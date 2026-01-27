ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন ডি গ্রহণ করছেন ? আজই সতর্ক হয়ে যান

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন ডি গ্রহণ করছেন ? আজই সতর্ক হয়ে যান
আমরা সকলেই জানি যে ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এটি কেবল হাড়কেই শক্তিশালী করে না, ক্যালসিয়াম শোষণে সহায়তা করে ৷
Published : January 27, 2026 at 1:35 PM IST
আপনি কি বিশ্বাস করেন ভিটামিন গ্রহণ সর্বদা নিরাপদ ? আমরা সকলেই জানি ভিটামিন ডি হাড়কে শক্তিশালী করার, ক্যালসিয়াম শোষণ করার এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য । কিন্তু আপনি যদি চিন্তা না করে বা অতিরিক্ত পরিমাণে সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করেন, তাহলে আজই সাবধান থাকুন ।
কারণ আপনি যে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্টগুলিকে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করেন সেগুলিই আপনার কিডনির মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে । জেনে নেওয়া যাক এগুলি সম্পর্কে ৷
কিডনির উপর ভিটামিন ডি এর অতিরিক্ত মাত্রার প্রভাব: চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে বা বেশি পরিমাণে ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করলে ভিটামিন ডি এর বিষাক্ততা দেখা দিতে পারে । এর সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব কিডনির উপর পড়ে । শরীরে ভিটামিন ডি এর মাত্রা যখন খুব বেশি হয়ে যায়, তখন রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় । এই অবস্থাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে হাইপারক্যালসেমিয়া বলা হয় ।
রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা যখন খুব বেশি হয়ে যায়, তখন কিডনির তা পরিশোধন করতে অসুবিধা হয় । এটি কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায় এবং ধীরে ধীরে কিডনির কার্যকারিতা হ্রাস করে । যদি দ্রুত চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে গুরুতর ক্ষেত্রে কিডনি ব্যর্থতার কারণও হতে পারে ।
এই লক্ষণগুলি উপেক্ষা করবেন না: শরীরে ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়ামের আধিক্য কিছু লক্ষণ দেখা দিতে পারে, যা মানুষ প্রায়শই ছোটখাটো বলে উড়িয়ে দেয় । যদি আপনি ঘন ঘন প্রস্রাব, অতিরিক্ত তেষ্টা, বমি বমি ভাব, বমি, দুর্বলতা, খিদে কমে যাওয়া, বা উদ্বেগের মতো লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে সতর্ক থাকুন । এই লক্ষণগুলি অবস্থার অবনতি নির্দেশ করতে পারে ।
সুরক্ষিত থাকার সঠিক উপায়: আপনার কিডনি এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য, সর্বদা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার পরেই ভিটামিন ডি সম্পূরক গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আপনার ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের মাত্রা পরীক্ষা করুন । মনে রাখা প্রয়োজন একটি সুষম খাদ্য, সীমিত সূর্যের সংস্পর্শ এবং আপনার ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত সঠিক ডোজ হল সুস্থ থাকার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6453674/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)