খাওয়ার পর পেট হালকা রাখতে কোন যোগব্যায়ামের ভঙ্গি করা উচিত ? কী করবেন জানুন

খাওয়ার পর পেট হালকা রাখতে কোন যোগব্যায়ামের ভঙ্গি করা উচিত ? কী করবেন জানুন
প্রায়শই বলা হয় যে, খালি পেটে ব্যায়াম করা উচিত । কিন্তু এমন পাঁচটি যোগাসন সম্পর্কে জানা প্রয়োজন শরীরের জন্য উপকারী ৷
Published : January 31, 2026 at 10:15 AM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং অনিয়মিত রুটিন প্রায়শই আমাদের হজম প্রক্রিয়ার উপর বড় প্রভাব ফেলে । প্রায়শই খাওয়ার পরে আমরা ভারী বোধ করি, গ্যাস হয়, অ্যাসিডিটি হয় বা অলসতা অনুভব করি । এই পরিস্থিতিতে, মানুষ অবিলম্বে শুয়ে থাকা এবং তাদের মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকাই ভাল বলে মনে করেন । আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন খাবারের পরে নির্বাচিত যোগাসন অনুশীলন করলে হজমশক্তি উন্নত হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন পাঁচটি যোগাসন সম্পর্কে যা খাওয়ার পরে সহজেই করা যেতে পারে ।
খাবারের পর কোন যোগব্যায়াম করা উচিত ?
বজ্রাসন: খাবারের পর বজ্রাসন সবচেয়ে নিরাপদ এবং কার্যকর যোগাসন । এটি হজমশক্তিকে সক্রিয় করে এবং গ্যাস এবং অ্যাসিডিটি কমাতে সাহায্য করে । প্রতিদিন খাবারের পর 5-10 মিনিট বজ্রাসনে বসে থাকলে পেট হালকা হয় ।
পবনমুক্তাসন: খাওয়ার পর পবনমুক্তাসন করলে আটকে থাকা গ্যাস বের হয়ে যায় । এই আসনটি অন্ত্রের উপর হালকা চাপ ফেলে, হজমশক্তি উন্নত করে । পবনমুক্তাসন পেটে গ্যাস জমা থেকে মুক্তি দিতে পারে ।
বালাসন: বালাসন পেটের পাশাপাশি কোমর এবং পিঠেও স্বস্তি প্রদান করে । এই আসন মানসিক চাপ কমায় এবং খাবারের পর তন্দ্রা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে । এটি শিশু ভঙ্গি নামেও পরিচিত । এটি আপনার শরীরকে নমনীয় করে তোলে ।
সুখাসন: খাওয়ার পর সুখাসনে বসে গভীরভাবে শ্বাস নিলে হজমশক্তি ভারসাম্যপূর্ণ হয় । এটি মনকে শান্ত করে এবং পেটে রক্তপ্রবাহ উন্নত করে । আপনি কোনও চাপ ছাড়াই আরামে এটি করতে পারেন । এটিকে রিল্যাক্স পোজ বা ক্রস-লেগড পোজও বলা হয় ।
বাধা কোনাসন: এই আসনটি পেট এবং শ্রোণী অঞ্চলকে শিথিল করে । খাবারের পরে এটি করলে শরীর হালকা বোধ হয় এবং পেশীর টান কম হয়। বাধা কোনাসনকে প্রজাপতি পোজও বলা হয় ।
কখন এবং কীভাবে যোগব্যায়াম করবেন ?
যোগব্যায়াম অনুশীলনের সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । খাওয়ার 10-15 মিনিট পরে মৃদু যোগব্যায়াম ভঙ্গি করা যেতে পারে । পেট ভরা থাকলে জোরে স্ট্রেচিং বা উল্টানো ভঙ্গি করা উচিত নয় । তদুপরি, সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হল ধীরে ধীরে আসন অনুশীলন করা, শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর মনোযোগ দেওয়া ।
