সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ‘সপ্তম কমনওয়েলথ নার্সেস অ্যান্ড মিডওয়াইভস ফেডারেশন’ সম্মেলনে উপস্থাপিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র চিকিৎসা মহলে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে ।
বস্তুত, সঞ্জয় গান্ধী পোস্টগ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (SGPGI)-এর একটি নতুন গবেষণা গর্ভধারণে সমস্যা বা বাধার সম্মুখীন নারীদের জন্য আশার আলো দেখাচ্ছে । প্রতিষ্ঠানটির চিকিৎসক ও গবেষকদের পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত 'Hatha Yoga' অনুশীলনের ফলে মহিলাদের মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার মাত্রা 41 শতাংশ পর্যন্ত কমে যায় । এর ফলে শরীরের হরমোনের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং গর্ভধারণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ।
মানসিক চাপ কমলে হরমোন-সংক্রান্ত কার্যকারিতা উন্নত হয়
বিশেষজ্ঞদের মতে, গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মানসিক চাপ ও বিষণ্নতা সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় । শরীরে মানসিক চাপের মাত্রা বেড়ে গেলে কর্টিসল নামক একটি রাসায়নিকের নিঃসরণ বৃদ্ধি পায় ।
এটি সরাসরি নারীর ডিম্বাশয়কে প্রভাবিত করে, ডিম্বাণু তৈরির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করে এবং জরায়ুতে ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি কঠিন করে তোলে । হঠ যোগ মানসিক চাপ কমায় এবং এর ফলে শরীরের স্বাভাবিক ভারসাম্য পুনরুদ্ধার হয় ।
গবেষণার তথ্য ও প্রভাব:
গবেষকরা বন্ধ্যাত্ব নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন নারীদের ওপর এই গবেষণাটি পরিচালনা করেন । তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়নের পর, ওই নারীরা টানা দুই সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন 60 মিনিট করে হঠ যোগের বিভিন্ন আসন, প্রাণায়াম (শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম) ও ধ্যান অনুশীলন করেন । ফলাফলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়:
উদ্বেগের মাত্রা: 41.3% কমেছে
বিষণ্নতার মাত্রা: 35.5% কমেছে
মানসিক চাপ: 30.3% নিয়ন্ত্রণে এসেছে
দৈনন্দিন রুটিনে হঠ যোগের অন্তর্ভুক্তি: 60 মিনিটের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন পদ্ধতি
বিশেযজ্ঞদের মতে, হঠ যোগ শরীরের চন্দ্র ও সূর্য শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে । এটি শারীরিক আসন, শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল এবং ধ্যানের সমন্বয় ঘটায় ৷ যার ফলে হরমোনজনিত ব্যবস্থা ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হয় । এই কারণেই গবেষণায় প্রতিদিনের জন্য 60 মিনিটের নিচের রুটিনটি অনুসরণ করা হয়েছিল ৷
প্রাথমিক প্রস্তুতি ও শরীর গরম করা:
প্রস্তুতি: সকালে খালি পেটে পরিষ্কার ও পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে একটি মাদুর বা আসন পাতুন । ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরুন ।
পদ্ধতি: ঘাড়, কাঁধ ও কোমর ধীরে ধীরে ঘোরান । হাত ও পা হালকাভাবে ঝাঁকিয়ে পেশিগুলি শিথিল করে নিন ।
যোগাসন (30 মিনিট)
স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রেখে প্রতিটি আসন 20 থেকে 30 সেকেন্ড ধরে রাখুন ।
ভদ্রাসন (বাটারফ্লাই পোজ): শ্রোণি অঞ্চলে (pelvic region) রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে ।
ভুজঙ্গাসন (কোবরা পোজ): জরায়ু ও প্রজনন অঙ্গের কার্যকারিতা সচল করে । সেতু বন্ধাসন (ব্রিজ পোজ) – থাইরয়েড গ্রন্থির ভারসাম্য বজায় রাখে এবং মানসিক চাপ কমায় ।
বিপরীত করণী (লেগস-আপ-দ্য-ওয়াল পোজ): দেয়ালের বিপরীতে পা তুলে শিথিল ভঙ্গিতে বিশ্রাম নিন ৷ এটি শরীরকে সম্পূর্ণ শিথিলতা প্রদান করে ।
প্রাণায়াম (15 মিনিট)
অনুলোম-বিলোম (পাঁচ মিনিট): এটি শরীরের শক্তি-নাড়িগুলোকে (নাডি) শুদ্ধ করে এবং মানসিক চাপ-জনিত রাসায়নিকের ভারসাম্য বজায় রাখে ।
ভ্রামরী (পাঁচ মিনিট): চোখ বন্ধ করে ভ্রমরের মতো গুঞ্জন বা ভোঁ-ভোঁ শব্দ করুন ৷ এটি তাৎক্ষণিকভাবে উদ্বেগ কমায় ।
গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস (পাঁচ মিনিট): ধীরে ধীরে গভীরভাবে শ্বাস নিন এবং ছাড়ুন ।
ধ্যান ও শিথিলকরণ (10 মিনিট)
ধ্যান (আট মিনিট): বাবু হয়ে (পা মুড়ে) বসুন, চোখ বন্ধ করুন এবং আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।
শবাসন (দুই মিনিট): সবশেষে, পিঠের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ুন, পুরো শরীর শিথিল বা ঢিলেঢালা করে দিন এবং বিশ্রাম নিন।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10310950/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)