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আপনার সন্তানের কি বয়সের তুলনায় বড় দেখাচ্ছে ? বিষয়টিকে হালকাভাবে নেবেন না

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটে, কিন্তু কোনও শিশুর মধ্যে যদি অকালে প্রাপ্তবয়স্কসুলভ পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে ৷

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আপনার সন্তানও কি তার বয়সের তুলনায় বেশি বড় দেখায় ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2026 at 5:34 PM IST

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খুব কম বয়সে কোনও শিশুর ভারী গড়ন, গম্ভীর কণ্ঠস্বর বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতা কি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলে ? এটি এমন কোনও সাধারণ বিষয় নয় যা উপেক্ষা করা উচিত । অল্প বয়সে বয়স্কদের মতো দেখতে হওয়াটা কেবল অন্যদের জন্যই নয়, বরং খোদ ওই শিশুদের জন্যও মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে ।

যেসব শিশু তাদের প্রকৃত বয়সের চেয়ে বয়স্ক দেখায়, তারা প্রায়ই মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় এবং সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে নানা জটিলতার মুখোমুখি হয় । এর ফলে খিটখিটে মেজাজ ও উদ্বেগের মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে । এটি মনে রাখা জরুরি যে, শরীর ও মনের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তাদের বয়সের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্বাভাবিকভাবেই হওয়া প্রয়োজন ।

অল্প বয়সে প্রাপ্তবয়স্কসুলভ বৈশিষ্ট্য ও আচরণ প্রকাশ পাওয়া শিশুদের জীবনের নানাবিধ চ্যালেঞ্জকে আরও জটিল করে তুলতে পারে । এরফলে তারা বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতার ঝুঁকিতেও পড়তে পারে । সময়মতো এই বিষয়ে পদক্ষেপ না নিলে স্থূলতা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং জীবনযাপন-জনিত বহু দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে । বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্তন বা ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে ।

হরমোনের ভারসাম্যহীনতা: একটি প্রধান কারণ

গত কয়েক দশকে শিশুদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে ৷ বাড়িতে তৈরি খাবারের পরিবর্তে বাইরের খাবার বা ‘জাঙ্ক ফুড’ খাওয়ার প্রবণতা এবং দীর্ঘ সময় ধরে মোবাইল বা টেলিভিশনের স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার (স্ক্রিন টাইম) মতো বিষয়গুলি নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে । খাদ্যাভ্যাসের এই নেতিবাচক পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনের সামনে কাটানোর ফলে শিশুদের মধ্যে শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বাড়ছে ।

শিশুরা খেলাধুলা ও শারীরিক পরিশ্রম থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, যার ফলে তাদের দ্রুত ওজন বৃদ্ধি ও স্থূলতার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে । স্থূলতা শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে, যা অল্প বয়সে বয়ঃসন্ধি শুরুর অন্যতম প্রধান কারণ । এটি মনে রাখা জরুরি, হরমোনের ভূমিকা কেবল উচ্চতা বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ৷ শরীরে বিভিন্ন ধরনের হরমোন রয়েছে যা শারীরিক বিকাশ ও মস্তিষ্কের সঠিক কার্যকারিতা থেকে শুরু করে শরীরের প্রায় প্রতিটি জৈবিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ।

এই লক্ষণগুলির দিকে খেয়াল রাখুন: সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে 8 থেকে 13 বছর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে 9 থেকে 14 বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধি বা পিউবার্টি (puberty) শুরু হয় । যদি এই বয়সের আগেই বয়ঃসন্ধির লক্ষণ দেখা দেয়, তবে তাকে 'অকাল বয়ঃসন্ধি' (early puberty) বলা হয় । মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে স্তনের বিকাশ, দ্রুত উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঋতুস্রাব বা পিরিয়ড শুরু হওয়া । ছেলেদের ক্ষেত্রে লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে কণ্ঠস্বর ভারী হওয়া, পেশির গঠন ও বৃদ্ধি এবং মুখে লোম বা দাড়ি-গোঁফ গজানো । এই ধরনের শিশুদের শরীরে দুর্গন্ধ তৈরি হতে পারে এবং ব্রণ হওয়ার সমস্যাও দেখা দিতে পারে ।

প্লাস্টিক কেন এড়িয়ে চলবেন ?

আপনি যদি শিশুদের প্লাস্টিকের বোতল, টিফিন বক্স বা প্লাস্টিকে মোড়ানো খাবার দিয়ে থাকেন, তবে অবিলম্বে তা বন্ধ করুন । এসব সামগ্রীতে এমন কিছু রাসায়নিক থাকতে পারে যা খাবার বা জলের সঙ্গে মিশে শরীরের স্বাভাবিক হরমোনজনিত কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে । প্লাস্টিকে প্রায়শই বিসফেনল (bisphenols) এবং থ্যালেটস (phthalates)-এর মতো ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান থাকে ।

মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন ঘুম নিশ্চিত করুন: অপর্যাপ্ত ঘুম হরমোনের পরিবর্তন এবং অকাল বয়ঃসন্ধির একটি বড় কারণ হতে পারে । শরীরের হরমোন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷ ঘুমের অভাব এই ব্যবস্থাকে ব্যাহত করতে পারে এবং স্থূলতা ও ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে । তাই শিশুদের 'স্ক্রিন টাইম' (মোবাইল, টিভি বা কম্পিউটারের সামনে কাটানো সময়) কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি । স্ক্রিন থেকে নির্গত নীল আলো মেলাটোনিন হরমোনের উৎপাদনে বাধা দেয়, যা মূলত ঘুমের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে ।

পিজিআই (PGI) রোহতকের গবেষণায় সতর্কবার্তা:

পিজিআইএমএস (PGIMS)-এর পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগ গত এক বছরে অকাল বয়ঃসন্ধির অনেকগুলি ঘটনার কথা জানিয়েছে । এসব ঘটনার মধ্যে আট বছর বয়সের আগেই ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার মতো বিষয়ও রয়েছে, যার সঙ্গে প্রায়শই থাইরয়েডজনিত সমস্যাও দেখা যাচ্ছে । মেয়েদের মধ্যে বয়ঃসন্ধির লক্ষণগুলি ক্রমশ কম বয়সে দেখা দিচ্ছে ৷ চিকিৎসকরা এখন চার বছর বয়সি মেয়েদের মধ্যেও ঋতুস্রাব এবং সাত বছর বয়সি মেয়েদের মধ্যে থাইরয়েডের সমস্যা লক্ষ্য করছেন ৷

ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর পেডিয়াট্রিক এন্ডোক্রিনোলজির মতে, স্মার্ট গ্যাজেট যেমন- মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট এবং টেলিভিশন এর অত্যধিক ব্যবহারও অল্প বয়সে বয়ঃসন্ধি শুরুর একটি কারণ । ভারতের প্রেক্ষাপটেও এই প্রবণতা স্পষ্ট, যেখানে বিপুল সংখ্যক শিশু পড়াশোনার জন্য মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা ট্যাবলেটের ওপর নির্ভরশীল ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11424421/

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