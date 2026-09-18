শরীর কিডনি বিকল হওয়ার সতর্কবার্তা দেয় ! এই লক্ষণকে উপেক্ষা করলে বড় বিপদ

শরীর কিডনি বিকল হওয়ার সতর্কবার্তা দেয় ! এই লক্ষণকে উপেক্ষা করলে বড় বিপদ
শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে এবং রক্ত পরিষ্কার রাখতে আমাদের কিডনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷
Published : September 18, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 10:43 AM IST
আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হল কিডনি । রক্ত পরিশোধন করা, ক্ষতিকর পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেওয়া এবং শরীরের তরল ও জলের ভারসাম্য বজায় রাখা এগুলিই এর প্রধান কাজ ।
তবে উদ্বেগের বিষয় হল, কিডনি-সংক্রান্ত অধিকাংশ রোগই ‘নীরব’ প্রকৃতির, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে এগুলির কোনও স্পষ্ট লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা যায় না । ফলে মানুষ প্রায়শই অজান্তে শরীরের এই প্রাথমিক পরিবর্তনগুলিকে উপেক্ষা করে ফেলে ৷ যার ফলে সমস্যাটি ধীরে ধীরে গুরুতর আকার ধারণ করে । তাই শরীরের দেওয়া এই সংকেতগুলি সময়মতো শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি । জেনে নেওয়া যাক কোন লক্ষণগুলি দেখা দিলে অবিলম্বে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ?
প্রস্রাবের রঙের পরিবর্তন: যদি হঠাৎ দেখেন যে ঘন ঘন প্রস্রাব করতে হচ্ছে বিশেষ করে রাতে তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না । এছাড়া গাঢ় রঙের বা ফেনাযুক্ত প্রস্রাব এবং প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া হওয়া এসবই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় আপনার কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছে না ।
শরীরের অংশে অপ্রয়োজনীয় ফোলা: কিডনি যখন রক্তকে সঠিকভাবে ফিল্টার করতে অক্ষম হয়, তখন শরীরে অতিরিক্ত জল ও সোডিয়াম জমতে শুরু করে । এই কারণে, আপনার পা, গোড়ালি, হাত এবং মুখে ফোলাভাব দেখা দিতে শুরু করে । সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যদি আপনার চোখের চারপাশে ফোলাভাব লক্ষ্য করেন তবে এটি কিডনির সমস্যার একটি বড় সতর্কতা হতে পারে ।
সব সময় ক্লান্ত এবং দুর্বল বোধ: কিডনির সমস্যার কারণে শরীর থেকে টক্সিন বের হয়ে রক্তে জমতে শুরু করে না । এই ক্ষতিকারক উপাদানগুলি জমা হওয়ার কারণে, একজন ব্যক্তি সর্বদা অত্যন্ত ক্লান্ত এবং দুর্বল বোধ করেন ।
খিদে হ্রাস এবং বমি বমি ভাব: শরীরে টক্সিন বৃদ্ধির ফলে আমাদের পরিপাকতন্ত্রেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে । যদি আপনার খিদে হঠাৎ কমে যায়, বমি বমি ভাবের সমস্যা হয় বা মুখে অদ্ভুত স্বাদ থাকে, তাহলে এটি কিডনি রোগের লক্ষণ হতে পারে ।
শুষ্ক ত্বক এবং চুলকানি: ক্ষতিকর উপাদানগুলি শরীর থেকে বের হতে না পারলে রক্তে জমা হতে থাকে । এর সরাসরি প্রভাব আপনার ত্বকে দেখা যায়। এর কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং চুলকানি ও জ্বালাপোড়ার সমস্যা শুরু হয় । অনেক সময় এর কারণে ত্বকের রংও বিবর্ণ হতে শুরু করে ।
শ্বাস নিতে সমস্যা হচ্ছে: কিডনি ফেইলিওরের ক্ষেত্রে শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত জল কখনও কখনও ফুসফুসে পৌঁছয় । এই কারণে শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় । এছাড়া কিডনির সমস্যার কারণে সৃষ্টি রক্তস্বল্পতাও শ্বাসকষ্টের বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ।
নীচের পিঠে ব্যথা: আপনার নীচের পিঠে বা পাশে ক্রমাগত ব্যথা থাকলে, এটি উপেক্ষা করবেন না । এটি কিডনিতে পাথর বা কিডনি সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে, এই ব্যথা খুব তীব্র এমনকি অসহ্যও হতে পারে ।
কিডনি সবসময় সুস্থ রাখার সহজ উপায়: এই গুরুতর রোগগুলি থেকে আপনার কিডনিকে রক্ষা করতে এবং তাদের ফিট রাখতে, আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কিছু সহজ পরিবর্তন করতে পারেন:
প্রচুর জল পান করুন: সারাদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা কিডনিকে ডিটক্সিফাই করার সবচেয়ে ভালো উপায় ।
একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করুন: সবসময় একটি সুষম খাদ্য খান । খাবারে লবণের পরিমাণ কম রাখুন এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে দূরে থাকুন ।
নিয়মিত চেকআপ করুন: আপনার রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার সময় সময় পরীক্ষা করুন, কারণ উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস কিডনি রোগের প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7164985/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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