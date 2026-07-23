বর্ষাকালে বিহারে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়ার দোসর সাপের কামড়ের ঘটনা, কী কী সতর্কতা জরুরি ?
বিহারের বন্যা-জলমগ্ন পরিস্থিতির মধ্যে কেন ঋতুভিত্তিক রোগ-সাপে কাটার ঘটনা বেড়ে যায় এবং এর জন্য কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত? জানুন বিস্তারিত...
Published : July 23, 2026 at 6:39 PM IST
নেপাল ও বিহারে একটানা বৃষ্টির কারণে অনেক জেলায় বন্যা ও জমা জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এর ফলে বিহারে মৌসুমি ও সংক্রামক রোগের ঝুঁকিও দ্রুত বেড়েছে । জমে থাকা জলেতে মশার দ্রুত বংশবৃদ্ধি হচ্ছে, অন্যদিকে মাঠ ও গ্রামীণ এলাকায় জমা জলের কারণে সাপের কামড়ের ঝুঁকিও বেড়েছে।
বন্যার কারণে সাপের কামড়ের ঝুঁকি বাড়ে: বর্ষা ও বন্যার জেরে সাপের গর্তে জল জমে যাওয়ার কারণে সাপের কামড়ের ঘটনাও বেড়ে যায়। সম্প্রতি, বিহারের বেতিয়া জেলার যোগপট্টি ব্লকের অন্তর্গত সিসওয়া বৈরাগী পঞ্চায়েতের বরওয়া সানি গ্রামের একটি বাড়ি থেকে 20 থেকে 25টি গোখরা সাপের বাচ্চা বেরিয়ে আসে। একসঙ্গে এতগুলি সাপ দেখে পরিবারটি অবাক হয়ে যায়। সাপগুলিকে দেখার জন্য আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজন বাড়ির বাইরে জড়ো হয়। খবর পেয়ে বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপগুলিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
তিন দিনে গোপালগঞ্জে ছয়জনের মৃত্যু: বিহারে সাপের কামড়ের ঘটনা বৃদ্ধির মধ্যেই, 4 থেকে 6 জুলাই পর্যন্ত তিন দিনে শুধুমাত্র গোপালগঞ্জ জেলাতেই তিন মহিলা ও তিন শিশু-সহ ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গোপালগঞ্জ জেলায় সাপের কামড়ের পর চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন আরও বেশি মানুষ হাসপাতালে আসছেন। এদিকে, গয়া থেকে পাওয়া সরকারি তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালগুলিতেই জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে 350টিরও বেশি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।
2025 সালে সাপের কামড়ে 250 জনের মৃত্যু: বিহারজুড়ে সাপের কামড় সংক্রান্ত সরকারি তথ্য এবং এইচএমআইএস (বিহারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা) প্রতিবেদন অনুসারে, 2025 সালে 4,000-এরও বেশি সাপের কামড়ের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, যার ফলে 250 জনের মৃত্যু হয়েছে। সর্বাধিক সংখ্যক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কোসি অঞ্চল এবং উত্তর বিহারে।
2023 থেকে 2024 পর্যন্ত 934 জনের মৃত্যু: 2023 সালের এপ্রিল থেকে 2024 সালের মার্চের মধ্যে সাপের কামড়ে 934 জনের মৃত্যু হয়েছে, এবং প্রায় 18,000 রোগী সাপের কামড়ের পর চিকিৎসা নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাপের কামড়ে মোট মৃত্যুর 70 শতাংশই বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশে ঘটে থাকে।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান কী বলে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী , বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর সাপের কামড়ে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা যান। ভারতে প্রতি বছর আনুমানিক 40 লক্ষ মানুষ সাপের কামড়ের শিকার হন। এদের মধ্যে 50,000 থেকে 60,000 জন মারা যান।
सर्पदंश से बचाव को लेकर क्या आपने आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों को पढ़ा ?— Disaster Management Dept., Govt of Bihar (@BiharDMD) July 7, 2026
पढ़िए, पढ़ाइए और समाज को जागरूक कीजिए।
किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें।
हेल्पलाइन: 0612-2294204 / 205
आपातकालीन सहायता नंबर: 1070 pic.twitter.com/FTB9UHuosG
বর্ষাকালে সাপের উপদ্রব, সতর্ক থাকুন: মুজাফফরপুরের সিভিল সার্জন ডঃ সুধীর বলেন যে, বিহারে বর্ষাকালে বৃষ্টি এবং জল জমে থাকার কারণে সাপের গর্তে জল জমে যেতে পারে। এর ফলে বিষধর সাপ শুকনো জায়গার খোঁজে বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে, যে কারণে সাপের কামড়ের ঘটনা বেড়ে যায়। গ্রামীণ এলাকার মানুষেরা বিশেষভাবে ঝুঁকিতে থাকেন।
