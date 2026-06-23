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অ্যালকোহল পান না করেও লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ! ‘নীরব ঘাতক’ হয়ে ওঠা এই সমস্যাটি কীভাবে শনাক্ত করবেন ?

শরীরে ‘নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার’ নীরবে গড়ে ওঠে । এই অবস্থাকে উপেক্ষা করলে তা এমনকি লিভার অকেজো হয়ে পড়ার (লিভার ফেইলিওর) কারণও হতে পারে ।

Health Care Tips
লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অ্যালকোহল পান না করেও (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 23, 2026 at 12:33 PM IST

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আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার ওপর লিভারের স্বাস্থ্য সরাসরি নির্ভরশীল । ঠিক এই কারণেই বর্তমানে মানুষের মধ্যে 'নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ'-এর প্রকোপ দ্রুত বাড়ছে । মদ্যপানের কারণে সৃষ্ট লিভারের সমস্যার বিপরীতে, এই রোগটি মূলত আমাদের জীবনযাপন ও খাদ্যাভ্যাসের কারণেই হয়ে থাকে ।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, রোগটি শরীরের ভিতরে নীরবে বাসা বাঁধে ৷ সময়মতো এর চিকিৎসা না করা হলে লিভার সিরোসিস বা লিভার অকেজো হয়ে পড়ার মতো গুরুতর জটিলতা দেখা দিতে পারে । তাই ফ্যাটি লিভারের লক্ষণগুলির প্রতি শুরুতেই নজর দেওয়া এবং এটি প্রতিরোধের উপায়গুলি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি ।

নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ কী ?

এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে লিভারের কোষে অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় । এই চর্বি ধীরে ধীরে লিভারের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে । রোগটি তখন বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যখন লিভারের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং লিভার শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে ।

এর কারণগুলি কী কী ?

অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস: অতিরিক্ত ভাজাপোড়া, মিষ্টি ও জাঙ্ক ফুড বা প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ার ফলে লিভারে চর্বি জমতে থাকে ।

স্থূলতা: বিশেষ করে পেট ও কোমরের চারপাশে জমে থাকা চর্বি লিভারের ওপর সরাসরি চাপ সৃষ্টি করে ।

ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স: শরীর যখন ইনসুলিনকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে না, তখন রক্তে শর্করা ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, যার ফলে লিভারে চর্বি জমা হয় ।

শারীরিক পরিশ্রমের অভাব: কায়িক শ্রমহীন বা অলস জীবনযাপন লিভারের বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয় ।

মানসিক চাপ ও অপর্যাপ্ত ঘুম: মানসিক চাপের হরমোন 'কর্টিসল' লিভারে চর্বি জমার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ।

হরমোনজনিত কারণ: কারও কারও ক্ষেত্রে বংশগত কারণ বা থাইরয়েডের ভারসাম্যহীনতার কারণেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

ফ্যাটি লিভারের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ:

  • দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি
  • পেটের ওপরের ডান দিকে ভারি ভাব বা ব্যথা
  • হজমজনিত সমস্যা
  • ক্ষুধা কমে যাওয়া
  • ত্বক ও চোখ হলুদ হয়ে যাওয়া
  • হঠাৎ ওজন বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া

এটি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?

জীবনযাত্রায় পরিবর্তন: নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম হলো এটি প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় । প্রতিদিন অন্তত 30-45 মিনিট হাঁটা, যোগব্যায়াম বা হালকা ব্যায়াম করুন ।

সুষম খাদ্যাভ্যাস: খাদ্যতালিকায় আঁশযুক্ত খাবার (ফাইবার), সবুজ শাকসবজি, ফলমূল, ওটস, পূর্ণ শস্য (whole grains) এবং প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করুন । ভাজাপোড়া খাবার, মিষ্টি পানীয়, রেড মিট এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন ।

ওজন নিয়ন্ত্রণ: ধীরে ধীরে ওজন কমানো লিভারের চর্বি কমাতে সাহায্য করে; তবে দ্রুত ওজন কমানো ক্ষতিকর হতে পারে ।

রক্তে শর্করা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা পর্যবেক্ষণ: এগুলির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা বেড়ে যাওয়া রোধ করতে সহায়তা করে ।

পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ: মানসিক প্রশান্তি ও হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে যোগব্যায়াম, ধ্যান (মেডিটেশন) এবং গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামের চর্চা করুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3342568/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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লিভার ক্ষতিগ্রস্তর কারণ
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