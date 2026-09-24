শক্তি বৃদ্ধি করুন ইন্সট্যান্ট ! ভিটামিন বি-12-এর ঘাটতি দূর করতে ঘরে তৈরি করুন এই পানীয়গুলি

শক্তি বৃদ্ধি করুন ইন্সট্যান্ট ! ভিটামিন বি-12-এর ঘাটতি দূর করতে ঘরে তৈরি করুন এই পানীয়গুলি
শরীরে ভিটামিন বি-12-এর ঘাটতির ফলে ক্লান্তি, দুর্বলতা, রক্তাল্পতা এবং স্নায়ুজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
Published : September 24, 2026 at 11:29 AM IST
সুস্থ শরীর বজায় রাখার জন্য ভিটামিন বি12 একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান । এটি রক্ত গঠনে সহায়তা করে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং শরীরের শক্তির মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে । যেহেতু ভিটামিন বি12 মূলত প্রাণিজ উৎস থেকে পাওয়া যায়, তাই নিরামিষভোজীদের মধ্যে এর ঘাটতি দেখা দেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে ।
তবে কিছু স্বাস্থ্যকর পানীয়ের মাধ্যমে এই ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব । জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু পানীয় সম্পর্কে যা শরীরে ভিটামিন বি12-এর মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ৷
দুধ: দুধ ভিটামিন বি12-এর অন্যতম সহজ ও সেরা উৎস । প্রতিদিন সকালে বা রাতে এক গ্লাস দুধ পান করলে ভিটামিন বি12-এর পাশাপাশি ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন পাওয়া যায়, যা হাড় ও স্নায়ু উভয়কেই শক্তিশালী করে তোলে ।
লস্যি: টক দই দিয়ে তৈরি লস্যি কেবল সুস্বাদু নয়, বরং এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি12 থাকে ৷ এটি হজমশক্তি বাড়ায় এবং শরীরকে শীতল রাখে ।
ঘোল (বা বাটারমিল্ক): ঘোল একটি হালকা, সহজে হজমযোগ্য এবং পুষ্টিকর পানীয় । এতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া ও ভিটামিন বি12 অন্ত্র ও শরীর উভয়কেই সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।
ফর্টিফাইড সয়া মিল্ক: যারা সাধারণ দুধ পান করেন না, তাদের জন্য ফর্টিফাইড সয়া মিল্ক একটি চমৎকার বিকল্প । এতে ভিটামিন বি12 ও প্রোটিন উভয়ই থাকে ।
ফর্টিফাইড ওট মিল্ক: ওটস মিল্কের সঙ্গে ভিটামিন বি12 যুক্ত করা হলে এটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর পানীয়তে পরিণত হয় । এটি হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং শরীরে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায় ।
কলা ও পিনাট বাটারের স্মুদি: দুধ, কলা এবং পিনাট বাটার দিয়ে তৈরি স্মুদি অত্যন্ত পুষ্টিকর । এতে থাকা দুধ ভিটামিন বি12 সরবরাহ করে এবং এই পানীয়টি ওজন বাড়াতে ও দুর্বলতা কাটাতে সাহায্য করে ।
নিউট্রিশনাল ইস্টের পানীয়: নিউট্রিশনাল ইস্ট জল, স্যুপ বা স্মুদির সঙ্গে মিশিয়ে পান করা যায় । এটি ভিটামিন বি12-এর একটি দারুণ উৎস, বিশেষ করে নিরামিষভোজীদের জন্য ।
প্রোটিন ড্রিংক: দুধের সঙ্গে প্রোটিন মিশিয়ে পান করলে শরীর প্রোটিন ও ভিটামিন বি12—উভয়ই পায় । এটি পেশি ও শরীরের শক্তির মাত্রা ঠিক রাখতে উপকারী ।
ভিটামিন বি12-এর গুরুত্ব: শরীরে লোহিত রক্তকণিকা তৈরি, স্নায়ুতন্ত্র সুস্থ রাখা, ডিএনএ (DNA) সংশ্লেষণ, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বজায় রাখা এবং শক্তির মাত্রা ঠিক রাখার জন্য ভিটামিন বি12 অপরিহার্য । এর ঘাটতির ফলে রক্তাল্পতা, চরম ক্লান্তি, বিষণ্নতা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং স্নায়ুজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ তাই ভিটামিন বি-12 সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খাওয়া উচিত ।
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB12-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)