বাচ্চাদের ডিম দেওয়ার সঠিক বয়স কত ? খাওয়ানোর সময় বাবা-মায়ের এই সতর্কতাগুলি মেনে চলা উচিত

বাচ্চাদের ডিম দেওয়ার সঠিক বয়স কত ? খাওয়ানোর সময় বাবা-মায়ের এই সতর্কতাগুলি মেনে চলা উচিত
আমরা সকলেই জানি ডিম স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী । বাচ্চাদের ডিম দেওয়াও খুবই উপকারী, তবে সঠিক বয়স এবং ডিম দেওয়ার পদ্ধতি জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : January 24, 2026 at 11:07 AM IST
বাবা-মায়েরা প্রায়শই ভাবছেন কখন এবং কীভাবে তাদের বাচ্চাদের ডিম খাওয়াবেন । কেউ কেউ বলেন তাড়াতাড়ি শুরু করা উচিত, আবার কেউ কেউ অ্যালার্জির ভয় পান । ডিম হল পুষ্টির একটি শক্তিশালি উপাদান, যাতে শিশুর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ থাকে । তবে, ভুল বয়সে বা ভুল উপায়ে খাওয়ালে, তা ক্ষতিকারক হতে পারে । অতএব, সঠিক তথ্য দিয়ে বাবা-মায়েদের তাদের বাচ্চাদের ডিম খাওয়ানো শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
বাচ্চাদের ডিম দেওয়ার সঠিক বয়স কত ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, 6 মাস বয়সের পর, যখন তারা শক্ত খাবার খেতে শুরু করে, তখন তাদের ডিম দেওয়া যেতে পারে । প্রাথমিকভাবে, ডিমের কুসুম দেওয়া নিরাপদ বলে মনে করা হয় ৷ কারণ এটি অ্যালার্জির ঝুঁকি কমায় । শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শরীর তাদের প্রতি সহনশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গোটা ডিমের পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে ।
কোন ধরণের ডিম দেওয়া নিরাপদ ?
শিশুদের সবসময় ভালোভাবে রান্না করা ডিম দিন । কম রান্না করা বা কাঁচা ডিম তাদের পেটের জন্য ক্ষতিকর এবং সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়াতে পারে । সেদ্ধ ডিম বা হালকাভাবে চটকে ফেলা ডিম শিশুদের জন্য ভালো বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয় । প্রথমে মশলা বা নুন যোগ করা এড়িয়ে চলুন ।
অ্যালার্জির ব্যাপারে কেন সতর্ক থাকা জরুরি ?
কিছু শিশুর ডিমের অ্যালার্জি হতে পারে ৷ যেমন- ত্বকে ফুসকুড়ি, বমি, ডায়রিয়া, অথবা শ্বাসকষ্ট। তাই, প্রথমবার ডিম খাওয়ানোর পর আপনার শিশুকে পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যদি কোনও অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে ডিম দেওয়া বন্ধ করুন এবং ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
কত পরিমাণ ডিম দেওয়া উচিত ?
প্রথমে, আপনার শিশুকে খুব কম পরিমাণে ডিম দিন ৷ যেমন- এক বা দুই চা চামচ । ধীরে ধীরে, শিশুর বয়স এবং হজম ক্ষমতা অনুসারে পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে । প্রতিদিন খুব বেশি ডিম দেওয়ার প্রয়োজন নেই; সুষম খাদ্য বজায় রাখাই সর্বোত্তম পন্থা ৷
অভিভাবকদের কী বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত ?
ডিম সবসময় তাজা এবং পরিষ্কার হওয়া উচিত । জোর করে ডিম খাওয়াবেন না, এবং যদি শিশুটি অস্বীকার করে, তাহলে কয়েক দিন পরে আবার চেষ্টা করুন । প্রতিটি শিশুর চাহিদা এবং হজম ক্ষমতা আলাদা, তাই তুলনা এড়িয়ে চলুন এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা পরামর্শ নিন ।
এইভাবে, সঠিক বয়স, সঠিক পদ্ধতি এবং সামান্য সতর্কতা নিশ্চিত করতে পারে যে শিশুরা ডিমের সম্পূর্ণ সুবিধা পাবে এবং তাদের স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)