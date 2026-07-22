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বর্ষাকালে ‘আই ফ্লু’, ‘পিঙ্ক আই’; চোখের সংক্রমণে আপনার কী করা উচিত ?

বর্ষাকাল এলেই ‘পিঙ্ক আই’, ‘আই ফ্লু’ বা কনজাংটিভাইটিসের মতো সংক্রমণ চোখের সমস্যা বাড়িয়ে তোলে ৷ এই বিষয়ে বুঝিয়ে বললেন চক্ষু শল্যচিকিৎসক ডাঃ অনুশা ভেঙ্কটারমন।

conjunctivitis, Eye Flu, Pink Eye
বর্ষাকালে ‘আই ফ্লু’, ‘পিঙ্ক আই’; চোখের সংক্রমণে আপনার কী করা উচিত ? (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 5:57 PM IST

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আগামী 24 জুলাই দিল্লিতে মহাকাব্যিক চলচ্চিত্র 'রামায়ণ'-এর ট্রেলার মুক্তির কয়েক দিন আগে অভিনেতা রণবীর কাপুর 'আই ফ্লু' বা কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথমে তাঁর মেয়ে রাহা কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার পর রণবীরও এতে সংক্রমিত হন। চোখের এই সমস্যা সত্ত্বেও 'ভারত মণ্ডপম'-এ আয়োজিত 'প্রথম সংকল্প' অনুষ্ঠানে রণবীরের যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠার কথা সবারই জানা ৷ তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি হয়তো কালো চশমা পরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রণবীর কাপুরের চোখের সংক্রমণ প্রমাণ করে যে, কনজাংটিভাইটিস কত সহজে ঘরের ভেতরে, বিশেষ করে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের ‘এএসজি ভাসান আই কেয়ার’-এর ভিট্রিয়ো-রেটিনা ও অকুলার অনকোলজি বিভাগের সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও সার্জন ডাঃ অনুশা ভেঙ্কটারমনও এই বিষয়ে একমত। তিনি বলেন, “প্রতি বছর বর্ষাকালেই ভারতের বিভিন্ন চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্রে একটি সমস্যার প্রকোপ অনেকটাই বেড়ে যায়— আর তা হল চোখ লাল হয়ে যাওয়া, চোখ দিয়ে জল পড়া এবং চোখে তীব্র অস্বস্তি বা জ্বালাভাব। এই সমস্যা ‘আই ফ্লু’ বা কনজাংটিভাইটিস বলেই পরিচিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটি হল ‘ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস’৷ বর্ষাকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।”

conjunctivitis, Eye Flu, Pink Eye
বর্ষাকালে কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় (RKC)

অল ইন্ডিয়া অফথালমোলজিক্যাল সোসাইটি (AIOS)-এর একটি প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, বর্ষাকালে দিল্লি, হায়দরাবাদ, মুম্বই ও বেঙ্গালুরুর মতো বড় শহরগুলিওতে কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্তের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। 2023 সালের বর্ষাকালে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ সে সময় উত্তর ও পূর্ব ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তা আনুষ্ঠানিকভাবে ‘মহামারি’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই প্রাদুর্ভাবের মূল কারণ ছিল অ্যাডেনোভাইরাস— যা ‘মাদ্রাজ আই’ (Madras eye) নামে পরিচিত মহামারি-আকার ধারণকারী ‘কেরাটোকনজাংটিভাইটিস’-এর জন্য দায়ী অন্যতম ভাইরাস।

ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস বা চোখের সংক্রমণের জন্য অত্যন্ত অনুকূল সময় হল বর্ষাকাল

ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায়। কোনও আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের চোখ স্পর্শ করার পর কোনও বস্তু স্পর্শ করলে, পরবর্তী সময়ে অন্য কেউ সেই তল স্পর্শ করে নিজের চোখ ছুঁলে তিনিও সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়েন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই সংক্রমণের শৃঙ্খলটি বজায় থাকার জন্য ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের প্রয়োজন হয়; আর বর্ষাকাল সেই সান্নিধ্যের পথে থাকা সব বাধা দূর করে দেয়।

