ছানি এড়াতে আজই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই অভ্যাস গ্রহণ করুন, গ্লুকোমার ঝুঁকি কমাবে

ছানি এড়াতে আজই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এই অভ্যাস গ্রহণ করুন, গ্লুকোমার ঝুঁকি কমাবে
সঠিক চোখের যত্ন গ্লুকোমার ঝুঁকি কমাতে অনেক সাহায্য করতে পারে ৷
প্রায়শই, কোনও সমস্যা না দেখা দেওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের চোখের যত্ন নেওয়া শুরু করি না । তবে গ্লুকোমা যা চোখের একটি গুরুতর রোগ, প্রতিরোধ করার জন্য সঠিক চোখের যত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । গ্লুকোমা, যা ছানি নামেও পরিচিত ৷ একটি গুরুতর অবস্থা যা দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে ।
নিয়মিত চেকআপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল নিয়মিত চোখ পরীক্ষা । নিয়মিত চেকআপ গ্লুকোমা, ছানি বা ডায়াবেটিক চোখের রোগের মতো রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে । দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়ার আগেই প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণ চিকিৎসার সুযোগ করে দেয় ।
সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং পুষ্টি: দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখার জন্য সঠিক খাদ্যাভ্যাস খাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ভিটামিন এ, সি এবং ই সমৃদ্ধ খাবার, সেইসাথে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড চোখের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । তাই আপনার খাদ্যতালিকায় সবুজ শাকসবজি, গাজর, লেবুজাতীয় ফল, বাদাম এবং মাছ অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী । ফলে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখা এবং প্রক্রিয়াজাত বা চিনিযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলাও আপনার চোখকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে ।
ডিজিটাল স্ক্রিন এড়িয়ে চলুন: আজকাল স্ক্রিনে কাজ করা একটি অপরিহার্য বিষয়, তবে চোখের উপর চাপ কমানো গুরুত্বপূর্ণ । 20-20-20 নিয়মটি অনুসরণ করুন । প্রতি 20 মিনিট কাজ করার পর, কমপক্ষে 20 সেকেন্ডের জন্য 20 ফুট দূরের কোনও কিছুর দিকে তাকান । এটি আপনার চোখের পেশীগুলিকে শিথিল করে । এছাড়াও, পড়ার সময় বা কাজ করার সময় সঠিক আলো নিশ্চিত করুন এবং স্ক্রিন দেখার সময় নীল-কাট লেন্সের চশমা ব্যবহার করুন ।
সূর্যের আলো এবং বাইরের বিপদ থেকে সুরক্ষা: সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি চোখের ক্ষতি করতে পারে । অতএব, বাইরে সানগ্লাস পরা উপকারী হতে পারে । উপরন্তু পর্যাপ্ত ঘুম পাওয়া এবং ধূমপান এড়ানোও চোখের সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ।
স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করুন: চোখের স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যবিধির প্রতি মনোযোগ দেওয়াও অপরিহার্য । নোংরা হাতে চোখ ঘষা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায় । এছাড়াও, ঘন ঘন চোখ স্পর্শ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি সংক্রমণের কারণও হতে পারে ।
