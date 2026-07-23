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বর্ষায় ট্যাবলেট-ক্যাপসুলে নরম-আঠালো ভাব? ওষুধের নষ্ট হওয়া রুখতে কী করবেন ?

বর্ষাকালে বাড়িতে থাকা ট্যাবলেট নরম হয়ে যায় ৷ পাশাপাশি, আদ্র আবহাওয়ার কারণে ক্যাপসুল আঠালো হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ৷ কীভাবে এগুলি সংরক্ষণ করবেন ?

MONSOON MEDICINE STORAGE RULES
ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 7:33 PM IST

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বর্ষার বৃষ্টি (Monsoon Season) স্বস্তি আনলেও, বাতাসে জমে থাকা স্যাঁতসেঁতে ভাব আর চরম আর্দ্রতা কিন্তু নিঃশব্দে আপনার ঘরের ওষুধের (medicines) বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে? কখনও গলে যাওয়া, কখনও ছাতা ধরা অবস্থায় হাতে পাচ্ছেন ওষুধগুলি। ভুলেও খাবেন না, চিকিৎসকরা কড়া বার্তা দিয়েছেন। বারবার সতর্ক করছেন, কোনও প্রকার ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল সঠিকভাবে না-রাখলে মেয়াদের অনেক আগেই ওষুধ তার গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বুঝবেন কীভাবে আর কীভাবেই বা বাঁচাবেন জরুরি ওষুধগুলিকে? আজ থেকেই মেনে চলুন সুপার ট্রিকস...

বর্ষার মরশুম মানেই বিভিন্ন সংক্রামক অসুখবিসুখ মাথাচাড়া। আজ জ্বর, তো কাল পেটে ব্যথা, অ্যালার্জি জনিত নানা অসুখ। বৃষ্টির দিনে জলবাহিত বিভিন্ন রোগ থেকেও সাবধান থাকতে হয়। তাই চিকিৎসকের পরামর্শের মতো ওষুধ খাওয়া আব্যশক ৷ বাড়িতে রাখা ওষুধ বর্ষাকালে নষ্ট হয়ে যায় ৷ মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই অতিরিক্ত গরমের পর বা আর্দ্রতা বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে ওষুধের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে ৷ বর্ষাকালে আপনার ওষুধ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার নিয়মগুলি মেনে চলুন ৷

MONSOON MEDICINE STORAGE RULES
লিকুইড ওষুধ (ইটিভি ভারত)

নিয়ম 1: সব ওষুধ ফ্রিজে রাখতে হবে, এমনটা নয়...

কিছু ভুল ধারণাগুলির মধ্যে একটি হল, "যত ঠান্ডা, ততই ভালো।"

বিডিআর ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর চিকিৎসক অরবিন্দ বাডিগারের মতে, শুধুমাত্র সেইসব ওষুধই ফ্রিজে রাখা উচিত, যেগুলির লেবেলে বিশেষভাবে ফ্রিজে রাখার কথা উল্লেখ থাকে। ইনসুলিনের মতো কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ ঠিক থাকার জন্য নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল ফ্রিজে রাখা উচিত নয় ৷

নিয়ম 2: আর্দ্র আবহওয়া ওষুধকে নষ্ট করে

বর্ষাকালে আর্দ্রতা আপনার বাড়িতে স্টোর করে রাখা ওষুধকে ক্ষতি করে। ট্যাবলেট নরম হয়ে যেতে পারে। ক্যাপসুল আঠালো হয়ে যেতে পারে। তারপরই ওষুধের কার্যকারিতা নষ্ট হতে শুরু করে। সবচেয়ে খারাপ দিকটি হল, কোনও সুস্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই ওষুধের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। যদি আর যদি ফেটে যদি বেরিয়ে আসে বুঝবেন সেটায় বর্ষায় ড্যাম্প বা আর্দ্রতা ধরে গিয়েছে। বোতলের সিরাপ ঘোলাটে হয়ে গেলে, নীচে গাদ জমলে বা গন্ধ অদ্ভূত বদলে গেলে ভুলেও মুখে বা গায়ে লাগাবেন না।

