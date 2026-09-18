অফিস ও বাড়ির ব্যস্ততার মাঝে শরীরচর্চার সময় পাচ্ছেন না ? জিমে না গিয়েই এই সহজ কৌশলগুলি কাজে লাগান

অফিস ও বাড়ির ব্যস্ততার মাঝে শরীরচর্চার সময় পাচ্ছেন না ? জিমে না গিয়েই এই সহজ কৌশলগুলি কাজে লাগান
ব্যস্ত জীবনযাত্রার মাঝেও যদি জিমে যাওয়ার সময় না পান, তবে ঘরের কাজকর্মের মাধ্যমেই আপনি ফিট থাকতে পারেন ।
Published : September 18, 2026 at 2:48 PM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, অফিসের চাপ ও ঘরের কাজের ব্যস্ততার মাঝে জিমে যাওয়ার সময় বের করা বেশ কঠিন হতে পারে । অনেকেই মনে করেন ফিট থাকার একমাত্র উপায় হল জিমে গিয়ে এক-দু ঘণ্টা কঠোর শরীরচর্চা করা, কিন্তু বিষয়টি আসলে তা নয় ।
দৈনন্দিন ঘরের কাজের মাধ্যমেই আপনি নিজের ফিটনেস বজায় রাখতে পারেন । জেনে নেওয়া দরকার এমন কিছু সহজ উপায় সম্পর্কে, যার সাহায্যে জিমে না গিয়েও আপনি নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারবেন ।
ঘর মোছার সময় স্কোয়াট: ঘর ঝাড়ু দেওয়া বা মোছা এগুলি নিজেই এক ধরনের শরীরচর্চা । মেঝেতে বসে ঘর মুছলে আপনার শরীরের কোর (core) বা পেটের গভীরের পেশি এবং উরুর পেশিগুলি সক্রিয় হয় । একইভাবে, দাঁড়িয়ে ঘর মোছার সময় কেবল কোমর বাঁকানোর পরিবর্তে 'স্কোয়াট' বা উবু হয়ে বসার ভঙ্গিতে কাজটি করার চেষ্টা করুন ৷ এতে আপনার উরু ও পিঠের নীচের অংশের পেশিগুলো কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয় ।
কাপড় ধোয়া ও শুকানো: কাপড় ধোয়া এবং তা শুকানোর জন্য বাইরে মেলে দেওয়াটাও এক ধরনের ভালো ব্যায়াম । ওয়াশিং মেশিন থেকে কাপড় বের করার সময় বা বালতি থেকে কাপড় তোলার জন্য বারবার কোমর বাঁকিয়ে নিচু হওয়ার পরিবর্তে, হাঁটু ভাঁজ করে 'স্কোয়াট' (squat) বা ওঠবস করার ভঙ্গিতে নীচু হোন । একইভাবে, দড়িতে কাপড় মেলার সময় পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান ৷ এতে আপনার উরু ও পায়ের নিচের অংশের পেশির ব্যায়াম হবে ।
রান্নাঘরে শরীরচর্চা: রান্না করা বা বাসন ধোয়ার সময় আপনাকে প্রায়শই দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । সক্রিয় থাকার জন্য আপনি এই সময়টিকে কাজে লাগাতে পারেন । যেমন- বাসন ধোয়া বা চা বানানোর সময় আপনি 'কাফ রেইজ' (পায়ের গোড়ালি উপরে তোলা ও নামানো) করতে পারেন ৷ এটি আপনার পায়ের জন্য একটি ভালো ব্যায়াম ।
সিঁড়ি ব্যবহার ও ভারী বস্তু ওঠানো: ঘরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করা বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা চমৎকার ব্যায়ামের কাজ করে । বাড়িতে সুযোগ থাকলে লিফটের বদলে সিঁড়ি ব্যবহার করুন । এটি এক ধরণের দারুণ কার্ডিও ব্যায়াম যা হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা উন্নত করার পাশাপাশি ওজন কমাতেও সাহায্য করে । একইভাবে, ভারী বস্তু ওঠানো বা বহন করা আপনার পেশিকে শক্তিশালী করে এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)