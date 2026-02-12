ETV Bharat / health

সাবুদানা খিচুড়ি নয়, এবার মহাশিবরাত্রির উপবাসে খান এই বিশেষ স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি

আপনি যদি মহাশিবরাত্রি উপবাস পালন করার পরিকল্পনা করেন, তাহলে এই নতুন যুগের, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর উপবাসের খাবারগুলি আপনার জন্য সেরা পছন্দ হতে পারে ।

মহাশিবরাত্রির উপবাসে খান এই খাবারগুলি (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 12, 2026 at 2:57 PM IST

মহাশিবরাত্রি পবিত্র উৎসব আসন্ন এবং ঘরে ঘরে উপবাসের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। এই বছর, মহাশিবরাত্রি 15 ফেব্রুয়ারি, রবিবার । মহাশিবরাত্রিতে ভক্তরা পূজা করেন এবং উপবাস করেন । কিন্তু সেই দিনগুলি চলে গিয়েছে যখন উপবাসের জন্য কেবল ফল, বাজরার পকোড়া এবং জলের বাদামি পরোটা ছিল । আপনিও যদি আসন্ন মহাশিবরাত্রিতে উপবাস পালন করতে চান, তাহলে নতুন যুগের রান্না এবং স্বাস্থ্য সচেতন প্রজন্মের জন্য এই একেবারে নতুন, স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু উপবাসের রেসিপিগুলি চেষ্টা করে দেখা ভালো হবে । মহাশিবরাত্রি উপবাসের সময় কী খাবেন, উপবাসের খাবারের তালিকা দেখুন ।

ব্রত স্পেশাল কুইনোয়া খিচুড়ি: যদি আপনি উপবাসের সময় হালকা এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ কিছু খুঁজছেন, তাহলে বাকউইটের পরিবর্তে কুইনোয়া বেছে নেওয়া সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে । উপবাসের সময় কুইনোয়া ব্যবহার করার জন্য, এটি ধুয়ে ভাজুন । বাদাম গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা এবং সন্ধক লবন যোগ করুন এবং প্রেসার কুকারে রান্না করুন । এই খিচুড়ি কেবল দ্রুত তৈরি হয় না বরং পেটের ওজনও কমাতে সাহায্য করে । এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও একটি ভালো বিকল্প ।

শ্যামা ভাতের রিসোটো: শ্যামা ভাত বা পদ্ম বীজের ভাত উপবাসের সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । এটিকে ইতালীয় স্বাদ দিন ৷ একটি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর রিসোটো তৈরি করুন । দেশি ঘিতে জিরে এবং কাঁচালঙ্কা যোগ করুন, সেদ্ধ আলু যোগ করুন এবং ভাজুন ৷ ভেজানো শ্যামা ভাত যোগ করুন এবং কম আঁচে রান্না করুন । ধনে পাতা এবং কাজু দিয়ে সাজান । এই খাবারটি খাঁটি এবং সুস্বাদু উভয়ই, ভগবান শিবকে উৎসর্গ করার যোগ্য ।

উপবাসের সময় পনির তন্দুরি পিৎজা: পিৎজা শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সকলের কাছেই একটি প্রিয় খাবার । আর এখন আপনি উপবাসের সময়ও পিৎজা উপভোগ করতে পারেন । গমের আটার পরিবর্তে জল বাদামি আটা বা বাকউইট ময়দা দিয়ে বেস তৈরি করুন । দই এবং নুন, কাঁচালঙ্কা, ক্যাপসিকাম এবং পনিরের লম্বা টুকরো দিয়ে তৈরি সাদা চাটনি দিয়ে উপরে ঢেলে দিন । প্যানে ভালো করে বেক করুন ।

মাখনা লাড্ডু: মিষ্টি ছাড়া উপবাস অসম্পূর্ণ, তবে এবার ক্ষীরের পরিবর্তে লাড্ডু তৈরি করুন । স্বাস্থ্যকর মাখনা এবং রাজগিরা লাড্ডু হল চিনি-ভিত্তিক মিষ্টির সেরা বিকল্প । এটি তৈরি করতে, মাখনাগুলি ঘি দিয়ে ভাজুন এবং রাজগিরা বা জল বাদামি আটা আলাদাভাবে ভাজুন । তারপর, মিহি করে কাটা নারকেল, এলাচ গুঁড়ো এবং গুড় যোগ করে লাড্ডু তৈরি করুন ।

ড্রাগন ফ্রুট এবং কলা স্মুদি বাটি: স্মুদি বাটিগুলি ব্রেকফাস্টে বা সন্ধ্যার স্ন্যাক্সের জন্য একটি নতুন ট্রেন্ড । এর জন্য, আপনাকে ড্রাগন ফল, পাকা কলা এবং সামান্য দই বা নারকেল জল মিশিয়ে নিতে হবে । এটি একটি পাত্রে রাখুন এবং ভেজানো শুকনো ফল এবং ফল দিয়ে সাজান । এই খাবারটি খুবই স্বাস্থ্যকর এবং সুস্বাদু ।

