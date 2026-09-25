ব্লাশ লাগবে না, বিটের এই পদগুলি বানিয়ে রোজ খান ! বাড়বে হিমোগ্লোবিন উজ্জ্বল হবে ত্বক

ব্লাশ লাগবে না, বিটের এই পদগুলি বানিয়ে রোজ খান ! বাড়বে হিমোগ্লোবিন উজ্জ্বল হবে ত্বক
Healthy Lifestyle: বিট একটি সুপারফুড যা রক্তস্বল্পতা দূর করে, মুখের ত্বকে উজ্জ্বলতা আনে এবং শারীরিক সহনশক্তি বৃদ্ধি করে ।
Published : September 25, 2026 at 10:17 AM IST
বিট কেবল সাধারণ কোন সবজি নয়, বরং এটি একটি ‘সুপারফুড’। শরীরে রক্তস্বল্পতা দূর করা, ত্বকে চমৎকার উজ্জ্বলতা আনা এবং শারীরিক সক্ষমতা বা স্ট্যামিনা বৃদ্ধি এসবের জন্য এটি একটি দারুণ কার্যকরী উপাদান ।
এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ফোলেট, পটাশিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট । এই পুষ্টি উপাদানগুলি শরীরকে ভিতর থেকে বিষমুক্ত (ডিটক্স) রাখে এবং শক্তির মাত্রা অটুট রাখে । সবচেয়ে ভালো বিষয় হল, এটিকে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত সহজ । জানা দরকার বিট খাওয়ার সহজ উপায় যা স্বাদ ও স্বাস্থ্যের মধ্যে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখে ।
সকালে ফ্রেস জুস পান করুন: সকালে খালি পেটে ফ্রেস বিটের জুস পান করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী । এটি শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে । এর স্বাদ ও পুষ্টিগুণ আরও বাড়াতে আপনি এতে সামান্য গাজর, আমলকি বা আদা যোগ করতে পারেন ।
স্যালাডে আনুন নতুনত্ব: খাদ্যতালিকায় কাঁচা বিট রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হল এটি কুচি করে স্যালাড তৈরি করা । শসা, টমেটো ও পেঁয়াজের সঙ্গে এটি মিশিয়ে নিন এবং ওপর থেকে সামান্য লেবুর রস ছড়িয়ে দিন । ফাইবার বা আঁশসমৃদ্ধ এই স্যালাড পরিপাকতন্ত্রকে দারুণভাবে শক্তিশালী করে তোলে ।
বিট পরোটা: শিশুদের পছন্দের খাবার
শিশুরা সাধারণত বিট খেতে পছন্দ করে না । এই সমস্যা কাটাতে, সেদ্ধ ও চটকানো বিট আটার সঙ্গে মিশিয়ে রঙিন ও স্বাস্থ্যকর পরোটা তৈরি করতে পারেন । টিফিন হিসেবে শিশুরা সাধারণত এটি খুব পছন্দ করে ।
স্মুদি: বিটের স্মুদি একটি চমৎকার এনার্জি ড্রিংক বা শক্তিদায়ক পানীয় ৷ যা শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের আগে বা পরে পান করা যেতে পারে । এটি তৈরি করতে বিটের সঙ্গে আপেল, কলা বা দই মিশিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন ।
সুস্বাদু সবজি পদ: রান্না করা সবজি হিসেবেও আপনি প্রতিদিনের খাবারে বিট রাখতে পারেন । হালকা মশলা দিয়ে এটি শুকনো ভাজি বা ঝোল (গ্রেভি) হিসাবে তৈরি করা যায় । এটি কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিও জোগায় ।
তৃপ্তিদায়ক ও সুস্বাদু রায়তা: টক দইয়ের সঙ্গে সেদ্ধ ও কুচি করা বিট মিশিয়ে নিন । স্বাদ বাড়াতে উপর থেকে ভাজা জিরের গুঁড়ো ও বিট লবণ ছড়িয়ে দিন । এটি একটি চমৎকার সাইড ডিশ, যা পেট ঠান্ডা রাখে এবং হজমে সহায়তা করে ।
স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস হিসেবে বিটরুট চিপস
ভাজা চিপস খাওয়ার অভ্যাস থাকলে, এর একটি স্বাস্থ্যকর বিকল্প হতে পারে বিটের চিপস । বিট খুব পাতলা করে স্লাইস বা টুকরো করে কেটে ওভেন বা এয়ার ফ্রায়ারে বেক করে নিন । এটি একটি দারুণ ও স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস, যা সহজেই সাধারণ ভাজা চিপসের জায়গা নিতে পারে । বিট খাওয়ার এই বিভিন্ন ও সুস্বাদু উপায়গুলি অবলম্বন করে আপনি স্বাদের সঙ্গে আপস না করেই এটিকে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । নিয়মিত খেলে আপনার শরীরকে কার্যকরভাবে ডিটক্স ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8565237/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)