ভারী ওজন তোলার প্রয়োজন নেই, 'হালকা ডাম্বেল' ব্যবহার করে বাড়িতে বসেই শরীরচর্চা করুন

ভারী ওজন তোলার প্রয়োজন নেই, 'হালকা ডাম্বেল' ব্যবহার করে বাড়িতে বসেই শরীরচর্চা করুন
আপনার কোর পেশিগুলোকে শক্তিশালী করতে হালকা ডাম্বেল দিয়ে বাড়িতে কিছু ব্যায়াম করতে পারেন । জেনে নিন কীভাবে ?
Published : June 25, 2026 at 10:34 AM IST
শরীরের 'কোর' বা মধ্যভাগের পেশি শক্তিশালী হলে তা কেবল পেটের পেশিকে সুগঠিতই করে না, বরং মেরুদণ্ডের সঠিক অবস্থান বজায় রাখতে, পিঠের ব্যথা কমাতে এবং সামগ্রিক শারীরিক ভঙ্গি বা 'পোশ্চার' উন্নত করতেও সহায়তা করে । তবে জিমে গিয়ে ভারী ওজন তোলার মতো সময় বা সুযোগ যদি আপনার না-ও থাকে, তাতে কোনো সমস্যা নেই; ভারী ওজন তোলা ছাড়াই আপনি আপনার কোর-এর পেশিগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে পারেন ।
হালকা ওজনের ডাম্বেল ব্যবহার করে এমন কিছু ব্যায়াম করা সম্ভব যা কার্যকরভাবে আপনার কোর-কে শক্তিশালী করে তোলে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কয়েকটি ব্যায়াম সম্পর্কে ।
ডাম্বেল রাশিয়ান টুইস্ট (Dumbbell Russian Twist): এই ব্যায়ামটি পেটের পাশের পেশিগুলিকে (অব্লিকস) সক্রিয় করে তোলে ৷ যা কোমরের মেদ কমাতে এবং কোর-এর স্থিতিশীলতা বাড়াতে সাহায্য করে ।
পদ্ধতি: হাঁটু ভাঁজ করে মেঝেতে বসুন । পা দুটি মাটি থেকে সামান্য উপরে তুলুন এবং শরীরের ওপরের অংশটি (ধড়) কিছুটা পিছনের দিকে হেলিয়ে দিন । দুই হাতে একটি হালকা ডাম্বেল ধরে শরীরের ওপরের অংশটি একবার ডানদিকে এবং একবার বামদিকে ঘোরান ।
ডাম্বেল প্ল্যাঙ্ক ড্র্যাগ (Dumbbell Plank Drag): এই ব্যায়ামটি শরীরের ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি পুরো কোর-এর পেশিকে কাজে লাগায় । এটি একই সাথে পেটের পেশি, কাঁধ এবং পিঠের নীচের অংশের ওপর প্রভাব ফেলে ।
পদ্ধতি: প্ল্যাঙ্ক (plank) পজিশনে আসুন এবং আপনার ডান পাশে একটি ডাম্বেল রাখুন । বাম হাত দিয়ে ডাম্বেলটি টেনে বাম পাশে নিয়ে আসুন এবং এরপর অন্য পাশেও একইভাবে এটি করুন ।
ডাম্বেল ডেড বাগ (Dumbbell Dead Bug): যাঁরা দীর্ঘ সময় বসে কাজ করেন, তাঁদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী । এটি শরীরের কোর (core)-এর স্থিতিশীলতা বাড়ায় এবং পিঠের নিচের অংশকে শক্তিশালী করে ।
পদ্ধতি: চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন, দুই হাতে ডাম্বেল ধরুন এবং হাত দুটি ওপরের দিকে তুলুন । এরপর দুই পা ওপরের দিকে তুলে 90 ডিগ্রি কোণে বাঁকান ৷ এরপর ধীরে ধীরে একটি পা ও তার বিপরীত দিকের হাতটি নিচের দিকে নামিয়ে প্রসারিত করুন এবং পুনরায় শুরুর অবস্থানে ফিরে আসুন । একইভাবে অন্য হাত ও বিপরীত পা ব্যবহার করে ব্যায়ামটি করুন ।
ডাম্বেল উডচপার (Dumbbell Woodchopper): এই ব্যায়ামটি পেটের পেশি, অবলিক (oblique), কোমর ও কাঁধের পেশিকে সক্রিয় করে তোলে ৷ এছাড়া, শরীর মোচড়ানোর বা ঘোরানোর এই ভঙ্গিটি কোমরের নিচের অংশের আড়ষ্টতা বা জড়তা কমাতে সাহায্য করে ।
পদ্ধতি: দুই হাতে একটি ডাম্বেল ধরুন এবং কুড়াল চালানোর মতো ভঙ্গি করে ওপরের ডান দিক থেকে নিচের বাম দিকে ডাম্বেলটি নামান । এরপর অন্য পাশেও একইভাবে ব্যায়ামটি করুন ।
ডাম্বেল ফার্মার্স ওয়াক (Dumbbell Farmer's Walk): ব্যায়ামটি দেখতে সহজ মনে হলেও এটি অত্যন্ত কার্যকর । এটি শরীরের কোর (core) বা মধ্যভাগের স্থিতিশীলতা, হাতের মুঠির শক্তি এবং শরীরের ভঙ্গি বা গঠন উন্নত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।
পদ্ধতি: দুই হাতে হালকা ওজনের ডাম্বেল নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং নিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে সামনের দিকে হাঁটুন ।
হালকা ওজনের ডাম্বেল ব্যবহার করে করা এই ব্যায়ামগুলি সব বয়স ও ফিটনেস লেভেলের মানুষের জন্য চমৎকার । প্রতিদিন 15-20 মিনিট এই ব্যায়ামগুলি করলে তা কেবল আপনার শরীরের কোর-এর শক্তিই বাড়াবে না, বরং পেটের মেদ কমাতে, পিঠের দৃঢ়তা বাড়াতে এবং সুঠাম ও অ্যাথলেটিক গড়ন তৈরিতেও সহায়তা করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)