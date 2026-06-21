করিনা কাপুর নিয়মিত যোগাসন করেন, কীভাবে ফিট থাকেন তিনি ?

করিনা কাপুর নিয়মিত যোগাসন করেন, কীভাবে ফিট থাকেন তিনি ?
করিনা কাপুরের ফিটনেস সত্যিই অতুলনীয়, 45 বছর বয়সেও তাঁর প্রাণশক্তি, নমনীয়তা এবং সুঠাম শরীর অন্যদের অনুপ্রাণিত করে ।
Published : June 21, 2026 at 12:29 PM IST
বলিউডের অন্যতম স্টাইলিশ ও ফিট অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিত করিনা কাপুর খান প্রায়শই তাঁর ফিটনেস দিয়ে সবাইকে চমকে দেন । দুই সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রাণশক্তি, ত্বকের উজ্জ্বলতা ও শারীরিক সক্ষমতা অনেক কম বয়সি অভিনেত্রীদেরও টেক্কা দেয় । করিনা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও সোশাল মিডিয়া পোস্টে বহুবার উল্লেখ করেছেন, যোগব্যায়াম তাঁর জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
45 বছর বয়সেও ‘বেবো’ (করিনা কাপুর) নিয়মিত যোগব্যায়াম বা ইয়োগা চর্চায় বিশ্বাসী এবং এটিই তাঁর সুঠাম ও সুস্থ শরীরের গোপন রহস্য । ফিটনেস বিশেষজ্ঞরা একমত যে, যোগব্যায়াম কেবল ওজন কমাতেই সাহায্য করে না, বরং শরীরের নমনীয়তা বৃদ্ধি, মানসিক চাপ কমানো এবং বার্ধক্যজনিত প্রক্রিয়াকে ধীরগতি করতেও সহায়তা করে । দেখে নেওয়া যাক এমন পাঁচটি যোগাসন, যা করিনা কাপুর তাঁর ফিটনেস রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ।
1) সূর্য নমস্কার
সূর্য নমস্কারকে করিনার যোগব্যায়াম রুটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি শরীরের সামগ্রিক ব্যায়াম বা 'ফুল-বডি ওয়ার্কআউট' হিসেবে কাজ করে; এটি পেশীগুলোকে সক্রিয় করে, শরীরের নমনীয়তা বাড়ায় এবং ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে ।
2) বীরভদ্রাসন:
এই যোগাসনটি পা, কাঁধ এবং শরীরের কেন্দ্রস্থলের পেশিগুলোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । বীরভদ্রাসন নিয়মিত অনুশীলন করলে শরীরের ভারসাম্য উন্নত হয় এবং সহনশক্তি বৃদ্ধি পায় । দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় ।
3) বৃক্ষাসন:
এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে এই আসনটি করা হয়; এটি শরীর ও মন উভয়কেই স্থির রাখতে সহায়তা করে । বৃক্ষাসন মনোযোগ বৃদ্ধি করে এবং শরীরের ভঙ্গি বা গঠন উন্নত করে ।
4) ভুজঙ্গাসন:
ভুজঙ্গাসন মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করতে এবং পিঠের আড়ষ্টতা কমাতে সাহায্য করে । যাঁরা দীর্ঘ সময় বসে কাজ করেন, তাদের জন্য এই যোগাসনটি বিশেষভাবে উপকারী বলে মনে করা হয় ।
5) অধো মুখ শ্বানাসন:
এই যোগাসনটি শরীরের একাধিক অংশের ওপর একই সঙ্গে কাজ করে । এটি কাঁধ, বাহু, পা ও পিঠকে শক্তিশালী করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতেও সহায়তা করতে পারে ।
তবে করিনার মতো ফিটনেস অর্জন করতে হলে যোগব্যায়ামের পাশাপাশি সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম এবং একটি নিয়মিত রুটিন মেনে চলার উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন । তা সত্ত্বেও, এই স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রায় যোগব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)