মাসের পর মাস জিমে যাওয়ার পরেও কি কোনও ফলাফল পাচ্ছেন না ? শরীরচর্চা যাচাই করার এই উপায় জানুন

মাসের পর মাস জিমে যাওয়ার পরেও কি কোনও ফলাফল পাচ্ছেন না ? শরীরচর্চা যাচাই করার এই উপায় জানুন
ব্যায়ামের ফলাফল দেখতে যে পরিমাণ সময় লাগে, তা আপনার ফিটনেস লক্ষ্য এবং সেগুলোর স্তরের উপর নির্ভর করে ।
Published : May 9, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 11:49 AM IST
অধিকাংশ মানুষই হতাশাগ্রস্ত হয়ে শরীরচর্চা করা ছেড়ে দেন; তাঁদের মনে হয় যে, তাঁরা এর কোনও তাৎক্ষণিক ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন না । তবে বিষয়টি আসলে এমন নয়, শরীরচর্চার প্রভাব প্রথম দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় যদিও পেশি গঠন ও ওজন হ্রাসের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান পরিবর্তনগুলি ফুটে উঠতে 3 থেকে 4 মাস সময় লেগে যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে যা শরীরচর্চার সর্বোত্তম ফলাফল নির্ধারণ করে ৷ কীভাবে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার শরীরচর্চার রুটিনটি আদৌ কাজ করছে কি না ?
আপনার শরীরচর্চার ফলাফল যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে:
নিয়মানুবর্তিতা: শরীরচর্চার ক্ষেত্রে নিয়মিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। আপনার শারীরিক সক্ষমতার (ফিটনেস) স্তর বজায় রাখার জন্য সপ্তাহে ১৫০ মিনিট কার্ডিও এবং দুই দিন 'স্ট্রেন্থ ট্রেনিং' বা শক্তি বৃদ্ধির ব্যায়াম করা অপরিহার্য ।
খাদ্যাভ্যাস: ওজন কমানোর জন্য, আপনার শরীর যতটা ক্যালোরি খরচ করে, তার চেয়ে কম ক্যালোরি গ্রহণ করা প্রয়োজন।
শারীরিক সক্ষমতার স্তর: 2017 সালের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, টানা চার মাস ধরে সপ্তাহে 7-8 ঘণ্টা করে কঠোর শরীরচর্চায় লিপ্ত থাকার পর, অংশগ্রহণকারীদের ওজন 7% পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছিল ।
বংশগতি (Genetics): এটি পেশির গঠন এবং বিপাকক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। ঠিক এই কারণেই শরীরচর্চার প্রভাব একেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একেক রকম হয়ে থাকে।
জীবনধারা: শুধুমাত্র শরীরচর্চাই যথেষ্ট নয়। আপনি যদি অত্যধিক মানসিক চাপের (stress) মধ্য দিয়ে যান এবং পর্যাপ্ত ঘুম না পান, তবে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।
প্রভাবগুলি যেভাবে প্রকাশ পায়, তা হল:
শারীরিক কার্যকলাপ কেবল ওজন হ্রাস এবং পেশি সুদৃঢ়করণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব নিম্নোক্ত উপায়ে পরিলক্ষিত হয়:
মননশক্তি প্রখর হয়: শরীরচর্চার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের ওপর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে এবং এটি স্নায়বিক সমস্যাগুলি প্রশমিত করতেও সহায়তা করে । এর ফলে আপনি আগের চেয়ে নিজের আবেগের ওপর আরও ভালো নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেন এবং আপনার স্মৃতিশক্তিও ক্রমশ প্রখর হতে শুরু করে ।
আপনি স্বস্তি অনুভব করেন: শরীরচর্চা আপনার ঘুমের গুণমান উন্নত করে, যার ফলে বিছানায় যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারেন ৷
আপনি নিজেকে অধিক শক্তিশালী অনুভব করেন: অ্যারোবিক ব্যায়াম আপনার হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে শক্তিশালী করে তোলে । যাদের হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর স্বাস্থ্য ভালো, শরীরচর্চার সময় তাদের শ্বাসকষ্ট বা হাঁপিয়ে ওঠার সমস্যা কম হয় এবং তাদের হৃৎস্পন্দন অনেক দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে ।
পোশাকের মাপ বা ফিটিংয়ে পরিবর্তন: ওজন মাপার যন্ত্রে আপনার ওজনে খুব সামান্য পরিবর্তন দেখা গেলেও, আপনার শরীরের সাথে পোশাকের মাপ বা ফিটিংয়ে যে পরিবর্তন এসেছে—তা আপনি নিজেই লক্ষ্য করতে শুরু করবেন। মূলত শরীরের মেদ বা চর্বি কমা এবং পেশিশক্তি বা মাসল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই এমনটি ঘটে থাকে।
আপনার মেজাজের উন্নতি ঘটে: শরীরচর্চার সুবাদে উদ্বেগ এবং বিষণ্নতার মতো মানসিক সমস্যাগুলিও ক্রমশ প্রশমিত হতে শুরু করে । আপনি নিজেকে অধিক ইতিবাচক অনুভব করেন এবং আপনার খিটখিটে মেজাজ বা বিরক্তিভাব কমে আসে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)