স্বাস্থ্য বিভাগ জনসাধারণকে কুসংস্কার ও ঝাড়ফুকে সময় নষ্ট না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। সকল সরকারি হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (পিএইচসি) সর্পবিষের প্রতিষেধক সরবরাহ করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা বলছেন যে, সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে সময় নষ্ট না করে রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে কার্যকর ও জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা।
মুজাফফরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ সুধীর কুমার বলেন, “সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে মানুষ প্রায়শই ঝাড়ফুক বা কুসংস্কারের আশ্রয় নেন, যা চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটায় এবং রোগীর জীবনহানির ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই, যখনই কাউকে সাপে কামড়াবে, তার জীবন বাঁচাতে অবিলম্বে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।”
সময়মতো চিকিৎসা আপনার জীবন বাঁচাতে পারে: ডাঃ সুধীর কুমার ব্যাখ্যা করেছেন যে, সাপের কামড়ের শিকার কোনও ব্যক্তি 30 মিনিট থেকে 2 ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তারের কাছে পৌঁছালে 99 শতাংশ রোগী সহজেই বেঁচে যেতে পারেন। তবে, মানুষ প্রায়শই সাপ তাড়ানোর চেষ্টা করে বা সাপ খুঁজে সময় নষ্ট করে, যা তাদের অবস্থা আরও খারাপ করে তোলে।
বর্ষার সঙ্গে মানিয়ে চলা: বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালে শুধু মানুষই নয়, আমাদের চারপাশের বন্যপ্রাণীরাও তাদের কার্যকলাপ পরিবর্তন করে। তাই বিহারের বন্যা ও বৃষ্টির সময়, সাপকে কখনও কখনও আপনার রান্নাঘরে বা শোবার ঘরে দেখা যেতে পারে, কারণ তারা শুকনো জায়গার সন্ধান করে।
বর্ষায় রোগের ঝুঁকি বাড়ে: এদিকে, বর্ষাকালে বর্ধিত আর্দ্রতা এবং জলাবদ্ধতার কারণে সংক্রামক রোগের ঝুঁকিও বেড়েছে । ডেঙ্গি ও চিকুনগুনিয়ার ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে, বিহার স্বাস্থ্য বিভাগ রাজ্যজুড়ে সতর্কতা বাড়িয়েছে এবং ফগিং, পরীক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করেছে, যার অংশ হিসেবে 318টি ফগিং মেশিন চালু রয়েছে। সমস্ত জেলা হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজগুলিতে এনএস1 এবং আইজিএম এলিসা টেস্টিং কিটের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
डेंगू को पनपने से रोकें।— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) July 22, 2026
डेंगू से बचाव ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।
साफ पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और यह मच्छर दिन में काटता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें।@IPRDBihar@SHSB_Bihar@samrat4bjp@Nishantjdu#BiharHealthDept pic.twitter.com/CH5EEU7H0g
বিহারে হটস্পটগুলির নজরদারি: সংবেদনশীল হটস্পটগুলিতে ক্রমাগত নজরদারির জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এছাড়াও, স্বাস্থ্য বিভাগ জুলাই মাসকে 'ডেঙ্গি-বিরোধী মাস' হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং মশার বংশবৃদ্ধি রোধে বাড়ির আশেপাশে জল জমে থাকা এড়ানোর পরামর্শ দিয়ে একটি ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে।
স্বাস্থ্য বিভাগ জানিয়েছে যে বর্ষাকালে মশাবাহিত রোগগুলি সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রকোপ মোকাবেলার জন্য হাসপাতালগুলিতে ওষুধের পর্যাপ্ত মজুত রাখা হয়েছে। যেকোনও জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় এবং রোগীদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ডাক্তার, চিকিৎসা কর্মকর্তা এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মীদের সতর্ক রাখা হয়েছে।
