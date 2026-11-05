আতশবাজিতে হাত পুড়লে প্রথম 20 মিনিট অত্যন্ত জরুরি, জানুন প্রাথমিক চিকিৎসার সঠিক পদ্ধতি

আতশবাজিতে হাত পুড়লে প্রথম 20 মিনিট অত্যন্ত জরুরি, জানুন প্রাথমিক চিকিৎসার সঠিক পদ্ধতি
Diwali 2026: দীপাবলির সময় আতশবাজি ফাটানোর সময় যদি হাত পুড়ে যায়, তবে প্রথম 20 মিনিটের মধ্যেই যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : November 5, 2026 at 7:13 PM IST
দীপাবলির উৎসব হল আলোর উৎসব । এই উপলক্ষ্যে মানুষ আনন্দ প্রকাশের জন্য প্রদীপ জ্বালায় এবং আতশবাজি ফোটায় । তবে, সামান্য অসাবধানতাও এই আনন্দ আয়োজনে বিষাদ নামিয়ে আনতে পারে । আতশবাজির কারণে হওয়া পোড়া ক্ষত কেবল উপরের স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি ত্বক ছাড়াও শরীরের ভিতরের স্নায়ুরও ক্ষতি করতে পারে ।
তাই, এই দীপাবলিতে যদি আতশবাজি ফোটান, তবে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন । এছাড়া, আতশবাজি ব্যবহারের সময় হাত পুড়ে গেলে কী ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে হবে, তা জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি ।
পোড়া জায়গা যদি অসাড় হয়ে যায়, তবে তা গুরুতর বিপদের লক্ষণ । পোড়ার পর যদি কোনও ব্যথা অনুভূত না হয়, তবে তা ভালো লক্ষণ নয়; বরং এটি একটি বিপজ্জনক সংকেত । মারাত্মক আঘাতের ক্ষেত্রে স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যার ফলে আক্রান্ত স্থানটি অসাড় হয়ে যায় । যদি ত্বক সাদা দেখায় অথবা টিস্যু কালো (চামড়ার মতো শক্ত) হয়ে যায়, তবে তা গভীর টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ ৷ এক্ষেত্রে দ্রুত শল্যচিকিৎসকের (সার্জন) পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ।
হাতে পোড়া আঘাত অত্যন্ত বিপজ্জনক । মারাত্মকভাবে পুড়ে গেলে, ক্ষত সেরে যাওয়ার পরেও আঙুলগুলি স্থায়ীভাবে শক্ত হয়ে যেতে পারে বা কুঁকড়ে থাকতে পারে । এর ফলে লেখালেখি করা, খাওয়া-দাওয়া করা বা কোনও কিছু আঁকড়ে ধরার মতো দৈনন্দিন কাজগুলো করা কঠিন হয়ে পড়ে ।
প্রথম 20 মিনিটের জন্য জরুরি পদক্ষেপ
আতশবাজি বা পটকা ফোটানোর সময় হাত পুড়ে গেলে, তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পদক্ষেপ নিলে ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব ।
যেখানে আতশবাজি ফোটানো হচ্ছে, সেই জায়গা থেকে দ্রুত সরে যান । যদি আপনার পোশাকে আগুন লেগে যায়, তবে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ুন, মাটিতে শুয়ে পড়ুন এবং গড়াগড়ি দিন । পোড়া অংশটি 20 মিনিট ধরে ঠান্ডা বহমান জলের নীচে রাখুন । সাধারণ (ঠান্ডা) কলের জল ব্যবহার করুন ৷ কখনোই বরফ ব্যবহার করবেন না ।
পোড়া জায়গা ফুলে ওঠার আগেই আংটি, ঘড়ি বা অন্যান্য অনুষঙ্গ খুলে ফেলুন । যদি কাপড় পোড়া জায়গার সঙ্গে আটকে যায়, তবে তা নিজে টেনে তোলার চেষ্টা করবেন না ।
ক্ষতস্থানটি একটি পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং নন-স্টিকি ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিন । ক্ষতের ওপর কখনোই টুথপেস্ট, ঘি, হলুদ বা অন্য কোনও ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করবেন না ।
যদি আঘাত গভীর হয়, পোড়া অংশ অনেক বড় হয়, শ্বাসকষ্ট হয়, অথবা মুখ, চোখ বা হাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন ।
দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা ও জটিলতা
আতশবাজিজনিত দুর্ঘটনার ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । মারাত্মক পোড়া ক্ষতের কারণে সংক্রমণ হতে পারে, স্থায়ী দাগ পড়তে পারে, জয়েন্টের নড়াচড়া সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচারের (Reconstructive surgery) প্রয়োজন হতে পারে । এছাড়া কিছু পরিস্থিতিতে ত্বক প্রতিস্থাপন (Skin grafting) এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসনের (Rehabilitation) প্রয়োজন হতে পারে ।