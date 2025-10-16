এই খাবার কিডনিকে ভেতর থেকে পরিষ্কার করবে, আজই খাদ্যতালিকায় যোগ করুন
কিডনি হল গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা বিষাক্ত পদার্থ দূর করে । জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে কিডনির রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
কিডনি আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে । কিডনির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ এবং বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ করা । এরা রক্ত পরিশোধনেও সাহায্য করে । তাই সুস্থ থাকার জন্য কিডনি সুস্থ রাখা অপরিহার্য ।
তবে আজকাল মানুষের পরিবর্তিত জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাস প্রায়শই কিডনি রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । কিডনির সমস্যা কখনও কখনও গুরুতর হয়ে উঠতে পারে । এগুলি উপেক্ষা করলে দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ (CKD) হতে পারে। অতএব, আপনার খাদ্যতালিকায় এমন কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ যা কিডনিকে বিষমুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু খাবার সম্পর্কে:
লেবু: ঘরে ঘরে খাবারের স্বাদ বাড়াতে লেবু সাধারণত ব্যবহৃত হয় । এর টক স্বাদ অনেকেই পছন্দ করেন । তবে খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি লেবুর আরও অনেক ব্যবহার রয়েছে । এটি কিডনিকে বিষমুক্ত করতে খুবই সহায়ক । এতে উপস্থিত সাইট্রিক অ্যাসিড পাথর প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং এর অ্যাসিডিক প্রকৃতি শরীরে অ্যাসিডের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, ফলে শরীরকে নিরপেক্ষ রাখে ।
শসা: জল সমৃদ্ধ শসা স্বাস্থ্যের জন্য অনেকভাবে উপকারী বলে মনে করা হয় । সাধারণত স্যালাড হিসেবে খাওয়া হয়, শসা খুবই হাইড্রেটিং । এটি খাওয়া শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে এবং কিডনির প্রদাহ কমাতেও সাহায্য করে । কিডনির সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য এটি বিশেষভাবে উপকারী কারণ এতে পটাসিয়াম কম থাকে ।
রসুন: এমন কোনও ভারতীয় রান্নাঘর নেই যেখানে রসুন পাওয়া যায় না । এটি ভারতীয় খাবারের একটি অপরিহার্য অংশ, খাবারের স্বাদ বাড়ায় এবং আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি করে । রসুন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী যৌগগুলিতে সমৃদ্ধ যা কিডনির কোষগুলিকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহ থেকে রক্ষা করে । রসুন লিভার এবং কিডনিতে এনজাইমগুলিকেও সক্রিয় করে যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে ।
হলুদ: প্রায় প্রতিটি ভারতীয় খাবারে ব্যবহৃত হলুদ শতাব্দী ধরে তার ঔষধি গুণাবলীর জন্য পরিচিত । এটি কেবল খাবারে একটি স্বতন্ত্র রঙ এবং স্বাদ যোগ করে না, বরং স্বাস্থ্যের উন্নতিও করে । হলুদে কারকিউমিনও রয়েছে, যা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী যৌগ যা কিডনিকে বিষাক্ত পদার্থ, সংক্রমণ এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে ।
তরমুজ: আপনার কিডনি সুস্থ রাখতে, আপনি আপনার গ্রীষ্মকালীন খাদ্যতালিকায় তরমুজ অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । এই চমৎকার গ্রীষ্মকালীন ফলটি কেবল হাইড্রেটই নয়, একটি প্রাকৃতিক মূত্রবর্ধকও । এটি খেলে কেবল প্রস্রাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না বরং কিডনিতে পাথরের ঝুঁকিও কমায় ।
