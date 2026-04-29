Exclusive Interview: এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি ডায়াবেটিস চিকিৎসার পদ্ধতিকে নতুন রূপ দিতে পারে ! ডাঃ রাকেশ কালাপালা

Exclusive Interview: এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি ডায়াবেটিস চিকিৎসার পদ্ধতিকে নতুন রূপ দিতে পারে ! ডাঃ রাকেশ কালাপালা
এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসাপদ্ধতিগুলো ডায়াবেটিস চিকিৎসার পদ্ধতিকে নতুন রূপ দিতে পারে । শিল্পক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ডাঃ রাকেশ কালাপালার সঙ্গে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি রম্যা নবীন কাট্রাগাদ্দার ৷
Published : April 29, 2026 at 10:59 AM IST
ডায়াবেটিসকে প্রায়শই রক্তে শর্করা এবং ইনসুলিন-সম্পর্কিত একটি রোগ হিসাবে দেখা হয় । কিন্তু চিকিৎসকরা এখন ক্রমশই বলছেন, এর নেপথ্যের কাহিনী আসলে অনেক বেশি জটিল । ডায়াবেটিস কীভাবে বিকশিত হয় এবং অগ্রসর হয় তাতে অন্ত্র, পরিপাকতন্ত্রের হরমোন, স্থূলতা এবং এমনকি 'মাইক্রোবায়োম' বা অন্ত্রের অণুজীবসমূহও অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে ।
ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে ETV ভারতের প্রচারভিযানের অংশ হিসাবে, আমরা বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এবং এন্ডোস্কোপি ও কোলোনোস্কোপি বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাকেশ কালাপালার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি । 'এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি' (AIG হাসপাতাল)-এর কনসালট্যান্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডাঃ কালাপালা তাঁর এম.ডি (ইন্টারনাল মেডিসিন) সম্পন্ন করার পর মেডিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিতে 'ডিপ্লোমেট ইন ন্যাশনাল বোর্ড' (D.N.B) ডিগ্রি অর্জন করেছেন । এক দশকেরও বেশি সময়ের অভিজ্ঞতা এবং 10,000-এরও বেশি রোগীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা সম্বলিত এই বিশেষজ্ঞ এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি, ইন্টারভেনশনাল EUS, থেরাপিউটিক ERCP এবং ব্যারিয়াট্রিক এন্ডোস্কোপির ক্ষেত্রে নিজের জন্য একটি বিশেষ স্থান তৈরি করে নিয়েছেন । ETV গ্রুপের রম্যা নবীন কাট্রাগাদ্দার সঙ্গে তাঁর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ নীচে তুলে ধরা হল ।
প্রশ্ন 1. মানুষ প্রায়ই মনে করেন, ডায়াবেটিস মানেই কেবল রক্তে শর্করার মাত্রা । পরিপাকতন্ত্র এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য কীভাবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ও নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে ?
এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় । অধিকাংশ মানুষই মনে করেন, ডায়াবেটিস কেবল অগ্ন্যাশয় বা ইনসুলিন উৎপাদনের সমস্যার কারণেই হয়ে থাকে । কিন্তু এক্ষেত্রে অন্ত্রও (gut) একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ক্ষুদ্রান্ত্র (বিশেষ করে এর দ্বিতীয় অংশ, যা 'ডিওডেনাম' নামে পরিচিত) থেকে 'ইনক্রেটিন' নামক কিছু হরমোন নিঃসৃত হয় ৷ যেমন: GLP-1 এবং GIP । এই হরমোনগুলি ইনসুলিন এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
বস্তুত, বর্তমানে ডায়াবেটিস ও ওজন কমানোর চিকিৎসায় যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয় ৷ তার অনেকগুলিই GLP-1-ভিত্তিক ওষুধ ৷ যা মূলত এই প্রাকৃতিক হরমোনগুলির কার্যপদ্ধতিকেই অনুকরণ করে ।
যদি অন্ত্রের ভিতরের আস্তরণ বা লাইনিং অসুস্থ থাকে (উদাহরণস্বরূপ, 'লিকি গাট সিনড্রোম'-এর মতো অবস্থায়), তবে ডিওডেনাম হয়তো এই হরমোনগুলি সঠিকভাবে উৎপাদন করতে পারে না । এরফলে শরীরের অভ্যন্তরে মৃদু মাত্রার প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া সৃষ্টি হতে পারে ।
একই সঙ্গে, অন্ত্র থেকে বিভিন্ন বিষাক্ত উপাদান বা 'টক্সিন' রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করতে পারে । এই টক্সিনগুলি হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয় এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে । সুতরাং, অন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং ডায়াবেটিস এই দু'টি বিষয় একে অপরের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত ।
প্রশ্ন 2. টাইপ 2 ডায়াবেটিসের মতো বিপাকীয় রোগগুলির ক্ষেত্রে অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম কি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে ?
