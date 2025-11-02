ETV Bharat / health

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন এই ড্রাই ফ্রুটের জল পান করুন, রোগ দূরে থাকবে

হালকা বৃষ্টি হোক বা অফিসে কেউ হাঁচি দিলে আপনার শরীর কি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ? এই ড্রাই ফ্রুট খেলে কার্যকরী উপায় হতে পারে ৷

Healthy life
ড্রাই ফ্রুট ভেজানো জল শরীরের জন্য উপকারী (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 2, 2025 at 5:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আজকের দ্রুতগতির জীবনে, আমাদের শরীরের জন্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটাই করে । যদি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে আমরা সর্দি, জ্বর এবং অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ি । আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার সবচেয়ে সহজ এবং প্রাকৃতিক উপায় হল আমাদের খাদ্যতালিকায় সুপারফুড অন্তর্ভুক্ত করা এবং যখন প্রাকৃতিক শক্তির কথা আসে, তখন ভেজানো ফলের জল একটি আশীর্বাদ ।

হালকা বৃষ্টি হোক বা অফিসে কেউ হাঁচি দিক, আপনার শরীর কি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ? যদি তাই হয়, তাহলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে । তাই দামি সাপ্লিমেন্টগুলি এড়িয়ে চলুন, কারণ সবচেয়ে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী সুপারফুডটি আপনার রান্নাঘরেই লুকিয়ে আছে । ড্রাই ফ্রুট তারমধ্যে সেরা উপাদান ৷ বিশেষকরে ভিজিয়ে রাখা এর জল ৷

ড্রাই ফ্রুট খাওয়ার আগে কেন ভিজিয়ে রাখা উচিত ?

অনেকেই সরাসরি ড্রাই ফ্রুট খান, কিন্তু ভিজিয়ে রাখার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে । ভিজিয়ে রাখলে এতে উপস্থিত ফাইটিক অ্যাসিড কমে যায় ৷ যা পুষ্টির শোষণকে বাধাগ্রস্ত করে । যখন আপনি ভিজিয়ে রাখার পরে এগুলি খান বা জল পান করেন, তখন আপনার শরীর ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পূর্ণ পেতে সুবিধা হয় ৷ যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ।

এই ড্রাই ফ্রুটের জল যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: যদি আপনি সত্যিই আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে চান, তাহলে এই ড্রাই ফ্রুট সারারাত ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে খালি পেটে জল পান করুন ।

আমন্ড: আমন্ড ভিটামিন ই এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ । এগুলি কেবল মনকে তীক্ষ্ণ করে না বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কোষগুলিকেও সুস্থ রাখে ।

ব্যবহারের পদ্ধতি: 5 থেকে 6টি আমন্ড ভিজিয়ে রাখুন । সকালে সেগুলি খেয়ে নিন ৷ এরপর ভিজিয়ে রাখা জলটাও পান করে নিন ৷ এটি শরীরের অনেক উপকার করে ৷

আখরোট: আখরোট ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা শরীরের প্রদাহ কমায় । প্রদাহ কমাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ।

ব্যবহারের পদ্ধতি: 2টি আখরোটের দানা রাতে ভিজিয়ে রাখুন । সকালে খালি পেটে খান এবং জল পান করুন ।

কিশমিশ: কিশমিশ আয়রন এবং ভিটামিন সি এর ভাণ্ডার । এই দুটি পুষ্টি উপাদানই রক্তের সংখ্যা বাড়াতে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা জোরদার করতে সাহায্য করে । এর জল হজমেও সহায়তা করে ।

ব্যবহারের পদ্ধতি: এক কাপ জলে 8 থেকে 10টি কিশমিশ ভিজিয়ে রাখুন । সকালে এগুলি চিবিয়ে বাকি মিষ্টি জল পান করুন ।

ডুমুর: ডুমুরে ফাইবার, পটাশিয়াম এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন থাকে । এগুলি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ভালো ৷ কারণ আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি বড় অংশ অন্ত্রের উপর নির্ভর করে ।

কীভাবে ব্যবহার করবেন ? 2টি শুকনো ডুমুর রাতে ভিজিয়ে রাখুন । সকালে জল পান করলে আপনার পেট পরিষ্কার হবে এবং আপনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে ।

কালো কিশমিশ: কিশমিশ হল বড় কালো কিশমিশ ৷ যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর । এগুলি শরীরকে বিষমুক্ত করতে এবং রক্তকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে, যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে ।

কিশমিশ কীভাবে ব্যবহার করবেন ? সকালে 5 থেকে 7টি কিশমিশ ভিজিয়ে জল পান করলে মরশুমি অসুস্থতা প্রতিরোধে সাহায্য করে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10097306/

https://www.health.harvard.edu/heart-health/fruit-of-the-month-dried-fruits

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. পেয়ারা সুপারফুড ! কীভাবে উপকার করে জানেন কি ?
  2. ভিটামিন বি12 এর অভাবের কারণে শরীরে এই লক্ষণ দেখা দেয়, এড়িয়ে যাওয়ার ভুল করবেন না
  3. সজনে স্যুপের এই আশ্চর্যজনক উপকারিতা রয়েছে, যা হাড়কে শক্তিশালী করে
  4. এই দৈনন্দিন অভ্যাস মস্তিষ্কের জন্য বিপদের সংকেত ! আপনার অজান্তেই স্মৃতিশক্তি হ্রাস করছে

TAGGED:

HEALTH TIPS
DRY FRUIT SOAKED WATER BENEFITS
ড্রাই ফ্রুটের জল উপকারী
HEALTHY LIFESTYLE
DRY FRUIT SOAKED WATER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.