MONSOON MEDICINE STORAGE RULES
ট্যাবলেট (ইটিভি ভারত)

জিলাব ফার্মেসির সিইও রোহিত মুকুল যেমনটা উল্লেখ করেছেন, অনেক ওষুধের জন্য আর্দ্র আবহাওয়া খারাপ, কারণ ওষুধের কার্যকারিতা কমে যাওয়া সবসময় স্ট্রিপ দেখে বোঝা যায় না ৷ ওষুধ দেখতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হলেও তার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে।

নিয়ম 3: বাথরুম বা রান্নাঘরে ওষুধের স্থান নয়

ঘরে ওষুধ জমা করার জন্য সবসময় সবচেয়ে ঠান্ডা ও শুকনো কর্নার বেছে নিন। সবচেয়ে ভালো বিকল্প হল- আলমারি বা ড্রয়ার হতে পারে। ভুলবশতও বাথরুম, রান্নাঘর, জানালার ধার কিংবা যেখানে সরাসরি রোদ বা আর্দ্রতা পৌঁছতে পারে এমন জায়গায় ওষুধ রাখবেন না।

নিয়ম 4: প্যাকেটের সিলিকা জেলটাই আসল জাদুকর

ওষুধের বোতলের ভেতর সাদা রঙের ছোট প্যাকেটে যে 'সিলিকা জেল' থাকে, তা বর্ষাকালে বাড়তি আর্দ্রতা শুষে নিতে ওস্তাদ। তাই ওটাকে ফেলবেন না, তবে ভুলেও আবার বাচ্চা বা পরিবারের কেউ যেন মুখে না পুরে ফেলে সেদিকে কড়া নজর রাখবেন।

নিয়ম 5: ওষুধের খাপ বা বাক্সের মধ্যে রাখাই ভালো

অনেকে ট্যাবলেটগুলি সুন্দর পিল অর্গানাইজারে বা খোলা পাত্রে রাখেন। আসল প্যাক বা খাপ ওষুধকে আলো, হাওয়া এবং আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়। ওই খাপে মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ, সংরক্ষণের নির্দেশাবলী এবং ব্যাচ নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও থাকে। যদি আপনি প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য ওষুধগুলি গুছিয়ে রাখেন, সেটা বাদ দিয়ে অন্যক্ষেত্রে আসল প্যাকেটে ওষুধ রাখা ভালো ৷

MONSOON MEDICINE STORAGE RULES
ট্যাবলেট ও ক্যাপসুল সঠিকভাবে না-রাখলে মেয়াদের অনেক আগেই ওষুধ তার গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে (ইটিভি ভারত)

নিয়ম 6: জল লেগেছে মানেই ডাস্টবিনে ফেলার সময় হয়েছে

বৃষ্টির জল বা নোংরা জল আপনার ওষুধের পাতায় একবার লেগেছে তো গল্প শেষ। উপরের প্লাস্টিক প্যাকেট অক্ষত মনে হলেও তা শুকনো করার পর আর সেটা ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

  • ওষুধ খাওয়ার আগে নজর রাখুন এইদিকগুলি
  • ট্যাবলেটটির রঙ বদলে গিয়েছে কি না?
  • ক্যাপসুলটি আঠালো বা নরম হয়ে গিয়েছে কি না?
  • লিকুইড ওষুধ কি ঘোলা হয়ে গিয়েছে?
  • কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ বেরচ্ছে কি?
  • আর্দ্রতার কারণে প্যাকেজিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কি না?
  • যদি কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়, তবে ঝুঁকি নেবেন না। আপনার নিকটবর্তী দোকানে বা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।

আমরা প্রায়শই মনে করি, চিকিৎসার সবচেয়ে কঠিন অংশ হল সময়মতো ওষুধ খাওয়ার কথা মনে রাখা। বর্ষাকালে আরও একটি অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন ৷ তা হল- আপনি যে ওষুধটি খাচ্ছেন, সেটি যেন তখনও তার কাজ করতে সক্ষম থাকে, সেটা দেখে নেওয়া ৷

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বর্ষায় রোগ জ্বালা
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