হ্যাঁ, অবশ্যই । অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম (আমাদের অন্ত্রের ভিতরে বসবাসকারী ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া) বিপাকীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে । প্রকৃতপক্ষে, অন্ত্রে উপকারী এবং ক্ষতিকর উভয় প্রকারসহ প্রায় এক ট্রিলিয়ন ব্যাকটেরিয়া থাকে । যখন এই ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া প্রাধান্য পেতে শুরু করে, তখন তা বিপাকীয় সমস্যার কারণ হতে পারে । ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং বাইফিডোব্যাকটেরিয়ামের মতো উপকারী ব্যাকটেরিয়া অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । যখন এই উপকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমে যায়, তখন ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া টক্সিন নিঃসরণ করে যা রক্তপ্রবাহে মিশে যায় । এই টক্সিনগুলি হরমোনের নিয়ন্ত্রণকে ব্যাহত করে এবং ডায়াবেটিস, স্থূলতা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং অন্যান্য বিপাকীয় ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় । তাই একটি স্বাস্থ্যকর মাইক্রোবায়োম বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
প্রশ্ন 3. খুব বেশি ওজন না থাকা সত্ত্বেও অনেক ভারতীয়ের ডায়াবেটিস হয় । এতে কি অন্ত্রের স্বাস্থ্য বা ভিসারাল ফ্যাটের কোনও ভূমিকা আছে ?
এটি একটি খুব আকর্ষণীয় পর্যবেক্ষণ । ভারতকে প্রায়শই বিশ্বের ডায়াবেটিস রাজধানী বলা হয় ৷ কিন্তু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনেক ভারতীয়কে দেখে স্থূলকায় মনে হয় না । যা ঘটে তা হল, ভারতীয়দের মধ্যে কেন্দ্রীয় বা পেটের স্থূলতা ৷ যাকে সেন্ট্রিপেটাল ওবেসিটিও বলা হয় ৷ হওয়ার প্রবণতা থাকে । এই অবস্থায়, হাত ও পা পাতলা দেখালেও, পেটের চারপাশে চর্বি জমে ।
শরীরে প্রধানত দুই ধরনের চর্বি থাকে:
সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাট – ত্বকের নিচে জমে থাকা চর্বি
ভিসেরাল ফ্যাট – অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চারপাশে জমে থাকা চর্বি
ভিসেরাল ফ্যাট হল অপেক্ষাকৃত অধিক বিপজ্জনক ধরণের চর্বি । এটি যকৃৎ (লিভার), অগ্ন্যাশয় এবং অন্ত্রের মতো অঙ্গগুলির চারপাশে জমা হয় ।
এই চর্বি 'সাইটোকাইন' নামক প্রদাহ-সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে ৷ যা শরীরের অভ্যন্তরে প্রদাহ বা জ্বালাভাব বৃদ্ধি করে । এই প্রদাহ হরমোনের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটায় এবং এর ফলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও ডায়াবেটিসের সৃষ্টি হয় । তাই ভিসেরাল ফ্যাটকেই এর প্রধান হোতা হিসাবে গণ্য করা হয় ।
প্রশ্ন 4. হাসপাতাল বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি কি ভিসারাল ফ্যাট কমানোর চিকিৎসা নিয়ে কাজ করছে ?
হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে গবেষণা চলছে । একটি নতুন ধারণা হল মেটাবলিক ডুওডেনোপ্যাথি, যা ডুওডেনামে ঘটা পরিবর্তনের উপর আলোকপাত করে । মজার ব্যাপার হল, অনেক গবেষক এখন ডুওডেনামকে শরীরের "দ্বিতীয় মস্তিষ্ক" হিসেবে বিবেচনা করেন । অন্ত্রে এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেম নামক একটি জটিল স্নায়ু নেটওয়ার্ক রয়েছে । উদাহরণস্বরূপ, অনেকে মনে করেন সেরোটোনিন (যাকে 'সুখের হরমোন' বলা হয়) প্রধানত মস্তিষ্কে তৈরি হয় । কিন্তু আসলে প্রায় 85% সেরোটোনিন অন্ত্রে, বিশেষ করে ডুওডেনামে তৈরি হয় ।
আমাদের গবেষণা এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতির উপর আলোকপাত করে যা ডুওডেনামের আস্তরণকে পরিবর্তন করে । এই ধরনের একটি কৌশলের মধ্যে রয়েছে ডুওডেনামের মিউকোসাকে অ্যাবলেট করা বা আলতোভাবে পুড়িয়ে দেওয়া । এই প্রক্রিয়াটি অন্ত্রের আস্তরণের পুনর্জন্মকে উদ্দীপিত করে, হরমোন নিঃসরণ উন্নত করে, মাইক্রোবায়োমকে পরিবর্তন করে এবং এন্টারিক নার্ভাস সিস্টেমকে প্রভাবিত করে । এই পরিবর্তনগুলি সম্ভাব্যভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, স্থূলতা এবং ভিসারাল ফ্যাট মেটাবলিজম উন্নত করতে পারে ।
প্রশ্ন 5. বর্তমানে এই গবেষণাটি কোন পর্যায়ে রয়েছে ?
গবেষণাটি বর্তমানে তৃতীয় ও চতুর্থ ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা পরীক্ষার পর্যায়ে রয়েছে এবং সম্প্রতি এতে মানুষের ওপর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছে । বৈজ্ঞানিক গবেষণার গতি স্বভাবতই ধীর হয় ৷ তাই সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত ফলাফল পেতে আমাদের আরও প্রায় এক বছর বা তার কিছু বেশি সময় লাগতে পারে ।
যদি ফলাফল ইতিবাচক হয়, তবে এই প্রযুক্তিটিকে একটি চিকিৎসা যন্ত্র হিসাবে উন্নত করা সম্ভব হবে ৷ যা পরবর্তীতে ব্যাপক পরিসরে ক্লিনিক্যাল বা চিকিৎসাগত কাজে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে ।
প্রশ্ন 6. ভারতীয়দের ক্ষেত্রে অনেক সময় শরীরের ওজন কম থাকা সত্ত্বেও পেটের মেদ বা স্থূলতা দেখা দেয় । এর কারণ কী ?
এর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে । প্রথমত, বংশগতি বা জিনতত্ত্ব এক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করে । ভারতীয়দের শরীরের গঠনগতভাবেই পেটের মধ্যভাগে মেদ জমার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে । দ্বিতীয়ত, আমাদের শরীরের গঠনশৈলী বা অঙ্গসংস্থান পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর চেয়ে ভিন্ন । পশ্চিমা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শরীরের মেদ সাধারণত ত্বকের নীচে (subcutaneous fat) সারা শরীর জুড়ে অপেক্ষাকৃত সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে । এর বিপরীতে, ভারতীয়দের ক্ষেত্রে মেদ মূলত পেটের চারপাশে জমা হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় । তৃতীয়ত, জীবনযাত্রার বিভিন্ন অনুষঙ্গ যার মধ্যে ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাব অন্যতম ৷ তাও এক্ষেত্রে অবদান রাখে । সুতরাং, এটি মূলত বংশগতি, শরীরের গঠন এবং জীবনযাত্রার সম্মিলিত প্রভাবের ফলাফল ।
প্রশ্ন 7. আপনি ব্যারিয়াট্রিক এন্ডোস্কোপিতে বিশেষজ্ঞ । এই পদ্ধতিগুলি কীভাবে রোগীদের স্থূলতা এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ?
ব্যারিয়াট্রিক এন্ডোস্কোপি ওজন কমানো এবং বিপাকীয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ন্যূনতম অস্ত্রোপচারের বিকল্প প্রদান করে । একটি পদ্ধতি হল এন্ডোস্কোপিক সেলাই কৌশল ব্যবহার করে পাকস্থলীর আকার ছোট করা । এটি অস্ত্রোপচার ছাড়াই, বাইরে কোনও দাগ না রেখে এবং সাধারণত ডে-কেয়ার পদ্ধতি হিসাবে করা হয় । আরেকটি বিকল্প হল ইন্ট্রাগ্যাস্ট্রিক বেলুন স্থাপন করা, যা পাকস্থলীর ভিতরে জায়গা দখল করে এবং খিদে কমায় । এই পদ্ধতিগুলি রোগীদের কম খেতে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে । আমাদের এমন পদ্ধতিও রয়েছে যা ডিওডেনামকে লক্ষ্য করে ও বিপাকীয় হরমোনকে প্রভাবিত করে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে উন্নতি ঘটাতে পারে । সুতরাং, কিছু এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতি প্রধানত ওজন কমাতে সাহায্য করে, আবার অন্যগুলি সরাসরি বিপাকীয় নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে ।
প্রশ্ন 8. এন্ডোস্কোপিক ওজন কমানোর চিকিৎসা পদ্ধতিটি প্রচলিত ব্যারিয়াট্রিক সার্জারি থেকে কীভাবে আলাদা ?
