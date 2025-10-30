বায়ু দূষণ চোখের ক্ষতি করছে; নিরাপদ থাকার জন্য এই সহজ পদক্ষেপ অনুসরণ করুন
বায়ু দূষণের বিপজ্জনক মাত্রা কেবল আমাদের ফুসফুসকেই নয়, আমাদের চোখেরও ক্ষতি করছে ।
বায়ু দূষণ আজ একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ যা আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নানাভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে । আমাদের চোখ ও শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গ, এবং দূষণ সরাসরি তাদের উপর প্রভাব ফেলে । ধুলো, ধোঁয়া এবং বিষাক্ত গ্যাসের কারণে, চোখের জ্বালা, চুলকানি, লালভাব, শুষ্কতা এবং অ্যালার্জি সাধারণ হয়ে উঠেছে ।
দেশের সব বড় শহরগুলিই বায়ু দূষণের সমস্যায় জেরবার । শ্বাসজনিত সমস্যা, সর্দিকাশি, হাঁপানি এমনকি চোখের সমস্যাও বাড়ে এই সময়টাতে । বাইরে বেশি ক্ষণ থাকলেই চোখে জ্বালা হয়, অনবরত চোখ দিয়ে জল পড়ে । অনেকের আবার কনজাঙ্কটিভাইটিসের সমস্যাও দেখা দেয় ।
এমন পরিস্থিতিতে চোখের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, বায়ু দূষণ থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য কী কী বিষয় মনে রাখা উচিত ?
বায়ু দূষণ থেকে চোখকে কীভাবে রক্ষা করবেন ?
সানগ্লাস ব্যবহার করুন: বাইরে বার হওয়ার সময় সর্বদা সানগ্লাস ব্যবহার করুন । এগুলি কেবল সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে রক্ষা করে না বরং ধুলো এবং ধোঁয়ার সরাসরি সংস্পর্শও প্রতিরোধ করে । অ্যান্টি-গ্লেয়ার এবং ইউভি সুরক্ষাযুক্ত চশমা সবচেয়ে ভালো ।
চোখ ধুয়ে নিন: দীর্ঘ দিন পর, ঠান্ডা, পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলুন । এটি জমে থাকা দূষণের কণা দূর করে এবং আপনার চোখ পরিষ্কার রাখে । তবে, চোখ ঘষবেন না ৷
কন্ট্যাক্ট লেন্সের ক্ষেত্রে সতর্কতা: দূষিত পরিবেশে কন্টাক্ট লেন্স পরা এড়িয়ে চলুন ৷ কারণ ধুলোর কণা এতে লেগে থাকতে পারে এবং চোখের সংক্রমণ ঘটাতে পারে । প্রয়োজনে, সঠিক স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করুন এবং আপনার চশমার উপরে পরা যেতে পারে এমন প্রতিরক্ষামূলক চশমা ব্যবহার করুন ।
বার বার চোখে থেকে বিরত থাকুন: যদি আপনার চোখ চুলকায় বা জ্বলে, তাহলে ঘষা থেকে বিরত থাকুন । এরফলে দূষণের কণা চোখে প্রবেশ করে ক্ষতি হতে পারে । ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পর পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধোয়া বা চোখের ড্রপ ব্যবহার করা ভালো ।
ভালো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন: চোখ স্পর্শ করার আগে সাবান দিয়ে হাত ভালো করে ধুয়ে নিন। নোংরা হাতে চোখ স্পর্শ করলে সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
হাইড্রেশন অপরিহার্য: জলশূন্যতা চোখের শুষ্কতা সৃষ্টি করতে পারে । অতএব প্রচুর পরিমাণে জল পান করুন এবং চোখ আর্দ্র রাখতে চোখের ড্রপ ব্যবহার করুন, তবে কেবল ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই ।
ঘরের বাতাস পরিষ্কার রাখুন: ঘরের বাতাস পরিষ্কার রাখতে এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করুন । ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ করে এমন গাছ লাগান এবং ধূমপান এড়িয়ে চলুন ।
স্বাস্থ্যকর খাদ্য: ভিটামিন এ, সি এবং ই সমৃদ্ধ খাবার খান । সবুজ পাতাযুক্ত শাকসবজি, গাজর, কমলা এবং বাদাম চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)