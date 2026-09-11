ফারাহ খান 'এমটি নেস্ট সিনড্রোম'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, এই পরিস্থিতি সামলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা

ফারাহ খান 'এমটি নেস্ট সিনড্রোম'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, এই পরিস্থিতি সামলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা
এই সিনড্রোমের ফলে একজন ব্যক্তি একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, উদ্বেগ বা শূন্যতা অনুভব করেন । ফারাহ খান 'এমটি নেস্ট সিনড্রোম'-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন ৷
Published : September 11, 2026 at 2:47 PM IST
পড়াশোনা বা চাকরির উদ্দেশ্যে সন্তানরা যখন প্রথমবারের মতো বাড়ি ছাড়ে, তখন তাঁদের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় । তবে বাবা-মায়ের জন্য এই পরিবর্তনটি মোটেও সহজ নয় । বাড়ি ও ঘরগুলি আগের মতোই থাকে ৷ অথচ সন্তানদের সেই প্রাণবন্ত কোলাহল হঠাৎ করেই যেন উধাও হয়ে যায় ।
চলচ্চিত্র নির্মাতা ফারাহ খান কুন্দার বর্তমানে ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যাচ্ছেন । উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁর তিন সন্তান জার, ডিভা এবং আনিয়া তিনটি ভিন্ন শহর ও ক্যাম্পাসে পাড়ি দিয়েছেন । সোশাল মিডিয়ায় নিজের অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে ফারাহ লিখেছেন, একজন সন্তানকে কলেজে পাঠানোই যেখানে কঠিন মনে হয়, সেখানে একই সময়ে তিন সন্তানকে তিনটি ভিন্ন শহরে পাঠানোর অভিজ্ঞতা কেমন হতে পারে, তা কেবল কল্পনা করা যায় । তিনি তাঁর সন্তানদের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার আহ্বান জানান এবং একই সঙ্গে মনে করিয়ে দেন, বাড়ি এবং বাবা-মা সবসময়ই তাদের পাশে থাকবেন ।
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, ফারাহর এই পোস্টটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি 'এমটি নেস্ট সিনড্রোম'-এর (Empty Nest Syndrome) মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন । এই সিনড্রোমের ফলে প্রায়শই একাকীত্ব, বিষণ্নতা, উদ্বেগ বা শূন্যতার অনুভূতি তৈরি হয় । সন্তানরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বাবা-মায়ের মনে প্রায়ই এমনটা অনুভূত হয় যে, তাঁদের ভূমিকা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে ।
বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন, যেসব বাবা-মায়ের দৈনন্দিন জীবন দীর্ঘ সময় ধরে সন্তানদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে, তাদের জন্য এই পরিবর্তনটি অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। ফারাহ খানের মতো বাবা-মায়ের জন্য 'এমটি নেস্ট সিনড্রোম' (সন্তানরা ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট শূন্যতা বা বিষণ্ণতা) কাটিয়ে ওঠার কিছু কৌশল নীচে দেওয়া হল:
বাবা-মায়ের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়, শেষ হয়ে যায় না: সন্তান কলেজে পড়তে চলে গেলেই যে সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়, তা নয়; বরং সম্পর্কের ধরণ বদলে যায় । প্রতিটি সিদ্ধান্তে সরাসরি জড়িত থাকার পরিবর্তে, বাবা-মাকে এখন এমন এক প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়, যাকে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিজেকেই নিতে হবে ।
ঘন ঘন ফোন করা, প্রতি ঘণ্টায় খোঁজখবর নেওয়া বা সন্তানের অবস্থান ট্র্যাক করার পিছনে হয়তো উদ্বেগ কাজ করে, কিন্তু সন্তান একে নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ হিসাবে মনে করতে পারে । তাই এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক করা ভালো, যা সন্তানের স্বাধীনতা এবং বাবা-মায়ের আবেগীয় প্রয়োজন উভয়কেই সম্মান জানায় ।
পুরো পৃথিবীকে কেবল সন্তানদের কেন্দ্র করে গড়ে তুলবেন না: সন্তানরা চলে যাওয়ার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল নিজের জীবনকে নতুন কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্যে পূর্ণ করা । পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন, কোনও শখের চর্চা করা, ভ্রমণ, কাজে মনোযোগ দেওয়া কিংবা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত কোনও কাজ শুরু করা এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, বাবা-মায়ের নিজস্ব ও শক্তিশালী আবেগীয় জীবন থাকলে সঙ্গ বা মানসিক আশ্বাসের জন্য তারা সন্তানদের উপর কম নির্ভরশীল হয়ে পড়েন । এর ফলে সম্পর্কের মধ্যে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয় ।
পরামর্শ দেওয়ার আগে কথা শুনুন: সন্তান যখন বাড়ির বাইরে থাকে, তখন প্রতিটি ফোন কলকেই উপদেশ দেওয়ার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করা ঠিক নয় । অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সমাধানের প্রয়োজন হয় না, তারা কেবল চায় কেউ তাদের কথা শুনুক ।
নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিটি সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া বা অন্য কারও সঙ্গে সন্তানের তুলনা করা থেকেও বাবা-মায়ের বিরত থাকা উচিত । এই পর্যায়ে এসে সন্তানের প্রতিটি পদক্ষেপের নির্দেশনা দেওয়ার চেয়ে তাদের ওপর আস্থা রাখা বেশি জরুরি ।
সন্তানদের আটকে রাখা যেমন সহজ নয়, তেমনি তাদের ডানা মেলে উড়তে দেওয়াও সহজ কাজ নয় । তবে শারীরিক দূরত্ব সত্ত্বেও যখন পারস্পরিক আস্থা অটুট থাকে, তখনই বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যে একটি সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে । সন্তানরা হয়তো ঘর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু সেই গণ্ডি পেরিয়েও বাবা-মায়ের জীবন চলতে থাকে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11414866/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)