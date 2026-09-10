ইবোলায় 3,000-এরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে ! এই ভাইরাসটি কীভাবে ছড়ায় ও জানুন এর লক্ষণগুলি সম্পর্কে

ইবোলায় 3,000-এরও বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে ! এই ভাইরাসটি কীভাবে ছড়ায় ও জানুন এর লক্ষণগুলি সম্পর্কে
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা 6,100-এর বেশি এবং এতে 3,000-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ।
Published : September 10, 2026 at 11:25 AM IST
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ইবোলা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে । প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সেখানে 6,100 জন ইবোলায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে এবং এতে 3000-এরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে । এছাড়া, রোগটির দ্রুত বিস্তার উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জনমনে আতঙ্ক বাড়িয়ে তুলেছে ।
এই ভাইরাসটি এড়াতে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েরই অত্যন্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন । জেনে নেওয়া যাক, ইবোলা সংক্রমণের লক্ষণগুলি কী, এটি কীভাবে ছড়ায় এবং কীভাবে আপনি নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন ?
ইবোলার লক্ষণগুলি কী কী ?
সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (CDC)-এর তথ্য অনুযায়ী, ইবোলা সংক্রমণের সংস্পর্শে আসার সাধারণত 2 থেকে 21 দিনের মধ্যে এর লক্ষণগুলি দেখা দেয় । অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে সাধারণত 8 থেকে 10 দিনের মধ্যে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে । শুরুর দিকে লক্ষণগুলি খুব একটা তীব্র হয় না যাকে প্রায়শই 'ড্রাই সিম্পটমস' (dry symptoms) বা প্রাথমিক পর্যায়ের লক্ষণ বলা হয় এবং এর মধ্যে রয়েছে জ্বর, শরীর ব্যথা, হাড়ের জয়েন্ট ও পেশিতে ব্যথা এবং ক্লান্তি ।
রোগটি যতই বাড়তে থাকে, এর লক্ষণগুলি ততই তীব্র হয়ে ওঠে ৷ যাকে প্রায়শই 'ওয়েট সিম্পটমস' (wet symptoms) বা 'সিক্ত লক্ষণ' হিসাবে অভিহিত করা হয় । এর মধ্যে রয়েছে ডায়রিয়া, বমি এবং অভ্যন্তরীণ রক্তপাত ।
ইবোলা ভাইরাস কী (What is the Ebola virus)?
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, ইবোলা হল একটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং প্রাণঘাতী ভাইরাসজনিত রোগ ৷ যা 'ইবোলা হেমোরেজিক ফিভার' নামেও পরিচিত । এটি এমন একটি ভাইরাস সংক্রমণ যা রক্তনালীগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের তরল পদার্থের সংস্পর্শের মাধ্যমে এই ভাইরাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । এর প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে হঠাৎ তীব্র জ্বর, পেশিতে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া এবং শরীরের অভ্যন্তরে বা বাইরে রক্তক্ষরণ । এটি বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না, বরং আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, লালা, ঘাম, বমি, মূত্র এবং বীর্যের সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমেই এটি সংক্রমিত হয় ।
ইবোলা কীভাবে ছড়ায় ?
ইবোলা ভাইরাস বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না ৷ তাই কোনও আক্রান্ত ব্যক্তি আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেই আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন না । এটি কেবল কোনও অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির শরীরের তরল পদার্থের সংস্পর্শে এলেই ছড়ায় । তাছাড়া, আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ইবোলার লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরই কেবল ভাইরাসটি তার শরীর থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়াতে শুরু করে ।
ইবোলা কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় ?
এই রোগ প্রতিরোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল আক্রান্ত ব্যক্তির প্রস্রাব, মল, লালা, ঘাম, বমি, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের (গর্ভস্থ শিশুর চারপাশের তরল) সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা । এছাড়া, ইবোলা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠা কোনও ব্যক্তির বীর্যের সংস্পর্শ থেকেও বিরত থাকতে হবে ৷ যতক্ষণ না পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায় যে তাদের শরীর থেকে ভাইরাসটি সম্পূর্ণ দূর হয়েছে ।
পাশাপাশি, রোগীর ব্যবহৃত কাপড়, বিছানাপত্র এবং শরীরের বিভিন্ন তরল পদার্থ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন । মানুষ ছাড়াও বাদুড়, বন্য হরিণ, বানর ও শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীদের থেকেও এই রোগ ছড়াতে পারে ।
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ebola-disease
https://www.cdc.gov/ebola/about/index.html
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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