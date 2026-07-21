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বর্ষায় বাড়ে রোগ-জ্বালা, প্রতিরোধ-সচেতনতায় দেশজুড়ে শুরু ইটিভি ভারতের 'মনসুন ম্যানুয়াল'

শুরু হয়েছে ইটিভি ভারতের বিশেষ প্রচার ৷ দেশের নানা প্রান্ত থেকে তুলে ধরা হচ্ছে বর্ষায় রোগব্যাধি বাড়বাড়ন্তের কারণ ও তা থেকে মুক্তির পথ।

MONSOON BIGGEST HEALTH RISKS
রোগ-জ্বালা থেকে বাঁচতে দেশজুড়ে শুরু ইটিভি ভারতের 'মনসুন ম্যানুয়াল' (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 21, 2026 at 8:43 PM IST

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বর্ষাকাল মানেই গরমের অস্বস্তি থেকে রেহাই। ঝমঝম করে দিনভর বৃষ্টি, প্রকৃতির অপূর্ব রূপ... ৷ কিন্তু, বর্ষার একটা নেগেটিভ দিকও রয়েছে। বর্ষাকাল আনন্দের হলেও সঙ্গে করে নিয়ে আসে বিভিন্ন রোগ-জ্বালা। কারণ, এই মরশুমে গরমের তুলনায় তাপমাত্রা অনেক কম হওয়ায় আর্দ্রতা অনেকটাই বেড়ে যায়। যার ফলে পরিবেশে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক জন্মাতে শুরু করে। তাই খুব সহজেই এসব সংক্রান্ত সংক্রমণের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। বর্ষার এই মরশুমে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ? আর তা থেকে মুক্তির পথ কী ? কী কী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এনিয়ে বিশেষ ক্যাম্পেইন শুরু করেছে ইটিভি ভারত ৷ সারা ভারত থেকে তুলে ধরা হচ্ছে নানা পর্ব ৷

এই প্রসঙ্গে অবশ্য একটা কথা অবশ্যই বলা দরকার যে, বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনে বর্ষা তারও ধারাপাত বদলাচ্ছে ৷ বৃষ্টি এখন আর সময়মতো (বাংলার মাস অনুযায়ী, আষাঢ় ও শ্রাবণ) আসে না। কোথাও একদিনে এক সপ্তাহের বৃষ্টি হয়, আবার কোথাও দেশবাসী অধীর আগ্রহে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। আবার, বর্ষাকালেও তাপমাত্রা থাকছে স্বাভাবিকের থেকে বেশি। বেশি বৃষ্টিতে বন্যা রোগের বংশবৃদ্ধি করে ৷ অন্যদিকে, দীর্ঘ গরম ও শুষ্ক আবহাওয়া (গ্রীষ্মকাল)-র কারণে বৃষ্টি হওয়ায় এদিক-সেদিক জল জমে ৷ যা মশার বংশবৃদ্ধির জন্য আদর্শ। এর ফলে সমগ্র জনস্বাস্থ্যের জন্য একটা সঙ্কট তৈরি হয় ৷

MONSOON BIGGEST HEALTH RISKS
বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গন্তব্যরত যাত্রী (পিটিআই)

গতকাল অর্থাৎ 20 তারিখ থেকে শুরু হওয়া ইটিভি ভারতের 'মনসুন ম্যানুয়াল' চলবে আগামী 31 জুলাই পর্যন্ত ৷ অসম থেকে কেরল, দিল্লি থেকে তামিলনাড়ু ইটিভি ভারত-এর দেশব্যাপী সচেতনতামূলক প্রচার বর্ষায় স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রতিবেদন থেকে নানা তথ্য উঠে আসছে। তবে, প্রতিটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টা আলাদা ৷ কিন্তু সব মিলিয়ে যেটা সামনে এসেছে যে, বর্ষা এখন শুধু প্রকৃতির এক রূপ নয়, বরং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রোগের প্রাদুর্ভাব, যা উদ্বেগের...

