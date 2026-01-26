জিরো ফিগারের পিছনে ছুটে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ? শরীরের সমস্য়ার ঝুঁকি এড়াতে সাবধান থাকুন

জিরো ফিগারের পিছনে ছুটে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন ? শরীরের সমস্য়ার ঝুঁকি এড়াতে সাবধান থাকুন
আজকের সোশাল মিডিয়ার যুগে তরুণদের খাদ্যাভ্যাসের ব্যাধি এবং শরীরের অস্থিরতার মতো বিপজ্জনক অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে । মানসিক স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার সঠিক উপায় জানুন ৷
Published : January 26, 2026 at 11:55 AM IST
আজকের সোশাল মিডিয়ার যুগে, ফিট থাকা ফিগার ঠিক রাখা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । বিজ্ঞাপন এবং ফিল্টারের জগৎ তরুণদের মনে এই ধারণা জাগিয়ে তুলেছে যে সুন্দর দেখা মানেই রোগা হওয়া ।
কিন্তু আপনি কি জানেন যে রোগা হওয়ার এই অন্ধ সাধনা জীবন-ঝুঁকিস্বরূপ মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে পারে ৷ যেমন- খাদ্যাভ্যাসের ব্যাধি বা শরীরের অস্থিরতা ? আসলে, যখন ওজন হ্রাস স্বাস্থ্যের লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি নেশায় পরিণত হয়, তখন মানুষ তাঁদের শরীরকে শত্রু হিসেবে দেখতে শুরু করে । জেনে নেওয়া যাক কীভাবে এই মানসিক চাপ কাটিয়ে ওঠা যায় এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গ্রহণ করা যায় ?
বডি শেমিং এবং মানসিক চাপ এড়াবেন কীভাবে ?
নিজের শরীরের আকৃতি নিয়ে বিব্রত বোধ করা আপনার মানসিক শান্তি কেড়ে নিতে পারে । এটি এড়াতে প্রথমে আপনার ডিজিটাল অভ্যাসগুলি উন্নত করা প্রয়োজন । অবিলম্বে সোশাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিকে আনফলো করুন যা আপনাকে হীনমন্য বোধ করে ৷
মনে রাখবেন, সমস্যাটি শরীর নয়, বরং সমাজের সীমিত মানসিকতা যা সৌন্দর্যকে এক ইঞ্চি স্কেলে পরিমাপ করে । যখন আপনি অন্যদের চোখ দিয়ে নিজেকে বিচার করা বন্ধ করবেন তখনই আপনি আপনার আসল সৌন্দর্য চিনতে পারবেন ।
সুস্থ ওজন কমানোর জন্য সুস্থ মানসিকতা অপরিহার্য
মানুষ প্রায়শই ওজন কমানোর জন্য নিজেদের অনাহারে রাখে ৷ যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর । সুস্থ জীবনযাত্রার জন্য, এই বিষয়গুলি বিবেচনা করুন:
ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার খাওয়া: কঠোর ডায়েট চার্ট অনুসরণ করার পরিবর্তে, খিদে পেলে খাবার খাওয়া প্রয়োজন ৷ কারণ এতে শরীরের পুষ্টির ঘাটতির অভাব দেখা দিতে পারে ৷ তাই শরীরের পুষ্টির চাহিদা অনুযায়ী খাবার খাওয়া প্রয়োজন ৷
ব্যায়ামকে শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়: ব্যায়ামকে ওজন কমানোর চাপ-চালিত উপায় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় । এটি শরীরকে শক্তিশালী করার, উদ্যমী রাখার এবং মানসিকভাবে সুখী রাখার উপায় হিসেবে ব্যবহার করুন । কঠোরভাবে শরীরকে কষ্ট না দিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য যতটুকু শরীরচর্চা করা প্রয়োজন ততটাই করা দরকার ৷
সুস্থ থাকার জন্য আপনার ওজনের উপর মনোযোগ দেওয়া একটি ভালো জিনিস ৷ একটি নির্দিষ্ট স্তরে ওজন কমানোর পরেও, সুখ তখনই আসবে যখন আপনি ভেতর থেকে সুস্থ বোধ করবেন । আমাদের এমন একটি মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে যেখানে আমরা আমাদের শরীরের চেহারা মেনে নিই । স্বাস্থ্য মানে কেবল একটি শূন্য চিত্র নয়, বরং শরীর এবং মনের মধ্যে ভারসাম্য ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11103119/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)