রেড মিট খেলে হতে পারে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ! গবেষণার নয়া তথ্য

রেড মিট খেলে হতে পারে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ! গবেষণার নয়া তথ্য
গবেষণায় জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত লাল মাংস খেলে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় 50% বেড়ে যেতে পারে ।
Published : March 10, 2026 at 2:52 PM IST
অনেকেই রেড মিটের স্বাদ এবং প্রোটিনের জন্য পছন্দ করেন ৷ কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে । গবেষণা অনুসারে, অতিরিক্ত পরিমাণে রেড মিট খেলে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় 50% বেড়ে যেতে পারে । চিকিৎসকরা জানান, লাল মাংসের কিছু যৌগ শরীরে রক্তে শর্করা এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে । অতএব, লাল মাংস শরীরে কী পরিবর্তন আনে এবং এর কতটা খাওয়া নিরাপদ বলে মনে করা হয় তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ।
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি আমেরিকান গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতিরিক্ত লাল মাংস বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত লাল মাংস খাওয়া ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় 50 % বাড়িয়ে দিতে পারে । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে লাল মাংস পরিবেশনের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায় । তবে, যদি মানুষ লাল মাংসের পরিবর্তে বিনস, বাদাম, মাছ বা মুরগির মতো প্রোটিন উৎস বেছে নেয়, তাহলে এই ঝুঁকি হ্রাস পেতে পারে ।
রেড মিট কীভাবে শরীরে রক্তে শর্করার উপর প্রভাব ফেলে ?
মজার বিষয় হল, লাল মাংসে কার্বোহাইড্রেট থাকে না, তাই এটি তাৎক্ষণিকভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় না । তবে শরীরে হজমের পর, প্রোটিনগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডে ভেঙে যায় এবং লিভার এর কিছু অংশকে গ্লুকোজে রূপান্তর করতে পারে । এই প্রক্রিয়াটিকে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলা হয় । এটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রক্তে শর্করার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ঘটাতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদি ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
হরমোন এবং লিভারের উপর প্রভাব: যখন শরীর খুব বেশি প্রোটিন গ্রহণ করে, তখন গ্লুকাগন নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হতে পারে । এই হরমোন লিভারকে রক্তে সঞ্চিত চিনি ছেড়ে দেওয়ার জন্য সংকেত দেয় । এটি শক্তি সরবরাহ করে, কিন্তু বারবার খাওয়া রক্তে শর্করার ভারসাম্য ব্যাহত করতে পারে এবং ইনসুলিন সংবেদনশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে ।
প্রক্রিয়াজাত লাল মাংস প্রদাহ বাড়াতে পারে: প্রক্রিয়াজাত রেড মিট প্রায়শই নাইট্রেট, প্রিজারভেটিভ এবং উচ্চ সোডিয়াম থাকে । এই উপাদানগুলি শরীরে হালকা কিন্তু স্থায়ী প্রদাহ (দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ) সৃষ্টি করতে পারে । এই প্রদাহ বিপাককে প্রভাবিত করে এবং ইনসুলিন প্রতিরোধে অবদান রাখতে পারে । তদুপরি, উপস্থিত অস্বাস্থ্যকর চর্বি ওজন বৃদ্ধি এবং পেটের চর্বি জমার কারণ হতে পারে, যা ডায়াবেটিসের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ ।
কতটা লাল মাংস খাওয়া নিরাপদ ?
বিশেষজ্ঞরা বলছেন সমস্যাটি কেবল লাল মাংসের পরিমাণ নয়, বরং এর পরিমাণ এবং খাদ্যাভ্যাস । নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে লাল মাংস খাওয়া, প্রক্রিয়াজাত খাবার সমৃদ্ধ এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবারের সঙ্গে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়াতে পারে । এর চেয়ে ভালো বিকল্প হল আপনার খাদ্যতালিকায় মসুর ডাল, বিন, ছোলা, তোফু, বাদাম, মাছ বা চামড়াবিহীন মুরগির মতো প্রোটিন উৎস অন্তর্ভুক্ত করা । ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং বিপাকীয় স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/19704/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)