বর্ষাকালে সবচেয়ে প্রকোপ বাড়ে ডেঙ্গি ৷ তালিকায় শীর্ষে এই মশাবাহিত রোগ ৷ গত পাঁচ বছরের রাজ্যভিত্তিক তথ্যের উপর আমাদের বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে, বেশকিছু স্বাস্থ্যমূলক পদক্ষেপের ফলে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর (মাছিবাহিত রোগ)-এর মতো রোগ কমে এলেও, ভারতজুড়ে ডেঙ্গির প্রকোপ বেড়েই চলেছে। একই সময়ে, দেশ একটি 'মহামারী'র বিরুদ্ধে লড়ছে ৷ কিন্তু তা সংক্রামক নয় ৷ সেহুলি হল- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের মতো রোগসমূহ। দুর্ভাগ্যবশত, ডেঙ্গি ও একপ্রকার 'মহামারী' প্রায়শই একইসঙ্গে রোগীর দেহে দেখা মিলছে।

MONSOON BIGGEST HEALTH RISKS
বৃষ্টির তোড়ে নদীর জল সেতুতে ঠেকেছে (পিটিআই)

বিববেওয়াড়ি (মণিপাল হসপিটালসের একটি নেটওয়ার্ক হাসপাতাল)-র সহ্যাদ্রি হাসপাতাল (Sahyadri Hospitals)-এর ইন্টারনাল মেডিসিন কনসালটেন্ট শিশির জোশী বলেন, "ভারী বৃষ্টি এবং বন্যার কারণে বর্জ্যপদার্থ দ্বারা পানীয় জল দূষিত হলে টাইফয়েড, কলেরা, হেপাটাইটিস এ, লেপ্টোস্পাইরোসিস এবং ডায়রিয়ার মতো সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কারণ জলের কারণে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এইসময় মশারও বংশবৃদ্ধি ঘটে। ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে শহরাঞ্চল, কোনও নির্মাণস্থল এবং গ্রামেও জলাশয় সৃষ্টি হয় ৷ সেখানেই মশা ডিম পাড়ে ৷"

বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে সতর্ক করে আসছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনেক কারণে রোগের ধরনেও পরিবর্তন ঘটে। জলবায়ুর ধরন যতই অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠছে, রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে তথ্য দেওয়ায় কঠিন হয়ে পড়ছে।

পুনের ইনামদার মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলোজিস্ট শ্রুতিকা গাভালি বলেন, "ধারাবাহিকভাবে বৃষ্টির পরিবর্তে, এখন বেশিরভাগ জায়গায় ভারী বর্ষণের পর শুষ্ক আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনশীল ধরনে মশা বংশবৃদ্ধি করে এবং বন্যার পরে জল দূষিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। থেমে থেমে বৃষ্টি এবং বন্যা মশা ও জলবাহিত জীবাণু উভয়ের ছড়িয়ে পড়ার জন্য আদর্শ পরিস্থিতি তৈরি করে। যদিও দীর্ঘস্থায়ী ভারী বৃষ্টি কখনও কখনও মশার বংশবৃদ্ধির জায়গা ধুয়ে ফেলতে পারে, অনিয়মিত বৃষ্টিতে জল জমে। বন্যা নানারকম বর্জ্যের সঙ্গে পানীয় জলকেও দূষিত করে, যা লেপ্টোস্পাইরোসিস, কলেরা এবং টাইফয়েডের মতো সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়।"

শিশুরাই কখনও কখনও সবচেয়ে চড়া মূল্য দেয়...

পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের কাছে বিশেষ করে বর্ষাকাল কষ্টদায়ক। ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, শ্বাসজনিত সংক্রমণ এবং মশাবাহিত রোগে তারা আক্রান্ত হয়। চিকিৎসকেরা বারবার জোর দিয়ে বলেন, "টিকাদান এবং পর্যাপ্ত পুষ্টিই শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় যা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ অপুষ্টিতে দুর্বল হয়ে পড়া শিশু ও সময়মতো টিকাপ্রাপ্ত এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি পাওয়া শিশু যে কোনও রোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে বেশি সক্ষম ৷

MONSOON BIGGEST HEALTH RISKS
বৃষ্টিতে ভিজছে পড়ুয়ারা (পিটিআই)

আতঙ্কের পরিবর্তে প্রস্তুতির উপর কেন্দ্র করে নানা কৌশল নেওয়া যেতে পারে বলে ইটিভি ভারতকে জানান অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক সিংঘল। যখন বৃষ্টির ধরন অপ্রত্যাশিত, তখন নজরদারি ব্যবস্থা, ওষুধ মজুত রাখা, হাসপাতালে পরিকাঠামোয় জোর দেওয়া এবং জেলা পর্যায়ে নানা ব্যবস্থা নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷

বিহারে বর্ষায় রোগ-জ্বালা শুধু মশাবাহিত রোগে সীমাবদ্ধ নয়, নানা ঘটনাস্থল ঘুরে যে তথ্য সামনে আসছে তা জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস এ এবং হেপাটাইটিস ই-এর প্রকোপ বেড়েছে সেখানে ৷ যার বেশিরভাগই দূষিত খাবার ও জল থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু বন্যার জলের সঙ্গে আরও একটি বিপদ হাজির হয়েছে মুঙ্গেরে ৷ এই জেলায় সাপের কামড়ের ঘটনা বেড়েছে ৷ জলমগ্ন জমি-জায়গায় সাপের ঘুরে বেড়ানোর কারণে কৃষক, শ্রমিক ও শিশুদের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

MONSOON BIGGEST HEALTH RISKS
বৃষ্টিতে কলকাতার রাস্তা (পিটিআই)

প্রতিবছর বর্ষায় দিল্লি ডেঙ্গির প্রকোপ থেকে বাঁচতে নানা প্রস্তুতি নেয়। প্রশ্ন হল, এই প্রস্তুতি রোগীর সেবায় কতটা প্রতিফলিত হয়। ইটিভি ভারতের তরফে এনিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয় ৷ তাতে দেখা হয়, সরকারি ও পুর হাসপাতালগুলিতে ক্লিনিক এবং ডেঙ্গির জন্য নির্দিষ্ট ওয়ার্ডগুলি আসলে কাজ করছে কি না।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, বেশিরভাগ ভারতীয় ডেঙ্গি সম্পর্কে জানলেও, লেপ্টোস্পাইরোসিসের কথা খুব কমই শুনেছেন। কর্ণাটকের দক্ষিণ কন্নড় জেলায় এই বছর ইতিমধ্যেই 30 জনের শরীরে এই রোগের দেখা মিলেছে। বন্যা ও জলমগ্ন এলাকা মূলত মুম্বই, পুনে এবং নাগপুরেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সংক্রামিত প্রাণী, বিশেষ করে ইঁদুরের মূত্র দ্বারা দূষিত বন্যার জলের সংস্পর্শে এলে রোগটি ছড়াচ্ছে।

MONSOON BIGGEST HEALTH RISKS
জমা জলে স্কুল পডুয়ারা (পিটিআই)

জলের সমস্যা দূর হচ্ছে না

বছরের পর বছর ধরে মহারাষ্ট্রে'র অনেক গ্রামে এখনও পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে। প্রতিবছর বর্ষায় ডায়রিয়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস এবং আরও অন্যান্য রোগের বারবার প্রাদুর্ভাব ঘটছে গ্রামগুলিতে। রাজস্থানজুড়ে চিকিৎসকরা ভারী বৃষ্টির পর একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন ৷ ডায়রিয়া-সহ ক'য়েকটি রোগের কারণ দূষিত জল।

বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই বলেন, "আপনার বাড়ি ছোট হোক বা বড় তাতে মশার কিছু যায় আসে না। তাই দরকার পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকা ৷" তামিলনাড়ু'র স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা ঘরোয়া ক'য়েকটি সতর্কতার উপর জোর দিয়েছেন ৷ নিয়মিত জলের পাত্র খালি করা, ছাদের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার রাখা, জানালায় নেট বা জাল ব্যবহার করা এবং জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ৷

কেরলে আরও একটি নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সেখানে ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ যা মারাত্মক ডায়রিয়া শিগেলা হানা দিয়েছে ৷ এই বছর শিগেলার প্রকোপ ভীষণই উদ্বেগজনক। এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ইতিমধ্যেই গত বছরের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ মৃত্যু হয়েছে ক'য়েকজনের ৷ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, বৃষ্টিপাতের ধরন বদলালেও তা যেন এমন পরিস্থিতি তৈরি করতে না-পারে যা উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে ৷ নিয়মিত নজরদারি এবং স্যানিটাইজেশন না-হলে শিগেলার প্রকোপ আরও বাড়বে ৷

বর্ষায় স্বাস্থ্য নির্দেশিকা

বর্ষার অনেক রোগই প্রতিরোধ সম্ভব। চলতি মরশুমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংক্রমণ ও রোগব্যাধি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, তা জানার জন্য ইটিভি ভারতের এই সচেতনতামূলক প্রচার ভারতজুড়ে চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বৃষ্টি তথা বর্ষা প্রতি বছরই আসবে। কিন্তু তার সঙ্গে রোগ-জ্বালা আসবে, এমন কোনও কথা নেই ৷

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বর্ষায় রোগ জ্বালা
MONSOON BIGGEST HEALTH RISKS

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