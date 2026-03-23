Exclusive: 'শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গে নেই' ! ইটিভি ভারতে সরাসরি চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ
পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যকে জানালেন বিজেপির প্রার্থী তথা চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ ৷
Published : March 23, 2026 at 3:23 PM IST
Updated : March 23, 2026 at 3:37 PM IST
বেহালা পশ্চিমে এবার নতুন লড়াই । দীর্ঘসময় পর বেহালা পশ্চিমে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে থাকছেন না পার্থ চট্টোপাধ্যায় । সেই বেহালায় এবার বিজেপির বাজি চিকিৎসক ইন্দ্রনীল খাঁ ।
বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা মূলত সরকারি ও বেসরকারি এই দুই ধরনের পরিকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় । সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন কী অবস্থায় হওয়া দরকার ? ইটিভি ভারতের সঙ্গে সরাসরি বেহালা পশ্চিম কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী ও ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁ ৷
আপনি ক্যানসার বিশেষজ্ঞ । রাজ্যে ক্যানসার চিকিৎসা এখন কেমন, আপনার কী মতামত ? কী কী বদল বা সংযোজন আনা যেতে পারে ?
প্রথমত, বেহালা পশ্চিম ও বেহালা পূর্ব মিলিয়ে 10 লক্ষ মানুষ থাকেন ৷ কিন্তু তাঁদের জন্য় একটা ভালো হাসপাতাল নেই ৷ বিদ্যাসাগর হাসপাতাল যা আছে ওখানে মানুষ যেতে ভয় পান ৷ হার্ট অ্য়াটার্ক হলে রেফার করে অথবা স্ট্রোক হলেও ওখানেই রেফার করা হয় ৷ চিকিৎসা ঠিকঠাক হয় না ৷ যা পরিস্থিতি সেখান থেকে পরিবর্তন দরকার ৷ ফলে একটা মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল করে মেডিক্যাল কলেজের স্তরে নিয়ে যাওয়া জরুরি ৷
এরসঙ্গে আয়ুষ্মান ভারত আনতে হবে ৷ প্রত্যেক জেলায় জেলায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থাকা দরকার ৷
রজ্যের ক্যানসার চিকিৎসার ব্যবস্থা এখন কেমন ?
রাজ্যের কোথাও চিকিৎসা হচ্ছে তো কোথাও হচ্ছে না ৷ পুরো উত্তরবঙ্গ জুড়ে একটা কোথাও সরকারি চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই ক্যানসারের ৷ কারও লিউকোমিয়া হলে কলকাতা আসতে হয় বা ভেলড় যেতে হয় ৷ যে গ্যাপগুলি আছে সেগুলি ঠিক করতে হবে ৷ কারণ যে রোগগুলিতে মানুষ বাঁচতে পারে সেগুলি আগে খেয়াল দেওয়া দরকার ৷ অনেক মানুষ পরিষেবার অভাবে প্রাণ হারাচ্ছেন ৷
আপনি জিতে বিধায়ক হলে কী কী কাজ করবেন বলে ভেবেছেন ? বিশেষ করে চিকিৎসা ব্যবস্থায়...
যেখানে আমার বিধানসভা সেখানে একটা প্রপার স্বাস্থ্যব্যবস্থা নেই ৷ সেটা আগে করা উচিত যাতে বেহালার মানুষ সরকারি সুব্যবস্থা পান ৷ তারসঙ্গে সঙ্গে বেহালার বিস্তির্ন অঞ্চলে পুকুর ভরাট চলছে ৷ একটু বৃষ্টি হলেই তিন চার দিন ধরে ঘরের মধ্যে আটকে থাকে ৷ ফলে জলনিকাশি ব্যবস্থা ঠিক রাখতে হবে ৷ জল জমার ফলে নানান অসুখেরও সম্মূখীন হবেন ৷
সঙ্গে সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকে দেখে যাচ্ছি মেট্রোর কাজ চলছে ৷ এইরকম আদি অনন্তকাল ধরে মেট্রোর কাজ চলতে পারে না ৷ মানুষ যাতে পরিষেবা পায় সেইদিকে নজর দিতে হবে ৷
এবারে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় যুব সম্প্রদায় অনেক ৷ যুব মোর্চার নেতা হিসাবে আপনি কেমন দেখছেন ?
ভারতীয় জনতা পার্টি বিভিন্ন নেতৃত্ত্বকে সুযোগ দিয়েছে ৷ বিভিন্ন কার্যকর্তাকে সুযোগ দিয়েছে ৷ তারসঙ্গে সকল স্তরের মানুষ ৷ মহিলা, যুব, চিকিৎসক, শ্রমিক, কৃষক বিভিন্ন স্তরের মানুষকে প্রতিনিত্ত্ব করার সুযোগ দিয়েছেন ৷ কারণ এটি ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ যেখানে একজন চা বিক্রেতাও আগামিদিনে প্রধানমন্ত্রী হতে পারে ৷
এখন গরম পড়ে গিয়েছে ৷ প্রচার চলবে ৷ চিকিৎসক হিসাবে সুস্থ থাকার জন্য কী কী টিপস দেবেন ?
পশ্চিমবঙ্গের যা অবস্থা সেটা সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন ৷ এখানে কোনও পরিবেশ নেই তাই সুস্থ থাকাও মুশকিল ৷ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য পরিবেশ দরকার ৷ সামাজিক পরিবেশ ঠিক হলে তবেই সুস্থতার কথা চিন্তা করতে পারবো ৷ এরজন্য কঠোর পরিশ্রম করা হচ্ছে ৷ জল মুড়ি খেয়েই কাজ চালাতে হয় ৷