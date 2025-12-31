ডায়েটের কিছু অদলবদল করলেই আপনি থাকবেন ফিট, নতুন ট্রেন্ড Diet Swaps সম্পর্কে জানুন

ডায়েটের কিছু অদলবদল করলেই আপনি থাকবেন ফিট, নতুন ট্রেন্ড Diet Swaps সম্পর্কে জানুন
বছর শেষ ৷ নতুন বছর শুরু থেকেই নিজের খাদ্যাভ্য়াসের দিকে মনোযোগ দিন ৷ এতে আপনাকে ফিট রাখতে সাহায্য করবে ৷
Published : December 31, 2025 at 9:00 AM IST
নতুন বছর আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই একই সংকল্প নিই - এই বছর ওজন কমাব ! জিমে যাই এবং কঠোর ডায়েট শুরু করি, কিন্তু সমস্যা হল কঠোর ডায়েট বেশি দিন স্থায়ী হয় না এবং আমরা আবার আমাদের পুরানো অভ্যাসে ফিরে যাই ।
যদি বলা হয় আপনার প্রিয় খাবারগুলিকে ছেড়ে দেওয়ার দরকার নেই ৷ শুধুমাত্র খাওয়ার পদ্ধতিকে স্মার্ট করতে হবে ৷ এটিকে Diet Swaps বলা হয় । এই নতুন বছরে, আপনার খাদ্যতালিকায় এই ছোট পরিবর্তন করুন । তাহলেই আর নতুন বছরের ওজন কমানোর চিন্তাতে থাকতে হবে না ৷
ঠান্ডা পানীয়ের পরিবর্তে, নারকেল জল বা বাটারমিল্ক খান: ঠান্ডা পানীয় এবং সোডাতে চিনি ছাড়া আর কিছুই থাকে না । এগুলি কেবল ওজন বাড়ায় । এই বছর, যখনই আপনার তৃষ্ণা লাগে বা ঠান্ডা খাওয়ার কিছু ইচ্ছা হয়, তখনই নারকেল জল, লেবু জল, বা ঠান্ডা বাটারমিল্ক পান করুন । এটি আপনাকে হাইড্রেটেড রাখবে এবং ক্যালোরি বাড়াবে না ।
ফলের রস নয়, পুরো ফল খান: আমরা প্রায়শই মনে করি যে ফলের রস খুবই স্বাস্থ্যকর ৷ কিন্তু সত্য হল জুসিং ফলের সমস্ত ফাইবার দূর করে দেয় ৷ কেবল চিনি থাকে । তাই, রস পান করার পরিবর্তে, ফল চিবিয়ে খান । এতে আপনার পেট ভরবে এবং সম্পূর্ণ পুষ্টি জোগাবে ।
আলুর চিপসকে 'না' বলুন, পরিবর্তে মাখানা খান: আপনার সন্ধ্যার চায়ের সঙ্গে মুচমুচে কিছু খাওয়া একটি লোভনীয় ইচ্ছা, তবে ভাজা চিপসের পরিবর্তে, ভাজা মাখানা বা পপকর্ন (মাখন ছাড়া) চেষ্টা করুন । এতে ক্যালোরি খুব কম থাকে এবং খিদে মেটানোর জন্য এটি একটি দুর্দান্ত খাবার ।
মেয়োনিজের পরিবর্তে ঘরে তৈরি চাটনি বা দই: স্যান্ডউইচ বা রোল হোক, আমরা প্রায়শই স্বাদের জন্য প্রচুর মেয়োনিজ যোগ করি । এটি চর্বির ভাণ্ডার । এর পরিবর্তে, পুদিনা পাতার চাটনি, হুমাস, অথবা ঘন দই ব্যবহার করুন । স্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং আপনার স্বাস্থ্যও সুন্দর থাকবে ।
দুধের চকলেটের পরিবর্তে ডার্ক চকলেট: সবাই মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন । যদি আপনি প্রতিরোধ করতে না পারেন, তাহলে চিনিযুক্ত দুধের চকলেটের পরিবর্তে ছোট এক টুকরো ডার্ক চকলেট চেষ্টা করুন । এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে যা হার্টের জন্য ভালো ।
ময়দার পাউরুটির পরিবর্তে মাল্টিগ্রেইন পাউরুটি: ময়দার পাউরুটি তৈরি করা হয় পরিশোধিত ময়দা দিয়ে, যা হজমে ভারী এবং চর্বি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে । ব্রেকফাস্টে এটি মাল্টিগ্রেইন রুটি দিয়ে শুরু করুন । এতে ফাইবার বেশি থাকে, যা আপনাকে দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখে ।
চিনিযুক্ত চায়ের পরিবর্তে মিষ্টি ছাড়া চা: ভারতীয় পরিবারগুলি সারাদিন কয়েক কাপ চা পান করে । প্রতিটি কাপের সঙ্গে আপনার শরীরে কতটা চিনি প্রবেশ করছে তা বিবেচনা করুন । চিনির পরিবর্তে সামান্য গুড় দিয়ে পরিবর্তন করুন অথবা ধীরে ধীরে দুর্বল চা পান করুন । এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলি বড় প্রভাব ফেলবে ।
ভাজা খাবারের পরিবর্তে ভাজা বা গ্রিল করা খাবার: ভাজা পনির বা চিকেনের পরিবর্তে গ্রিল করা বা তন্দুরি বিকল্পগুলি বেছে নিন । এগুলিও সুস্বাদু, তবে তেলের অনুপস্থিতি তাদের ক্যালোরি অর্ধেক কমিয়ে দেয় ।
আইসক্রিমের পরিবর্তে ফলের সঙ্গে দই: খাওয়ার পরে আইসক্রিম খাওয়া সবসময় বেশ আনন্দের ৷ তবে এটি একটি চিনি দেওয়া । পরিবর্তে দইয়ের সঙ্গে কাটা তাজা ফল মিশিয়ে খান । এটি মিষ্টি এবং স্বাস্থ্যকর উভয়ই ।
সাদা ভাতের পরিবর্তে ব্রাউন রাইস বা পোরিজ: সাদা ভাত খুব দ্রুত হজম হয় এবং আপনার খিদে বোধ করতে পারে । সপ্তাহে কয়েকবার ব্রাউন রাইস, ওটস বা পোরিজ দিয়ে এর পরিবর্তে চেষ্টা করুন । এগুলি ফাইবার সমৃদ্ধ এবং ওজন কমাতে খুব সহায়ক হতে পারে ।
ফিটনেস কোনও শাস্তি নয়, এটি একটি জীবনধারা । এই বছর নিজেকে অভুক্ত রাখবেন না; শুধু স্বাস্থ্যকর খাবার খান ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)