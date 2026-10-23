দামি হেয়ার ট্রিটমেন্টকে বিদায় দিন, আজ থেকেই  পান করুন এই জাদুকরী পানীয়গুলি

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Hair Care Juice: চুলের শক্তি বাইরের কোনও পণ্য থেকে আসে না, বরং আসে অভ্যন্তরীণ পুষ্টি থেকে ৷
Published : October 23, 2026 at 3:48 PM IST
চুল সুন্দর করে তোলার জন্য আমরা প্রায়শই দামি শ্যাম্পু, তেল এবং হেয়ার মাস্কের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করি, অথচ আমাদের চুল দুর্বলই থেকে যায়, সহজে ভেঙে যায় এবং ঝরতে থাকে । এর মূল কারণ হল শরীরে পুষ্টির অভাব ।
আসলে চুলের প্রকৃত শক্তি বাইরের কোনও প্রসাধনী থেকে আসে না, বরং আসে অভ্যন্তরীণ পুষ্টি থেকে । শরীর যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং প্রোটিন পায়, কেবল তখনই চুল গোড়া থেকে মজবুত হয় এবং দ্রুত বেড়ে ওঠে ।
আপনিও যদি প্রাকৃতিকভাবে লম্বা, ঘন ও মজবুত চুল পেতে চান, তবে কেবল বাইরের যত্নের ওপরই নির্ভর করবেন না । আপনার দৈনন্দিন রুটিনে অবশ্যই এই স্বাস্থ্যকর পানীয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
আমলকির রস: আমলকি ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস । এর রস পান করলে চুলের গোড়া মজবুত হয় এবং চুল পড়া কমে । তাছাড়া, এটি চুল অকালে পেকে যাওয়া রোধ করতে সাহায্য করে এবং চুলের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।
গাজর ও বিটের রস: আয়রন, ভিটামিন এ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর এই রস মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে । এটি চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়, যা চুল দ্রুত বড় হতে সাহায্য করে ।
অ্যালোভেরা রস: অ্যালোভেরার রস শরীরকে ভিতর থেকে বিষমুক্ত (ডিটক্সিফাই) করে এবং মাথার ত্বককে আর্দ্র রাখে । এটি নিয়মিত পান করলে খুশকি কমে এবং চুলের গোড়া মজবুত হয় ।
ডাবের জল: ডাবের জলে রয়েছে পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ইলেকট্রোলাইটস । এটি শরীরে জলের অভাব বা ডিহাইড্রেশন রোধ করে । শরীর ভালোভাবে আর্দ্র থাকলে চুল শুষ্ক ও দুর্বল হওয়া থেকে রক্ষা পায় ।
মেথির জল: এক চামচ মেথি সারারাত জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে সেই জল পান করুন । মেথিতে থাকা প্রোটিন ও নিকোটিনিক অ্যাসিড চুল পড়া রোধ করতে এবং চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে দারুণ কার্যকর ।
পালং শাক ও আপেলের রস: পালং শাকে প্রচুর আয়রন থাকে এবং আপেল অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ । এই দু'টির মিশ্রণে তৈরি রস চুল পাতলা হয়ে যাওয়া রোধ করে এবং ভিতর থেকে চুলের গোড়াকে শক্তিশালী করে তোলে ।
গ্রিন টি: অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর গ্রিন টি চুলের ফলিকলগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং চুল বড় হতে সহায়তা করে ।
আমন্ড মিল্ক (কাঠবাদামের দুধ): বায়োটিন, ভিটামিন ই এবং প্রোটিনে সমৃদ্ধ আমন্ড মিল্ক চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এটি চুলকে আরও মজবুত, ঘন ও উজ্জ্বল করে তোলে ।
সুন্দর চুল পাওয়ার জন্য কেবল বিভিন্ন প্রসাধনী বা হেয়ার প্রোডাক্টের উপর নির্ভর করবেন না । সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখার পাশাপাশি এই পানীয়গুলো নিয়মিত গ্রহণ করলে তা চুলকে ভিতর থেকে পুষ্টি জোগাবে যা চুল পড়া রোধ করবে এবং চুলকে প্রাকৃতিকভাবেই শক্তিশালী ও উজ্জ্বল করে তুলবে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2763764/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3192732/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32292042/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)