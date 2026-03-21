20 থেকে 25 বছর বয়সিরাও কেন ফ্যাটি লিভারের শিকার হচ্ছে ? এই লক্ষণেই শনাক্ত করুন

20 থেকে 25 বছর বয়সিরাও কেন ফ্যাটি লিভারের শিকার হচ্ছে ? এই লক্ষণেই শনাক্ত করুন
ফ্যাটি লিভারকে প্রায়শই কেবল অ্যালকোহলের সঙ্গেই যুক্ত করা হয়, তবে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনও এর ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে ।
Published : March 21, 2026 at 1:01 PM IST
মাত্র কয়েক বছর আগেও ফ্যাটি লিভারকে বার্ধক্য বা মদ্যপানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হতো ৷ অথচ বর্তমানে, 20 থেকে 25৫ বছর বয়সি তরুণদের মধ্যেও এর প্রকোপ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে, তরুণদের মধ্যে ফ্যাটি লিভারের ঘটনা ঠিক কেন বাড়ছেতা সঠিকভাবে অনুধাবন করা অত্যন্ত জরুরি ।
জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই ঘটনার নেপথ্যের কারণগুলি সম্পর্কে যা ফ্যাটি লিভারের সেই সতর্কসংকেতগুলি চিহ্নিত করে ৷ যা কখনওই উপেক্ষা করা উচিত নয় ।
তরুণদের মধ্যে ফ্যাটি লিভারের প্রকোপ বৃদ্ধির কারণসমূহ: বর্তমান বিশ্বের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায় আমাদের জীবনধারায় এক আমূল পরিবর্তন এসেছে যা আমাদের লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ৷
জাঙ্ক ফুড ও প্রক্রিয়াজাত চিনি: পিৎজা, বার্গার এবং কোমল পানীয় এখন তরুণদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে । এই খাবারগুলিতে বিদ্যমান ফ্রুক্টোজ এবং অস্বাস্থ্যকর চর্বি সরাসরি লিভারে জমা হতে শুরু করে ৷ যার ফলে লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি হয় ।
ব্যায়ামের অভাব: কম্পিউটারের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করা এবং তার সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব শরীরের বিপাকক্রিয়াকে (metabolism) মন্থর করে দেয় । যখন আমরা ক্যালোরি খরচ করতে ব্যর্থ হই, তখন সেই ক্যালোরিগুলি চর্বি হিসাবে লিভারের চারপাশে জমা হতে শুরু করে ।
স্থূলতা ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স: অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে তরুণদের মধ্যে 'সেন্ট্রাল ওবেসিটি'—বিশেষ করে পেটের চারপাশে চর্বি জমার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ যা সরাসরি ফ্যাটি লিভার রোগের পথ প্রশস্ত করছে ।
দেরি করে ঘুমানো ও মানসিক চাপ: দীর্ঘস্থায়ী ঘুমের অভাব এবং শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বৃদ্ধি লিভারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
কোন লক্ষণগুলির প্রতি আপনার সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত ?
ফ্যাটি লিভারের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিকটি হল, প্রাথমিক পর্যায়ে এর লক্ষণগুলি অত্যন্ত মৃদু হয় । সময়মতো এর সুরাহা না করা হলে, এটি লিভার সিরোসিসের মতো একটি গুরুতর অবস্থায় রূপ নিতে পারে ।
ক্রমাগত ক্লান্তি: পর্যাপ্ত ঘুম হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি সবসময় ক্লান্ত বোধ করেন, তবে এটি যকৃতের (লিভারের) ওপর অতিরিক্ত চাপের লক্ষণ হতে পারে ।
পেটের ওপরের ডান অংশে ব্যথা: পাঁজরের ঠিক নিচেই যদি ভারী ভাব বা মৃদু ব্যথা অনুভূত হয়, তবে তা যকৃতের প্রদাহের ইঙ্গিত হতে পারে ।
পেট ফাঁপা: বিশেষত, পেটের অংশে কোনো ধরনের ফোলাভাব বা প্রসারণ ।
হজমের সমস্যা: খিদেমন্দা, ঘন ঘন অ্যাসিডিটি বা বুক জ্বালাপোড়া এবং বমি বমি ভাব ।
ত্বক ও চোখের হলদে ভাব: যদি 'ফ্যাটি লিভার' বা যকৃতে চর্বি জমার সমস্যাটি জন্ডিসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে এর ফলে চোখের সাদা অংশ এবং শরীরের ত্বক হলুদ হয়ে যায় ।
প্রতিরোধের জন্য কী করা যেতে পারে ?
খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন: আপনার খাদ্যতালিকা থেকে চিনিযুক্ত এবং পরিশোধিত ময়দা দিয়ে তৈরি খাবার বাদ দিন । আঁশসমৃদ্ধ খাবার—যেমন: পূর্ণ শস্যদানা ও সবুজ শাকসবজি বেশি করে গ্রহণ করুন ।
নিয়মিত শরীরচর্চা: প্রতিদিন অন্তত 30 মিনিট দ্রুত হাঁটা কিংবা অন্য যেকোনও ধরনের শরীরচর্চায় অংশ নেওয়া নিশ্চিত করুন ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের ওজন মাত্র 5-7 কমালেই যকৃতে জমে থাকা চর্বির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা সম্ভব ।
মদ্যপান থেকে বিরত থাকুন: মদ্যপান যকৃতের অবস্থাকে আরও খারাপ করে তোলে ।
https://www.health.harvard.edu/blog/fatty-liver-disease-what-it-is-and-what-to-do-about-it-2019011015746
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5206460/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)