অ্যালজাইমার বার্ধক্যের জন্য অপেক্ষা করে না ! এর লক্ষণগুলো 5-10 বছর আগেই দেখা দিতে পারে
Symptoms of Alzheimers: নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 65 বছর বয়সের আগে যে অ্যালজাইমার রোগ হয় ৷ তা বার্ধক্যে দেখা দেওয়া অ্যালজাইমার থেকে অনেকটাই আলাদা ৷
Published : October 15, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 2:29 PM IST
আপনি যদি মনে করেন অ্যালজাইমার কেবল বার্ধক্যজনিত একটি রোগ, তবে নতুন গবেষণা আপনাকে অবাক করে দিতে পারে । সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে , 65 বছর বয়সের আগে যে অ্যালজাইমার হয়, তা পরবর্তী জীবনে হওয়া অ্যালজাইমারের চেয়ে অনেকটাই আলাদা । গবেষণায় ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, কম বয়সে যাঁরা এই রোগে আক্রান্ত হন, তাঁদের উপসর্গ এবং স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলি বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যাওয়া লক্ষণগুলির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ।
রোগ নির্ণয়ের 5 বছর আগে থেকেই স্বাস্থ্যগত সমস্যাগুলির আবির্ভাব
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যেসব ব্যক্তির অল্প বয়সে অ্যালজাইমার রোগ হয়, তাদের ক্ষেত্রে রোগটি আনুষ্ঠানিকভাবে শনাক্ত হওয়ার অন্তত পাঁচ বছর আগে থেকেই বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । গবেষকদের মতে, এই বয়সের ব্যক্তিদের মধ্যে বিষণ্নতা, দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং মৃগীরোগের মতো সমস্যাগুলির ঝুঁকি বেশি থাকে । এছাড়া, মস্তিষ্কের আঘাত, সেরিব্রোভাসকুলার রোগ (মস্তিষ্কের রক্তনালিসংক্রান্ত সমস্যা), থাইরয়েডজনিত জটিলতা এবং অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যাও এই দলের ব্যক্তিদের মধ্যে তুলনামূলক বেশি পরিলক্ষিত হয় ।
এই সুনির্দিষ্ট লক্ষণগুলি 6 থেকে 10 বছর আগে থেকেই দেখা দিতে শুরু করে ।
'অ্যালজাইমার অ্যান্ড ডিমেনশিয়া: দ্য জার্নাল অফ দ্য অ্যালজাইমার অ্যাসোসিয়েশন'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে । প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোগীদের শরীরে রোগটি শনাক্ত হওয়ার 6 থেকে 10 বছর আগে থেকেই কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে । এর মধ্যে কানে একটানা ভোঁ-ভোঁ শব্দ হওয়া এবং শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া বেশ সাধারণ ।
হৃদরোগজনিত সমস্যাগুলি মূল কারণ নয়
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অ্যালজাইমার রোগ দেখা দেয়, তার ক্ষেত্রে হৃদরোগের ঝুঁকিগুলিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় । তবে, অল্প বয়সে শুরু হওয়া অ্যালজাইমারের (early-onset Alzheimer’s) ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয় । গবেষকরা স্পষ্ট করেছেন, বয়স্কদের অ্যালজাইমারের তুলনায় অল্প বয়সে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ বা রক্তে লিপিডের (চর্বি জাতীয় উপাদান) উচ্চ মাত্রার মতো সমস্যাগুলি সাধারণ মানুষের তুলনায় বেশি দেখা যায় না । অন্য কথায়, বয়স্কদের অ্যালজাইমারের তুলনায় অল্প বয়সে হওয়া অ্যালজাইমারের ক্ষেত্রে হৃদরোগজনিত সমস্যাগুলো ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না ।
https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-symptoms-and-diagnosis/what-are-signs-alzheimers-disease
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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