দীপাবলির ভুরিভোজে গ্যাস ও অ্যাসিডিটি ? রান্নাঘরের এই মশলাতেই মিলবে জাদুকরী স্বস্তি
Acidity: দীপাবলির সময় অতিরিক্ত ভাজাপোড়া খাওয়ার ফলে অ্যাসিডিটি ও গ্যাসের সমস্যা হয় ৷ স্বস্তি পেতে কিছু সাধারণ ঘরোয়া উপায় মেনে চলুন ।
Published : November 12, 2026 at 5:27 PM IST
দীপাবলির উৎসব মানেই কেবল আলোর রোশনাই নয়, বরং এটি খাওয়া-দাওয়ারও এক বিশেষ সময় । এই উপলক্ষ্যে নানা ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয় ৷ মিষ্টি, নোনতা জলখাবার, কচুরি, সিঙাড়া এবং ডুবো তেলে ভাজা বিভিন্ন পদ দীপাবলির আসরকে প্রাণবন্ত করে তোলে । অনেক সময় আমরা সংযত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও, লোভ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে ।
উৎসবের আমেজে মেতে আমরা হয়তো প্রচুর ভাজাভুজি খেয়ে ফেলি, যা আমাদের পরিপাকতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । অতিরিক্ত ভাজা খাবার খেলে বুক জ্বালা, অ্যাসিডিটি এবং বদহজমের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । যদি অতিরিক্ত ভাজা খাবার খাওয়ার ফলে অ্যাসিডিটি বা বদহজমে ভোগেন, তবে কিছু ঘরোয়া উপায় আপনাকে স্বস্তি দিতে পারে । কিছু ঘরোয়া প্রতিকারের বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক ।
জোয়ান ও বিট নুন: পেটে গ্যাস এবং ভারী ভাব দূর করার অন্যতম সেরা উপায় হল জোয়ান ও বিট নুন । অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে যদি পেটে ভারী বোধ হয়, তবে এক চামচ জোয়ানের সঙ্গে সামান্য বিট নুন মিশিয়ে ভালো করে চিবিয়ে খেয়ে নিন এবং এরপর সামান্য উষ্ণ জল পান করুন । জোয়ান হজমে সহায়তা করে, যা পেটের ভারী ভাব কমাতে সাহায্য করে এবং গ্যাস থেকে মুক্তি দেয় ।
আদা ও লেবুর রস: অতিরিক্ত ভাজা বা তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার ফলে যদি পেট ফাঁপা বা গ্যাসের সমস্যা হয়, তবে আদা ও লেবুর রস বেশ উপকারী হতে পারে । সামান্য পরিমাণ আদা নিয়ে তার রস বের করে নিন । এতে হাফ চা চামচ লেবুর রস এবং এক চিমটি বিট নুন বা সৈন্ধব নুন মিশিয়ে নিন । এই মিশ্রণটি পান করলে পাকস্থলীর জ্বালাপোড়া কমে এবং বমি ভাব বা পেটে ভারী অনুভূতির মতো সমস্যা থেকে স্বস্তি পাওয়া যায় ।
জিরে ও হিংয়ের চা: পেট সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা দূর করতে জিরে ও হিং উভয়ই অত্যন্ত কার্যকর । জিরে বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) উন্নত করে, আর হিং শরীর থেকে গ্যাস বের করে দিতে সাহায্য করে । এক গ্লাস জলে হাফ চা চামচ জিরে ও এক চিমটি হিং দিয়ে ফুটিয়ে নিন ৷ জল কিছুটা ঠান্ডা হলে পান করুন । এটি বদহজম ও গ্যাসের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে ।
মৌরি ও মিশ্রি: মৌরি ও মিশ্রি হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে । এগুলির শরীর ঠান্ডা রাখার গুণ রয়েছে ৷ তাই এগুলি খেলে বুক জ্বালাপোড়া কমে এবং অ্যাসিডিটি থেকে স্বস্তি পাওয়া যায় । আপনি চাইলে মৌরি ও মিশ্রির মিশ্রণ এক চামচ খেতে পারেন, অথবা জলে মৌরি ভিজিয়ে রেখে সেই জল পান করতে পারেন ।
ভাজা জিরের গুঁড়ো মেশানো ঘোল: যদি অতিরিক্ত ভাজা বা তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার ফলে পাকস্থলীতে জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়, তবে ঘোল বা মাঠার সঙ্গে আধা চা চামচ ভাজা জিরের গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন ৷ এটি পাকস্থলীকে ঠান্ডা করবে । ঘোল শরীরকে শীতল রাখে এবং বদহজম দূর করতেও সহায়তা করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11944625/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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