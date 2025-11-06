শরীরে পুষ্টির অভাব হলে প্রথম কোন লক্ষণগুলি দেখা যায় ? জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত

শরীরে পুষ্টির অভাব হলে প্রথম কোন লক্ষণগুলি দেখা যায় ? জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত
কখনও কখনও শরীরে ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের ঘাটতি দেখা দেয়, যা শরীরকে অকার্যকর করে তুলতে পারে । এই অভাবের লক্ষণগুলি কী কী জেনে নিন ।
Published : November 6, 2025 at 3:09 PM IST
শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য সঠিক পুষ্টি প্রয়োজন । এটি ছাড়া, শরীর সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না । অতএব, যখন কোনও নির্দিষ্ট ভিটামিন বা খনিজের ঘাটতি দেখা দেয়, তখন আমাদের শরীর নির্দিষ্ট সংকেত দিয়ে আমাদের সতর্ক করতে শুরু করে ।
ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া করলে শরীরকে সুস্থ রাখা অনেক সহজ হয়ে যায় । খাবারে থাকা পুষ্টিগুণ শরীরের যত্ন নিতে সাহায্য় করে । তবে বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্র একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে সব চেয়ে বেশি অনিয়ম হয় খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে । বিশেষজ্ঞরা জানান সবকিছুর পরে খাওয়াদাওয়া ঠিক রাখা জরুরি ৷ আর সবধরনের খাবার খাওয়া প্রয়োজন ৷ কারণ শরীরে প্রোটিন, খনিজ, ক্যালসিয়াম, ফাইবার ইত্যাদি সবকিছুই সমানভাবে জরুরি ৷
গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ করার জন্য এই প্রাথমিক লক্ষণগুলি সনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে মানুষ প্রায়শই এই লক্ষণগুলি সম্পর্কে অবগত থাকে না এবং পুষ্টির ঘাটতি প্রায়শই অনেক দেরিতে ধরা পড়ে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই লক্ষণগুলি সম্পর্কে ৷
ভিটামিন ডি এর অভাব: ভিটামিন ডি সূর্যের ভিটামিন নামে পরিচিত এবং আমাদের মেজাজ এবং শক্তির স্তরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যদিও মানুষ প্রায়শই বিশ্বাস করে যে অভাবের প্রথম লক্ষণ হল হাড়ের ব্যথা, তবে এটি সত্য নয় । যখন কোনও অভাব দেখা দেয়, তখন আপনি প্রথমে অব্যক্ত দুঃখ, বিরক্তি বা বিষণ্ণতা অনুভব করতে পারেন । কারণ ভিটামিন ডি মস্তিষ্কে সেরোটোনিন হরমোন উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
ম্যাগনেসিয়ামের অভাব: সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে ম্যাগনেসিয়ামের অভাবের প্রথম লক্ষণ হল পেশীতে টান । তবে, এটি সত্য নয়। প্রথম লক্ষণ হল অনিদ্রা বা উদ্বেগ। ম্যাগনেসিয়ামের অভাব সরাসরি ঘুম এবং মানসিক শান্তির উপর প্রভাব ফেলে । যদি আপনি অব্যক্ত উদ্বেগ বা ঘুমের সমস্যা অনুভব করেন, তবে এটি ম্যাগনেসিয়ামের অভাবের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হতে পারে ।
ভিটামিন বি12 এর অভাব: ভিটামিন বি12 এর অভাবের প্রথম এবং সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং দুর্বলতা, কারণ শরীরে অক্সিজেন সঠিকভাবে পরিবহন করা হয় না । হাত ও পায়ে ঝিনঝিন ধরা বা অসাড়তা স্নায়ুর ক্ষতির লক্ষণ ।
পটাশিয়ামের অভাব: পটাসিয়াম হল একটি ইলেক্ট্রোলাইট যা হৃদস্পন্দন, পেশী সংকোচন এবং স্নায়ু সংকেত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । যখন পটাশিয়ামের মাত্রা কমে যায়, তখন এটি সরাসরি হৃদয়কে প্রভাবিত করে । হৃদস্পন্দন, অর্থাৎ দ্রুত হৃদস্পন্দন, হৃদস্পন্দন এড়িয়ে যাওয়া, বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, অভাবের সতর্কতা লক্ষণ ।
ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাব: মস্তিষ্কের বিকাশ এবং কার্যকারিতার জন্য ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড বিশেষভাবে অপরিহার্য। মনোযোগ দিতে অসুবিধা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং বিরক্তি হল ওমেগা-3 এর অভাবের প্রথম লক্ষণ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