ডাঃ অনুশা ভেঙ্কটারমন ব্যাখ্যা করেন, “উচ্চ আর্দ্রতার কারণে বিভিন্ন পৃষ্ঠতলে ভাইরাসের কণা দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় থাকে। রাস্তায় জমে থাকা জল এবং দূষিত বৃষ্টির জলের সংস্পর্শে চোখের মাধ্যমে রোগজীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়। মানুষ বাস, অফিস, শ্রেণিকক্ষের মতো বিভিন্ন স্থানে গায়ে গায়ে অবস্থান করে ৷ ঠিক এই পরিবেশগুলিতেই অ্যাডেনোভাইরাস সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।”

'জার্নাল অফ ক্লিনিক্যাল অফথালমোলজি অ্যান্ড রিসার্চ'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, 2023 সালে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময় 75 শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে পরিবারের কোনও সদস্য বা কর্মক্ষেত্রের কোনও সহকর্মীর সংস্পর্শে আসার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে পাওয়া গিয়েছিল। এটি কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, বরং এর পেছনে রয়েছে বর্ষাকালের পরিবেশগত প্রভাব।

কেন ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস এত দ্রুত ছড়ায়?

ভারতে ভাইরাল কনজাংটিভাইটিসের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ হল অ্যাডেনোভাইরাস। ডাঃ ভেঙ্কটারমনের মতে, এই ভাইরাসের সুপ্তাবস্থা বা 'ইনকিউবেশন পিরিয়ড' অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এছাড়া, এটি বিভিন্ন বস্তুর উপরিভাগে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে ৷ ফলে, আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের সংক্রমণের বিষয়টি বোঝার আগেই ভাইরাসটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিভাইরাল চিকিৎসা নেই ৷ কারণ, সংক্রমণটি সাধারণত এক থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে যায়। তবে এই সময়ের মধ্যে একজন আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে ভাইরাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে— বিশেষ করে যদি তিনি এই পরিস্থিতিতে স্কুল বা কর্মস্থলে যাওয়া অব্যাহত রাখেন, তোয়ালে বা চোখের ড্রপ অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করেন কিংবা হাত না ধুয়েই চোখ ঘষেন।

ভাইরাল কনজাংটিভাইটিসের সংক্রমণ রোধে যা যা করা উচিত

যদি আপনার চোখ লাল হয়ে যায়, জল পড়ে এবং অস্বস্তি বা জ্বালা করে— বিশেষ করে এমন কোনও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার পর যার মধ্যে একই ধরনের লক্ষণ রয়েছে, তবে দ্রুত একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিৎ। বাড়িতে আগে থেকে পড়ে থাকা অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েডযুক্ত আই ড্রপ কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিৎ নয়। ভাইরাল কনজাংটিভাইটিসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না এবং স্টেরয়েড ব্যবহার করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। উপসর্গ থেকে আরাম পেতে লুব্রিকেটিং ড্রপ এবং ঠান্ডা সেঁক (cold compress) ব্যবহার করা নিরাপদ। এক্ষেত্রে ডাঃ ভেঙ্কটারমনের পরামর্শ, সংক্রমিত হলে বাড়িতে থাকুন, ব্যক্তিগত কোনও জিনিস অন্যের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করবেন না এবং ঘন ঘন হাত ধুয়ে ফেলুন। কনজাংটিভাইটিসে আক্রান্ত শিশুদের উপসর্গ না কমা পর্যন্ত স্কুলে পাঠানো উচিত নয়। এই বর্ষাকালে নিজের এবং আশেপাশের সবার সুরক্ষার কথা ভেবে 'পিঙ্ক আই' বা চোখের এই সংক্রমণকে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।

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EYE FLU
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