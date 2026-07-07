শরীরের অতিরিক্ত মেদ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যই নষ্ট করে না, ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে: গবেষণা

শরীরের অতিরিক্ত মেদ কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যই নষ্ট করে না, ক্যানসারের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দিতে পারে: গবেষণা
আপনি কি জানেন, এটি কেবল শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমার বিষয় নয় বরং এটি ক্যানসারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় ৷
Published : July 7, 2026 at 10:50 AM IST
অতিরিক্ত ওজন এবং পেটের মেদ বর্তমানে অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । অধিকাংশ মানুষই বিষয়টিকে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে উপেক্ষা করেন । তবে একটি নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরে অতিরিক্ত মেদ কেবল বাহ্যিক চেহারার ওপরই প্রভাব ফেলে না, বরং এটি বিভিন্ন গুরুতর রোগের ঝুঁকিও বাড়িয়ে দেয় । নেচার মেটাবলিজম (Nature Metabolism) জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, স্থূলতার সঙ্গে 19 ধরনের ক্যানসারের বর্ধিত ঝুঁকির সম্পর্ক রয়েছে । এর অর্থ এই নয় অতিরিক্ত ওজনের প্রতিটি ব্যক্তিরই ক্যানসার হবে তবে শরীরে দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত মেদ জমে থাকলে এই ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে । তাই ওজন বা মেদকে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিষয় হিসেবে না দেখে সুস্বাস্থ্যের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা জরুরি ।
শরীরে অতিরিক্ত চর্বি কেন স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায় ?
শরীরে যখন প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চর্বি জমতে শুরু করে, তখন এর প্রভাব কেবল বাইরেই দৃশ্যমান হয় না, বরং শরীরের ভিতরেও নানাবিধ পরিবর্তন ঘটতে থাকে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি এই অতিরিক্ত চর্বি শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্ষতি করতে পারে । ঠিক এই কারণেই চিকিৎসকরা সবসময় স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন ।
শরীরের ভিতরে অতিরিক্ত চর্বি কী ধরনের প্রভাব ফেলে ?
গবেষকদের মতে, শরীরে অতিরিক্ত চর্বি থাকলে দীর্ঘস্থায়ী ও মৃদু মাত্রার প্রদাহ (Inflammation) সৃষ্টি হতে পারে । পাশাপাশি, শরীরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন এবং অন্যান্য স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ নাও করতে পারে । এই অবস্থা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকলে শরীরের কিছু কোষ তাদের স্বাভাবিক কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে । পরবর্তীকালে এই পরিবর্তনগুলি ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে ।
19 ধরনের ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্ক
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজনের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে । এর মধ্যে রয়েছে স্তন, জরায়ু, লিভার ও কিডনির ক্যানসার এবং পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন ক্যানসার । তবে এর অর্থ এই নয়, স্থূলতা থাকলেই নিশ্চিতভাবে ক্যানসার হবে । তা সত্ত্বেও, ওজন যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং জীবনযাত্রার অভ্যাস অস্বাস্থ্যকর হয় ৷ তবে ক্যানসারের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে ।
ছোটখাটো পরিবর্তন বড় সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারে
সুসংবাদ হলো, এই ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব । প্রতিদিন কিছুটা হাঁটা, বাড়িতে তৈরি সুষম খাবার খাওয়া, মিষ্টি ও ভাজাপোড়া খাবার কমিয়ে আনা এবং দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করা এসবই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে । ধীরে ধীরে এই ছোট অভ্যাসগুলি গড়ে তোলা আপনাকে ভবিষ্যতে বিভিন্ন গুরুতর রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে ।
স্থূলতাকে হালকাভাবে নেওয়ার ভুল করবেন না
বর্তমান বিশ্বে স্থূলতা কেবল শরীরের আকার বেড়ে যাওয়ার বিষয় নয়, এটি এমন সব রোগের কারণ হতে পারে যার চিকিৎসা করা কঠিন । তাই আপনার ওজন যদি ক্রমাগত বাড়তে থাকে বা পেটের মেদ জমতে থাকে ৷ তবে বিষয়টিকে উপেক্ষা করবেন না । সময়মতো খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় ছোটখাটো পরিবর্তন আনাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ । একটি সুস্থ শরীর কেবল সুন্দর দেখানোর জন্যই নয়, বরং দীর্ঘ ও উন্নত জীবনযাপনের জন্যও অপরিহার্য ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9857053/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)