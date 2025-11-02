রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে প্রতিদিন এই ড্রাই ফ্রুটের জল পান করুন, রোগ দূরে থাকবে
হালকা বৃষ্টি হোক বা অফিসে কেউ হাঁচি দিলে আপনার শরীর কি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ? এই ড্রাই ফ্রুট খেলে কার্যকরী উপায় হতে পারে ৷
Published : November 2, 2025 at 5:14 PM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, আমাদের শরীরের জন্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এটাই করে । যদি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়, তাহলে আমরা সর্দি, জ্বর এবং অন্যান্য সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ি । আমাদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার সবচেয়ে সহজ এবং প্রাকৃতিক উপায় হল আমাদের খাদ্যতালিকায় সুপারফুড অন্তর্ভুক্ত করা এবং যখন প্রাকৃতিক শক্তির কথা আসে, তখন ভেজানো ফলের জল একটি আশীর্বাদ ।
হালকা বৃষ্টি হোক বা অফিসে কেউ হাঁচি দিক, আপনার শরীর কি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ? যদি তাই হয়, তাহলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে । তাই দামি সাপ্লিমেন্টগুলি এড়িয়ে চলুন, কারণ সবচেয়ে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী সুপারফুডটি আপনার রান্নাঘরেই লুকিয়ে আছে । ড্রাই ফ্রুট তারমধ্যে সেরা উপাদান ৷ বিশেষকরে ভিজিয়ে রাখা এর জল ৷
ড্রাই ফ্রুট খাওয়ার আগে কেন ভিজিয়ে রাখা উচিত ?
অনেকেই সরাসরি ড্রাই ফ্রুট খান, কিন্তু ভিজিয়ে রাখার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে । ভিজিয়ে রাখলে এতে উপস্থিত ফাইটিক অ্যাসিড কমে যায় ৷ যা পুষ্টির শোষণকে বাধাগ্রস্ত করে । যখন আপনি ভিজিয়ে রাখার পরে এগুলি খান বা জল পান করেন, তখন আপনার শরীর ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের পূর্ণ পেতে সুবিধা হয় ৷ যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ।
এই ড্রাই ফ্রুটের জল যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: যদি আপনি সত্যিই আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে চান, তাহলে এই ড্রাই ফ্রুট সারারাত ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে খালি পেটে জল পান করুন ।
আমন্ড: আমন্ড ভিটামিন ই এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ । এগুলি কেবল মনকে তীক্ষ্ণ করে না বরং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কোষগুলিকেও সুস্থ রাখে ।
ব্যবহারের পদ্ধতি: 5 থেকে 6টি আমন্ড ভিজিয়ে রাখুন । সকালে সেগুলি খেয়ে নিন ৷ এরপর ভিজিয়ে রাখা জলটাও পান করে নিন ৷ এটি শরীরের অনেক উপকার করে ৷
আখরোট: আখরোট ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা শরীরের প্রদাহ কমায় । প্রদাহ কমাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আরও ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে ।
ব্যবহারের পদ্ধতি: 2টি আখরোটের দানা রাতে ভিজিয়ে রাখুন । সকালে খালি পেটে খান এবং জল পান করুন ।
কিশমিশ: কিশমিশ আয়রন এবং ভিটামিন সি এর ভাণ্ডার । এই দুটি পুষ্টি উপাদানই রক্তের সংখ্যা বাড়াতে এবং সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা জোরদার করতে সাহায্য করে । এর জল হজমেও সহায়তা করে ।
ব্যবহারের পদ্ধতি: এক কাপ জলে 8 থেকে 10টি কিশমিশ ভিজিয়ে রাখুন । সকালে এগুলি চিবিয়ে বাকি মিষ্টি জল পান করুন ।
ডুমুর: ডুমুরে ফাইবার, পটাশিয়াম এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন থাকে । এগুলি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে ভালো ৷ কারণ আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি বড় অংশ অন্ত্রের উপর নির্ভর করে ।
কীভাবে ব্যবহার করবেন ? 2টি শুকনো ডুমুর রাতে ভিজিয়ে রাখুন । সকালে জল পান করলে আপনার পেট পরিষ্কার হবে এবং আপনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে ।
কালো কিশমিশ: কিশমিশ হল বড় কালো কিশমিশ ৷ যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর । এগুলি শরীরকে বিষমুক্ত করতে এবং রক্তকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে, যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে ।
কিশমিশ কীভাবে ব্যবহার করবেন ? সকালে 5 থেকে 7টি কিশমিশ ভিজিয়ে জল পান করলে মরশুমি অসুস্থতা প্রতিরোধে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)