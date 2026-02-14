সকালে গরম কফি ও চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন ? শরীরে বাসা বাধছে মারণ রোগ

সকালে গরম কফি ও চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন ? শরীরে বাসা বাধছে মারণ রোগ
আমাদের অনেকেই গরম চা বা কফি খেতে ভালোবাসেন, কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই অভ্যাসটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে ?
Published : February 14, 2026 at 11:25 AM IST
আপনার দিন কি এক কাপ গরম চা বা কফি দিয়ে শুরু হয় ? যদি তাই হয়, তাহলে একটু থেমে যান ৷ কারণ আপনি যাকে আরামের মুহূর্ত বলে মনে করেন তা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য বড় ক্ষতিকর হতে পারে ।
পুষ্টিবিদরা জানান, কীভাবে গরম পানীয় পান করার অভ্যাস ভবিষ্যতে আপনাকে ক্যানসারের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে ।
চা বা কফি নয়, সমস্যা হল তাপমাত্রা: মানুষ প্রায়শই ধরে নেয় যে কিছু খাবার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা জানান যে সমস্যা হল চা, কফি বা খাবার নয়, বরং সেগুলির তাপমাত্রা । হ্যাঁ, খুব গরম খাবার পান করা বা খাওয়াই আসল ঝুঁকি ।
শরীরের উপর এর প্রভাব কী ?
আমরা যখন খুব গরম খাবার খাই বা ফুটন্ত চা পান করি, তখন এটি আমাদের খাদ্যনালীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । যদি এটি চলতে থাকে, তাহলে এটি খাদ্যনালী স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা নামক এক ধরণের ক্যানসারের দিকে পরিচালিত করতে পারে ।
গবেষণা কী বলে ?
পুষ্টিবিদদের মতে, ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার (IARC) এটিকে গ্রুপ 2A কার্সিনোজেনিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছে । এর অর্থ হল খুব গরম খাবার খাওয়া ক্যানসারের ঝুঁকির কারণ ।
ভবিষ্যতের জন্য একটি সতর্কতা: এই রোগটি রাতারাতি বিকশিত হয় না । এটা এমন নয় যে আপনি আজ গরম চা পান করেছেন এবং আগামীকাল আপনার ক্যানসার হবে ৷ তবে আপনি যদি এই অভ্যাস পরিবর্তন না করেন এবং খুব গরম খাবার খাওয়া চালিয়ে যান, তাহলে ভবিষ্যতে এটি হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । অতএব আপনার চা উপভোগ করার আগে এটিকে কিছুটা ঠান্ডা করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞরা ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2773211/#:~:text=Coffee%2C%20tea%2C%20and%20mat%C3%A9%20may,injury%20to%20the%20esophageal%20mucosa.