প্রচলিত ব্যারিয়াট্রিক সার্জারিতে পরিপাকতন্ত্র কেটে ফেলা বা এর গঠন পরিবর্তন করা হয় । উদাহরণস্বরূপ:
স্লিভ গ্যাস্ট্রেক্টমি-তে পাকস্থলীর একটি অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় ।
গ্যাস্ট্রিক বাইপাস-এ অন্ত্রের গতিপথ পরিবর্তন করে দেওয়া হয় ।
অন্যদিকে, এন্ডোস্কোপিক পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ অস্ত্রোপচার-বিহীন (non-surgical) । আমরা একটি এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে পাকস্থলীর ভেতরে প্রবেশ করি এবং শরীরের অভ্যন্তরেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পন্ন করি । এতে শরীরের বাইরে কোনও কাটাছেঁড়া বা ক্ষতের দাগ থাকে না এবং রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন । মূলত এখানেই এই দুই পদ্ধতির প্রধান পার্থক্য ।
প্রশ্ন 9. জিইআরডি (GERD), বা দীর্ঘস্থায়ী অ্যাসিড রিফ্লাক্স, আজকাল একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে উঠছে । জিইআরডি আসলে কী ?
জিইআরডি-এর পুরো কথা গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ । মজার ব্যাপার হল, প্রায় প্রত্যেক মানুষই মাঝে মাঝে রিফ্লাক্স অনুভব করে । ঢেকুর তোলা, বা হালকা বুকজ্বালা যে কারও হতে পারে । কিন্তু জিইআরডি তখন হয় যখন পাকস্থলী থেকে অ্যাসিড বারবার খাদ্যনালীতে (ইসোফ্যাগাস) ফিরে আসে । পাকস্থলী এবং খাদ্যনালীর মধ্যে গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল জংশন নামক একটি ভালভ থাকে । যদি এই ভালভটি দুর্বল হয়ে পড়ে বা পাকস্থলীতে অ্যাসিড উৎপাদন বেড়ে যায়, তাহলে রিফ্লাক্স হয় । স্থূলতা এর অন্যতম প্রধান ঝুঁকির কারণ । পেটের অতিরিক্ত চর্বি পাকস্থলী এবং ভালভের উপর চাপ বাড়ায়, যার ফলে অ্যাসিড উপরের দিকে উঠে আসে ।
প্রশ্ন 10. GERD, স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের মধ্যে কি কোনও সম্পর্ক আছে ?
হ্যাঁ, এদের মধ্যে একটি জোরালো সম্পর্ক রয়েছে । স্থূলতা পেটের ভিতরের চাপ বাড়িয়ে দেয়, যা রিফ্লাক্স বা পাকস্থলীর অ্যাসিড উপরের দিকে উঠে আসার প্রবণতাকে উসকে দেয় ।
GERD-তে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় অ্যাসিডিটির উপসর্গগুলি কমানোর উদ্দেশ্যে ঘন ঘন খাওয়া শুরু করেন ৷ যার ফলে তাদের ওজন বেড়ে যায় । এটি স্থূলতা, রিফ্লাক্স এবং বিপাকীয় সমস্যাগুলির একটি দুষ্টচক্র তৈরি করে । ডায়াবেটিস শরীরের বিভিন্ন অংশের স্নায়ুগুলিকেও প্রভাবিত করে । যখন এটি পরিপাকতন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ুগুলিকে আক্রান্ত করে, তখন পাকস্থলী থেকে খাবার খালি হওয়ার প্রক্রিয়াটি ধীর হয়ে যেতে পারে ।
প্রশ্ন 11. ডায়াবেটিস কীভাবে পরিপাকতন্ত্রকে প্রভাবিত করে ?
দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস পরিপাকনালীর স্নায়ুগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে । এই অবস্থাকে 'ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি' বলা হয় । যখন এটি পাকস্থলীকে আক্রান্ত করে, তখন 'গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস' নামক একটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে । সাধারণত, খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ করার আগে প্রায় 30 থেকে 90 মিনিট সময় পাকস্থলীতে অবস্থান করে । গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিসের ক্ষেত্রে, পাকস্থলী থেকে খাদ্য অপসারিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীরগতিতে সম্পন্ন হয় । এমতাবস্থায় খাদ্য চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত পাকস্থলীতে থেকে যেতে পারে ৷ যার ফলে রিফ্লাক্স (খাদ্য বা অ্যাসিড ওপরের দিকে উঠে আসা), পেট ফাঁপা এবং অস্বস্তির সৃষ্টি হয় । ডায়াবেটিস এবং GERD-এর মধ্যে প্রায়শই পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যাওয়ার এটিই একটি অন্যতম কারণ ।
প্রশ্ন 12. বর্তমানে অনেকেই ওজন কমানোর ওষুধ ব্যবহার করছেন । হজম প্রক্রিয়ার ওপর এগুলির প্রভাব কেমন ?
ওজন কমানোর আধুনিক ওষুধগুলির অনেকেই পাকস্থলী খালি হওয়ার গতি কমিয়ে দিয়ে কাজ করে, যার ফলে খিদে কমে যায় ।
মূলত, এই ওষুধগুলি এক ধরণের কৃত্রিম 'গ্যাস্ট্রোপ্যারেসিস' (gastroparesis) অবস্থার সৃষ্টি করে ৷ এর ফলে খাবার দীর্ঘক্ষণ পাকস্থলীতেই থেকে যায় এবং মানুষ পেট ভরা বা তৃপ্ত অনুভব করে থাকেন । যদিও এই প্রক্রিয়াটি ওজন কমাতে সহায়তা করে, তবুও কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটি 'অ্যাসিড রিফ্লাক্স' বা 'GERD'-এর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । ঠিক এই কারণেই জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা বা জীবনধারার সঠিক ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
প্রশ্ন 13. ডায়াবেটিসের জন্য কি ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং উপকারী ?
ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং বর্তমানে একটি বিতর্কিত বিষয় । এটি হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু সবার জন্য এটি উপযুক্ত নয় । এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল 'সার্কাডিয়ান রিদম' (শরীরের প্রাকৃতিক জৈবিক ঘড়ি)। মানুষের উচিত খুব দেরিতে রাতের খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা এবং আদর্শগতভাবে রাতের খাবারের পর 15-20 মিনিট হালকা হাঁটাচলা করা । তবে মূল কথাটি হল, খাদ্যাভ্যাস বা ডায়েট পরিকল্পনা অবশ্যই একেকজনের জন্য আলাদাভাবে সাজানো উচিত ৷ কারণ, যা একজনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়, তা হয়তো অন্যজনের ক্ষেত্রে কাজ নাও করতে পারে ।
প্রশ্ন 14. ডায়াবেটিস এবং স্থূলতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোন ধরনের ব্যায়াম সবচেয়ে ভালো ?
ব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বেশিরভাগ মানুষ অ্যারোবিক ব্যায়ামের উপর মনোযোগ দেন, যেমন হাঁটা, সাইকেল চালানো বা দৌড়ানো । তবে, শক্তি প্রশিক্ষণও (strength training) সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । পেশী বিপাক (muscle metabolism) নামে একটি ক্রমবর্ধমান ধারণা রয়েছে । কিছু মানুষের সারকোপেনিক স্থূলতা (sarcopenic obesity) থাকে, যেখানে তাদের দেখতে অতিরিক্ত ওজনের মনে হলেও আসলে তাদের পেশীর পরিমাণ খুব কম থাকে । যখন এই ধরনের মানুষেরা দ্রুত ওজন কমান, তখন তারা চর্বির পরিবর্তে পেশী হারাতে পারেন । একারণেই অ্যারোবিক ব্যায়াম এবং শক্তি প্রশিক্ষণের সমন্বয় অপরিহার্য ।
সাধারণ বিষয় হল প্রতি সপ্তাহে 150 মিনিট ব্যায়াম করা, সঙ্গে দুই দিন শক্তি প্রশিক্ষণ । এটি বিপাক, ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করে ।
প্রশ্ন 16. ডায়াবেটিস প্রতিরোধের জন্য ভারতীয়দের প্রতি আপনার একটি বার্তা কী ?
এর মূল চাবিকাঠি হলো জীবনযাত্রার শৃঙ্খলা। মানুষের উচিত শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবারে ভরপুর একটি সুষম খাদ্যাভ্যাসের উপর মনোযোগ দেওয়া, প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পরিশোধিত শর্করা কমানো, একটি নিয়মিত ঘুমের চক্র বজায় রাখা, শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা এবং মানসিক চাপ ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া। ঘুম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বিপাক ক্রিয়াকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ।