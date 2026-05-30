সাবধান ! স্কিন টাইট পোশাক বা বডিকনই প্রথম পছন্দ ? কারণ জানলে আজই বন্ধ করবেন
টাইট পোশাক পরলে নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ তারমধ্যে হল ভেরিকোজ ভেন ৷
Published : May 30, 2026 at 11:16 AM IST
আজকাল টাইট পোশাক বা বডি কনের পোশাকের চল খুবই বেড়েছে । নিজেকে ছিপছিপে দেখানোর তাগিদে টাইটস শর্টসও বেশি ব্যবহাক বেড়েছে ৷ নায়িকাদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ওয়ার্ড্রোবেও ঢুকে পড়েছে সেই সব পোশাক । যাঁদের একেবারে মেদহীন চেহারা তাঁদের এই বডি হাগিং পোশাকে দেখতে বেশ ভাল লাগে । অন্যদিকে এমন অনেক মহিলা আছেন যাঁরা নিজের শরীরের অতিরিক্ত ফ্যাট ঢাকতে এই বডি হাগিং পোশাক পরেন ।
আবার ঢিলেঢালা পোশাকও কিন্তু এখন ফ্যাশানের ট্রেন্ডিংয়ে । তবে সেই টি শার্ট বা শার্টের সঙ্গে টাইট ডেজিংস, সিগারেট প্যান্টই প্রথম পছন্দ অনেকের । লেগিংস বা টাইট জাতীয় কোনও পোশাক তাড়াহুড়ো পড়ে নেওয়াও সহজ ৷ গ্রীষ্ম হোক বা শীত এই পোশাক থাকবেই ৷
এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও লেগিংস স্কিন টাইট পোশাকের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতি করতে পারে বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা । তাই সবসময় আরামদায়ক পোশাক পরার পরামর্শ দেওয়া হয় ।
যাঁদের ডেস্ক জব তাঁরা বেশিরভাগ সময় বসে কাজ । শরীরচর্চার সুযোগ মাত্র নেই । খুব টাইট পোশাক পরলে কোমর ব্যথা, পিঠের ব্যথা এসব তো হয়ই সঙ্গে কোমরে দাগও পড়ে যায় । এর ফলে পিঠ, কোমরে ব্যথা লেগেই থাকে ।
টাইট যে কোনও পোশাকই ত্বকে বসে থাকে । ফলে সেখান থেকে ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চুলকোনি, ত্বক লাল হয়ে যাওয়া একাধিক সমস্যা হতে পারে । আর অতিরিক্ত টাইট জামা পরলে দম বন্ধের মতো একাধিক সমস্যা দেখা যায় ।
টাইট জামা পরলে প্রচণ্ড ঘাম হয় । আর সেই ঘাম থেকে ভেরিকোজ ভেনের সংক্রমণের সম্ভাবনাও থেকে যায় । এতে শরীর খারাপ লাগতে পারে । একই সঙ্গে শরীরের রক্তপ্রবাহও বন্ধ হয়ে যায় ।
স্কিন টাইট জামাকাপড় পরলে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ঠিকমতো হয় না । যার কারণে ত্বকে নীল রঙের শিরা দেখা যায় । যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় ভেরিকোজ ভেন ৷ এটি মেয়েদের জন্য বড় সমস্যার কারণ হতে পারে ৷ এর থেকে শরীরের গঠনও নষ্ট হতে থাকে দেখতেও খারাপ লাগে ৷