মুজাফফরপুরে ডেঙ্গির প্রকোপ বাড়ছে: এখনও পর্যন্ত মুজাফফরপুরে 14 জন ডেঙ্গি রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। যেসব এলাকায় রোগী পাওয়া গেছে, সেখানে ফগিং এবং লার্ভা নিয়ন্ত্রণ অভিযান শুরু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগ প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া রোগীদের জন্য দুটি করে শয্যা সংরক্ষিত রেখেছে। এছাড়াও, গুরুতর রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সদর হাসপাতাল এবং শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিশেষ শয্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
डेंगू से बचाव ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है।— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) July 21, 2026
साफ पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं और यह मच्छर दिन में काटता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें।@IPRDBihar@SHSB_Bihar@samrat4bjp@Nishantjdu#BiharHealthDept pic.twitter.com/9OMtN2HY39
শিশু, নবজাতক এবং বয়স্করা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ: ডাক্তারদের মতে, বর্ষাকালে স্কুলগামী শিশু, নবজাতক এবং বয়স্করা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে সর্দি, কাশি, ভাইরাল জ্বর এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা দ্রুত বেড়ে যেতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হৃদরোগের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। তাই, ডাক্তাররা অপ্রয়োজনীয় বৃষ্টি এবং তীব্র রোদ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন।
জলাবদ্ধতার কারণে মশার উপদ্রব বাড়ছে: একটানা বৃষ্টির কারণে অনেক এলাকায় জল জমেছে, যার ফলে মশার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জনগণকে বাড়ির আশেপাশে জল জমতে না দেওয়ার এবং কুলার, ফুলের টব, পুরনো টায়ার ও ভাঙা বাসনপত্র নিয়মিত পরিষ্কার করার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা রাতে মশারি ব্যবহার করতে এবং শিশুদের লম্বা হাতার পোশাক পরানো নিশ্চিত করতেও অনুরোধ করেছেন।
ডাঃ সুধীর কুমার বলেন, “বর্ষাকালে মানুষের উচিত নিজেদের বাড়ি ও চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। কুলার, ফুলের টব, পুরনো টায়ার, ভাঙা বাসনপত্র বা অন্য কোথাও জল জমতে দেবেন না। মশা থেকে বাঁচতে লম্বা হাতার পোশাক পরুন এবং মশারি ব্যবহার করুন। জ্বর হলে নিজে নিজে ওষুধ না খেয়ে সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা করান।”
চিকিৎসকরা বলছেন যে বর্ষা শুধু সংক্রামক রোগই বাড়ায় না, সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বহুগুণে বৃদ্ধি করে। পিচ্ছিল রাস্তা এবং কম দৃশ্যমানতার কারণে দুই চাকার যানবাহন চালকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। চিকিৎসকরা জনগণকে হেলমেট পরতে এবং অতিরিক্ত গতি পরিহার করতে অনুরোধ করেছেন। সম্প্রতি, এক রাতের মধ্যেই 10-12 জন সড়ক দুর্ঘটনার শিকার ব্যক্তি চিকিৎসার জন্য নালন্দা সদর হাসপাতালে এসেছিলেন এবং তাঁদের যথাযথ চিকিৎসা করা হয়েছে।
কী করবেন ও কী করবেন না: স্বাস্থ্য দফতর জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানিয়েছে যে, উচ্চ জ্বর, শরীরে ব্যথা, প্লেটলেট কমে যাওয়া, ক্রমাগত দুর্বলতা বা সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে ঘরোয়া টোটকা বা কুসংস্কারের আশ্রয় না নিতে। পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে নিকটস্থ সরকারি হাসপাতালে যান। এছাড়াও, তাজা খাবার খান, প্রচুর পরিমাণে জল ও অন্যান্য তরল পান করুন এবং বাসি খাবার ও দূষিত জল সম্পূর্ণরূপে পরিহার করুন।
সচেতনতাই সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা: নালন্দার সরকারি হাসপাতালগুলিতে ওষুধ, ডাক্তার এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি ফগিং অভিযানও চলছে। তবে, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে হাসপাতালের প্রস্তুতির মতোই জনসাধারণের সতর্কতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সময়মতো পরীক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, মশা থেকে সুরক্ষা এবং কুসংস্কার পরিহার করলে বর্ষাকালে অসুস্থতার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায়।