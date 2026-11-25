প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা কেন তরুণ প্রজন্মের অধিকার ও প্রয়োজন ? বিশেষজ্ঞের মতামত
Fertility Information: প্রজনন-সংক্রান্ত পরিবর্তন কেবল মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও কোনও স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই প্রজনন-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷
Published : November 25, 2026 at 9:00 AM IST
তরুণ-তরুণীরা প্রায়শই গর্ভনিরোধক বা ঋতুস্রাবকালীন স্বাস্থ্যবিধির মতো ব্যবহারিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত থাকেন ৷ কিন্তু প্রজননতন্ত্র কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই মৌলিক বৈজ্ঞানিক ধারণার অভাব থাকে । উদাহরণস্বরূপ, একজন মহিলার পরবর্তী ঋতুস্রাব কবে হতে পারে তা অনুমান করার জন্য তার ডিম্বস্ফোটন (ovulation) প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই ৷ বরং তিনি তার ঋতুচক্রের সময়কাল এবং নিজের শরীরে ঘটা পরিবর্তনগুলি পর্যবেক্ষণ করেই মোটামুটি একটি ধারণা পেতে পারেন ।
অন্যদিকে, অনেক পুরুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা রয়েছে, ভালো যৌন সক্ষমতা বা লিঙ্গোত্থানের ক্ষমতার সাথে উচ্চ প্রজনন ক্ষমতার (Fertility) সরাসরি সম্পর্ক আছে যা সম্পূর্ণ ভুল । প্রজনন ক্ষমতার সঙ্গে যৌন সক্ষমতার কোনও সম্পর্ক নেই ৷ বরং এটি নির্ভর করে শুক্রাণুর স্বাস্থ্যের উপর । এর মধ্যে রয়েছে শুক্রাণুর সংখ্যা (Sperm count), গতিশীলতা (Motility) এবং গঠন (Morphology)। একজন পুরুষের যৌন সক্ষমতা স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও তার শুক্রাণুর গুণমান খারাপ হতে পারে ৷ এমনটা হওয়া খুবই সম্ভব । জ্ঞানের এই অভাব বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে, কারণ প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে সাধারণত তখনই আলোচনা করা হয়, যখন কোনও উদ্বেগজনক লক্ষণ দেখা দেয় অথবা কেউ পরিবার গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেন ।
মহিলাদের ঋতুচক্রের ধরণ কী ইঙ্গিত দিতে পারে ?
রায়পুরের ‘বিড়লা ফার্টিলিটি অ্যান্ড আইভিএফ’ (Birla Fertility & IVF)-এর প্রজনন বিশেষজ্ঞ ডাঃ নমিতা চন্দ্র ভার্মা জানান যে, ঋতুচক্র হরমোনজনিত স্বাস্থ্য এবং ডিম্বস্ফোটন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে । প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ঋতুচক্র সাধারণত 21 থেকে 35 দিন স্থায়ী হয় । যদি ঋতুস্রাব নিয়মিতভাবে 45-50 দিনের ব্যবধানে হয়, তবে তা অনিয়মিত ডিম্বস্ফোটনের ইঙ্গিত হতে পারে । এর পিছনে পিসিওএস (PCOS), থাইরয়েডজনিত সমস্যা বা প্রোল্যাকটিন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার মতো কারণ থাকতে পারে । এছাড়া, ঋতুস্রাবকালীন ব্যথা যদি তীব্র হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে বা দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করে ৷ তবে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন । যেমন- এন্ডোমেট্রিওসিসের (endometriosis) কারণে শ্রোণি অঞ্চলে (pelvic region) তীব্র ব্যথা হতে পারে এবং কিছু নারীর ক্ষেত্রে এটি প্রজনন ক্ষমতার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে । যদিও এই লক্ষণগুলির মানেই যে কেউ বন্ধ্যা তা নয়, তবে এগুলোর মূল কারণ অনুসন্ধান করলে এমন অনেক শারীরিক সমস্যা শনাক্ত করা সম্ভব, যা অন্যথায় অজানাই থেকে যেত বা চিকিৎসার বাইরে পড়ে থাকত ।
প্রজনন ক্ষমতার পরিবর্তন সবসময় স্পষ্ট হয় না: ডাঃ নমিতা চন্দ্র ভার্মা উল্লেখ করেন, ঋতুস্রাব সংক্রান্ত লক্ষণগুলি প্রজনন স্বাস্থ্যের কিছু সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করতে পারে ৷ তবে এমন অনেক পরিবর্তনও ঘটতে পারে, যার সঙ্গে ঋতুচক্রের কোনও সম্পর্ক নেই । মহিলারা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিম্বাণু নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ডিম্বাণুগুলোর সংখ্যা ও গুণমান উভয়ই কমতে থাকে । 35 বছর বয়সের পর এই হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়াটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ যদিও পরিবর্তনের হার একেকজনের ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে । এমনও হতে পারে যে, কোনও মহিলার ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুর মজুদ কমে যাচ্ছে, অথচ তখনও তাঁর নিয়মিত মাসিক চক্র বজায় রয়েছে । যাঁরা ভবিষ্যতে গর্ভধারণের কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এই বিষয়টি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য থাকা বা নিয়মিত মাসিক চক্র বজায় থাকার অর্থ এই নয়, একজন নারীর প্রজনন সক্ষমতা অপরিবর্তিত রয়েছে ।
পুরুষের প্রজনন স্বাস্থ্য কেন প্রায়শই উপেক্ষিত থাকে ?
ডাঃ নমিতা চন্দ্র ভার্মা ব্যাখ্যা করেন, প্রজনন-সংক্রান্ত পরিবর্তন কেবল মহিলাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও কোনও স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই প্রজনন স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখা দিতে পারে । স্বাভাবিক যৌন সক্ষমতা থাকলেই যে শুক্রাণুর সংখ্যা, গতিশীলতা বা গুণমান স্বাভাবিক থাকবে এমনটি নিশ্চিত করে বলা যায় না ।
এছাড়া, তিনি উল্লেখ করেন, প্রজনন সক্ষমতা যাচাইয়ের পরীক্ষাগুলি (Fertility Testing) সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা জরুরি । স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের সহজলভ্যতা বাড়ার ফলে মানুষ এখন এই পরীক্ষাগুলি সম্পর্কে অনেক বেশি জানে, তবে প্রায়শই এর ফলাফল ভুলভাবে বোঝা হয় । যেমন, এএমএইচ (AMH - Anti-Müllerian Hormone) পরীক্ষা ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুর মজুদ (Ovarian Reserve) এবং ডিম্বাশয় উদ্দীপনার (Ovarian Stimulation) প্রতি সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেয় ৷ কিন্তু এটি এককভাবে স্বাভাবিক গর্ভধারণের সম্ভাবনা বা একজন মহিলার প্রজনন সক্ষমতা আর কত বছর অবশিষ্ট আছে, তা নিশ্চিত করে বলতে পারে না ।
ডাঃ নমিতা চন্দ্র ভার্মা বলেন, সঠিক সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা পেলে ব্যক্তি প্রজনন সক্ষমতা সংক্রান্ত সম্ভাব্য সমস্যাগুলো শুরুতেই শনাক্ত করতে এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারেন । এই ধরনের শিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন লক্ষণ চিনতে, বয়সজনিত পরিবর্তনগুলো বুঝতে এবং কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে তা জানতে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)