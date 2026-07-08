অঙ্কুরিত শস্যে নুন ও লেবু মেশালে পুষ্টিগুণ কি কমে যায় ? কী জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ?

অঙ্কুরিত শস্যে নুন ও লেবু মেশালে পুষ্টিগুণ কি কমে যায় ? কী জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা ?
সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অঙ্কুরিত শস্য খাওয়া হয়ে আসছে । এগুলি খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় ৷
Published : July 8, 2026 at 10:29 AM IST
আয়ুর্বেদ অনুসারে, অঙ্কুরিত শস্য প্রোটিনসমৃদ্ধ ৷ এগুলো খেলে শরীর সহজেই বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান পায় এবং কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা পূরণ করতে পারে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সকালে অঙ্কুরিত শস্য খাওয়া অত্যন্ত উপকারী ।
পুষ্টিবিদদের মতে, অঙ্কুরিত শস্যের সঙ্গে কোনওভাবেই লেবু, নুন, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো বা চাট মশলার মতো উপকরণ মেশানো উচিত নয় । এই ধরনের উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে অঙ্কুরিত শস্য খেলে এর পুষ্টিগুণ কমে যায় ৷ ফলে শরীর এর থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ সুফল পায় না ।
অনেকেই ভিজিয়ে রাখা গেটাশস্য (whole grains) খেতে পছন্দ করেন । এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি, আপনি যদি ভিজিয়ে রাখা গোটাশস্য খেতে চান, তবে সেগুলিকে অন্তত 24 ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা উচিত । তবে, অঙ্কুরিত পূর্ণশস্য খাওয়াকেই সর্বোত্তম বলে মনে করা হয় । অঙ্কুরিত শস্য শরীরের রক্তে উপাদানের সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে এবং পিত্ত ও কফ দোষের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে । এছাড়া শরীরের বিভিন্ন উপাদানের (ধাতু) ভারসাম্য বজায় রাখতেও এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
অঙ্কুরিত শস্য বা দানা খাওয়ার সেরা সময় হল ব্রেকফাস্টের আগে । এগুলি খাওয়ার পর ব্রেকফাস্ট করলে শরীর প্রচুর পুষ্টি পায় । অঙ্কুরিত শস্য খাওয়ার সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে এগুলি খুব ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে । এর ফলে পর্যাপ্ত লালা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে । আয়ুর্বেদ অনুসারে, পর্যাপ্ত লালা গ্রহণ পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে । অঙ্কুরিত শস্য খাওয়ার পর সামান্য পরিমাণ দুধ পান করা যেতে পারে, কারণ এতে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যগত উপকারিতা পাওয়া যায় ।
চিনাবাদাম অন্তর্ভুক্ত করবেন না:
অঙ্কুরিত শস্য প্রস্তুত করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন মুগ ডাল, ছোলা, লোবিয়া (বরবটি জাতীয় শিম), রাজমা এবং সয়াবিনের মতো উপাদানগুলো ব্যবহার করা হলেও চিনাবাদাম কঠোরভাবে বর্জন করা হয় । যদিও অনেকে অঙ্কুরিত চিনাবাদাম খেতে পছন্দ করেন, তবে এতে কোনও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা নেই; তাই চিনাবাদাম অঙ্কুরিত অবস্থায় খাওয়া উচিত নয় ।
কখন খাওয়া এড়িয়ে চলবেন ?
যদি আপনি কিডনি, হৃদযন্ত্র বা লিভার-সংক্রান্ত কোনও সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে অঙ্কুরিত শস্য খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । এছাড়া উচ্চ কোলেস্টেরল বা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থাকলেও খাদ্যতালিকায় এগুলি অন্তর্ভুক্ত করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6413227/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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